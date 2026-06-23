Zendure Perkenalkan Ekosistem Tenaga AI ZEN+ HOME di Intersolar 2026

MUNICH, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, Perintis Global bagi Plug-in HEMS, mempersembahkan visi tenaga rumah terkininya, ZEN+ HOME, di Intersolar 2026 di Munich (Reruai C1.280). Di bawah tema pameran "Power Tomorrow, Start at Home", Zendure mempamerkan bagaimana AI, orkestrasi tenaga pintar dan penyelesaian storan yang fleksibel sedang mengubah isi rumah daripada pengguna tenaga pasif kepada peserta aktif yang bebas tenaga.

Kecerdasan Plug-in HEMS

Di teras ZEN+ HOME ialah ZENKI™, Ejen Tenaga AI Zendure yang dikuasakan oleh model siri masa proprietari ZenPulse. Dengan menganalisis penjanaan tenaga solar, penggunaan isi rumah dan harga elektrik dinamik, ZENKI™ meramalkan permintaan tenaga untuk tempoh 24 jam dan secara automatik merumuskan strategi yang optimum.

Daripada pengecasan pintar dan penjadualan bateri hinggalah perlindungan sandaran automatik, ZENKI™ sentiasa mengoptimumkan aliran tenaga secara masa nyata, membantu pemilik rumah menjimatkan lebih banyak kos, meningkatkan daya tahan dan mencapai kebebasan tenaga dengan mudah.

Satu Rumah. Satu Nadi Tenaga

Pusat kepada ekosistem dan nadi kepada ZEN+ HOME ialah PowerHub, sebuah platform penyelarasan tenaga bersepadu yang menghubungkan penjanaan tenaga solar, storan bateri, bekalan elektrik grid, pengecas EV, pam haba dan peranti rumah pintar.

Bersama-sama dengan SolarFlow Series, PowerHub membolehkan pengurusan tenaga seluruh rumah dan orkestrasi tenaga pintar:

SolarFlow 4000 Mix Series – platform storan tenaga rumah pemalam semua-dalam-satu berkuasa 4,000W, dua hala dan dipacu AI yang disepadukan dengan PowerHub, menyatukan penyelesaian balkoni, sistem bumbung gandingan AC dan kuasa mudah alih dalam satu ekosistem yang boleh diperluas.

– platform storan tenaga rumah pemalam semua-dalam-satu berkuasa 4,000W, dua hala dan dipacu AI yang disepadukan dengan PowerHub, menyatukan penyelesaian balkoni, sistem bumbung gandingan AC dan kuasa mudah alih dalam satu ekosistem yang boleh diperluas. SolarFlow 3000 Mix AC+ – penyelesaian pasang-dan-guna yang dioptimumkan untuk sistem solar bumbung gandingan AC dan storan tenaga, membolehkan pemasangan fleksibel tanpa pemasangan yang rumit.

– penyelesaian pasang-dan-guna yang dioptimumkan untuk sistem solar bumbung gandingan AC dan storan tenaga, membolehkan pemasangan fleksibel tanpa pemasangan yang rumit. SolarFlow 2400 Series – platform storan hibrid dua hala berkuasa 2,400W yang dipacu AI, menampilkan konfigurasi yang disambungkan kepada PowerHub dan juga konfigurasi pasang-dan-guna, yang menyatukan penyelesaian solar balkoni dan bumbung dalam satu ekosistem.

Fleksibiliti – Sentiasa pada Tarif Terbaik

Melalui tarif dinamik ZenWave™ dan kerjasama dengan penyedia tenaga, ZEN+ HOME menyesuaikan diri dengan harga pasaran masa nyata, membantu isi rumah mengurangkan kos elektrik dan memaksimumkan nilai bagi setiap kilowatt-jam tenaga yang digunakan.

Boleh Dipercayai. Terbuka. Telus.

Dibina berasaskan seni bina HEMS 2.0, ZEN+ HOME menggabungkan kecerdasan awan dengan kawalan tempatan. Walaupun berlaku gangguan internet, fungsi tenaga penting terus beroperasi secara tempatan, manakala PowerHub memastikan perlindungan sandaran lancar pada tahap UPS 10 milisaat serta keupayaan Black Start bagi menjamin keselamatan tenaga.

ZEN+ HOME turut berintegrasi dengan penderia dan pengawal Shelly untuk menghubungkan pam haba melalui geganti serta menggunakan antara muka SG Ready bagi memanaskan air dan ruang kediaman lebih awal menggunakan lebihan tenaga solar atau elektrik grid berkos rendah.

Menyokong lebih daripada 5,000 model pam haba, ZEN+ HOME menyelaraskan penjadualan pintar bagi isi rumah yang menggunakan pam haba dan kenderaan elektrik (EV), dengan mengutamakan lebihan tenaga solar atau tempoh tarif rendah untuk pemanasan dan pengecasan.

Bagi meningkatkan ketelusan, Zendure memperkenalkan antara muka baharu yang memvisualisasikan proses membuat keputusan AI melalui pelan tenaga 24 jam yang jelas, sekali gus mengubah AI daripada sebuah "kotak hitam" kepada pembantu yang boleh difahami dan dipercayai oleh pengguna.

Melangkaui Rumah: Mobiliti Mampan

Zendure turut memperluaskan ekosistem ZEN+ ke dalam bidang mobiliti mampan menerusi Zendure Cargo, penyelesaian mobiliti e-kargo miliknya, serta produk pengecasan EV seperti EVFlow AC yang disepadukan dengan HEMS 2.0. Dengan menghubungkan penjanaan tenaga bersih di rumah kepada pengangkutan elektrik, Zendure berusaha membina ekosistem tenaga yang lebih menyeluruh.

Pada Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Zendure, akan berucap pada acara sampingan IBESA Day @ ees Forum pada 23 Jun jam 12:10 tengah hari, dengan pembentangan bertajuk "Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions"

Latar Belakang Zendure

Ditubuhkan pada tahun 2017, Zendure ialah perintis global dalam bidang Plug-in HEMS dengan pusat teknologi di Silicon Valley, Amerika Syarikat, Greater Bay Area, China, Jepun dan Jerman. Misi Zendure adalah untuk menyediakan tenaga bersih yang boleh dipercayai dan mampu milik kepada kediaman dengan memajukan teknologi tenaga terkini. Sistem storan tenaga balkoni revolusionernya, SolarFlow, menukarkan cahaya matahari kepada sumber tenaga yang selamat, boleh dipercayai dan berdaya tahan untuk kegunaan harian.

SOURCE Zendure