Zendure เปิดตัวระบบนิเวศพลังงาน AI สำหรับบ้าน ZEN+ HOME ที่งาน Intersolar 2026

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Zendure

23 Jun, 2026, 04:09 CST

มิวนิก, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Zendure ผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (HEMS) แบบปลั๊กอิน กำลังนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านพลังงานภายในบ้านล่าสุดของบริษัทในชื่อ ZEN+ HOME ที่งาน Intersolar 2026 ในเมืองมิวนิก (บูธ C1.280) Zendure มาพร้อมธีมจัดแสดง "Power Tomorrow, Start at Home" (ขับเคลื่อนอนาคต เริ่มต้นที่บ้าน) โดยนำเสนอรูปแบบที่ AI การประสานจัดการพลังงานอัจฉริยะ และโซลูชันการกักเก็บพลังงานที่มีความยืดหยุ่น กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงครัวเรือนจากผู้บริโภคพลังงานแบบรับ ไปสู่การเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงรุกที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้

ความอัจฉริยะของระบบ HEMS แบบปลั๊กอิน

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หัวใจสำคัญของ ZEN+ HOME คือ ZENKI™ ตัวแทนพลังงาน AI (AI Energy Agent) ของ Zendure ซึ่งขับเคลื่อนด้วยโมเดลอนุกรมเวลาที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท คือ ZenPulse ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานภายในบ้าน และราคาค่าไฟฟ้าแบบไดนามิก ZENKI™ จึงสามารถคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมง และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

ตั้งแต่การชาร์จพลังงานอย่างชาญฉลาด การจัดตารางการทำงานของแบตเตอรี่ ไปจนถึงการป้องกันสำรองไฟอัตโนมัติ ZENKI™ จะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของพลังงานอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้พลังงาน และบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งบ้าน หนึ่งหัวใจการจัดการพลังงาน

ศูนย์กลางของระบบนิเวศและหัวใจสำคัญของ ZEN+ HOME คือ PowerHub แพลตฟอร์มประสานงานพลังงานแบบรวมศูนย์ ที่เชื่อมต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ไฟฟ้าจากโครงข่าย เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ปั๊มความร้อน และอุปกรณ์สมาร์ตโฮมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เมื่อทำงานร่วมกับ SolarFlow Series นั้น PowerHub จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานของบ้านทั้งหลังและดำเนินการประสานงานพลังงานอัจฉริยะ ดังนี้:

  • SolarFlow 4000 Mix Series – แพลตฟอร์มกักเก็บพลังงานภายในบ้านแบบเสียบใช้งาน ขนาด 4000 วัตต์ ที่รองรับการไหลของพลังงานแบบสองทิศทาง (bidirectional) ขับเคลื่อนด้วย AI และรวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียวแบบ all–in–one ระบบนี้ถูกผสานเข้ากับ PowerHub และผสานโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งบนระเบียงขั้นสูง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบ AC-Coupled และโซลูชันพลังงานเคลื่อนที่เข้าไว้ในระบบนิเวศพลังงานเดียวที่ขยายขีดความสามารถได้อย่างยืดหยุ่น
  • SolarFlow 3000 Mix AC+ – โซลูชันแบบ Plug-and-Play ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อแบบ AC-Coupled ช่วยให้สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
  • SolarFlow 2400 Series – แพลตฟอร์มกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดขนาด 2400 วัตต์ รองรับการไหลของพลังงานแบบสองทิศทาง และขับเคลื่อนด้วย AI มาพร้อมทั้งรูปแบบที่เชื่อมต่อกับ PowerHub และรูปแบบ Plug-and-Play โดยรวมโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งบนระเบียงและหลังคาเข้าไว้ในระบบนิเวศเดียวกัน

ความยืดหยุ่น — ใช้งานพลังงานในช่วงอัตราค่าไฟที่คุ้มค่าที่สุดเสมอ

ด้วยระบบอัตราค่าไฟฟ้าแบบไดนามิก ZenWave™ และความร่วมมือกับผู้ให้บริการพลังงานหลายราย ZEN+ HOME สามารถปรับการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับราคาพลังงานในตลาดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากพลังงานทุกกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ใช้

เชื่อถือได้ เปิดกว้าง และโปร่งใส

ZEN+ HOME สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม HEMS 2.0 ซึ่งผสานความชาญฉลาดจากระบบคลาวด์เข้ากับความสามารถในการควบคุมภายในสถานที่ติดตั้ง แม้ในกรณีที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง ฟังก์ชันด้านพลังงานที่สำคัญยังคงสามารถทำงานได้ภายในระบบในบ้าน ขณะที่ PowerHub มอบระบบสำรองไฟระดับ UPS ที่สามารถสลับการจ่ายพลังงานได้ภายใน 10 มิลลิวินาที และรองรับความสามารถ Black Start ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

ZEN+ HOME สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ของ Shelly เพื่อเชื่อมต่อปั๊มความร้อนผ่านรีเลย์ และใช้มาตรฐาน SG Ready ในการอุ่นน้ำและปรับอุณหภูมิภายในที่พักอาศัยล่วงหน้า โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินหรือไฟฟ้าจากโครงข่ายที่มีต้นทุนต่ำ

ZEN+ HOME รองรับปั๊มความร้อนมากกว่า 5,000 รุ่น และสามารถจัดตารางการทำงานอย่างชาญฉลาดสำหรับครัวเรือนที่มีทั้งปั๊มความร้อนและรถยนต์ไฟฟ้า โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินหรือช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟต่ำสำหรับการทำความร้อนและการชาร์จพลังงาน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการทำงาน Zendure จึงได้เปิดตัวอินเทอร์เฟซซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ ที่แสดงกระบวนการตัดสินใจของ AI ในรูปแบบแผนการจัดการพลังงานล่วงหน้า 24 ชั่วโมงอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ช่วยเปลี่ยน AI จากระบบ "black box" ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจการตัดสินใจภายใน ให้กลายเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจและไว้วางใจได้

ก้าวข้ามขอบเขตภายในบ้านสู่การคมนาคมที่ยั่งยืน

Zendure กำลังขยายขอบเขตของระบบนิเวศ ZEN+ ไปสู่การคมนาคมที่ยั่งยืน ผ่าน Zendure Cargo โซลูชันการขนส่งด้วยยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับงานบรรทุก (e-cargo mobility solution) ของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เช่น EVFlow AC ซึ่งได้รับการผสานการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์ม HEMS 2.0 อย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยเชื่อมโยงการผลิตพลังงานสะอาดภายในบ้านเข้ากับการเดินทางและการขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า

ในงาน Intersolar Europe 2026 นาย Bryan Liu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Zendure จะร่วมบรรยายในกิจกรรมพิเศษที่จัดควบคู่กับงานประชุม IBESA Day @ ees Forum ในวันที่ 23 มิถุนายน เวลา 12:10 น. ภายใต้หัวข้อ "Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions" (นิยามใหม่ของระบบ HEMS แบบปลั๊กอิน: แนวทางของ Zendure ในการพัฒนาโซลูชันพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมีศักยภาพในการแข่งขัน)

เกี่ยวกับ Zendure
Zendure ก่อตั้งในปี 2560 เป็นผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (HEMS) แบบปลั๊กอิน โดยมีฐานดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกา เขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า (Greater Bay Area) ในประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมนี บริษัทมีพันธกิจในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมแก่ครัวเรือนทั่วโลก ด้วยการผลักดันเทคโนโลยีพลังงานที่ล้ำสมัยที่สุด ระบบกักเก็บพลังงาน SolarFlow สำหรับระเบียงซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัท ได้เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความยืดหยุ่นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน

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