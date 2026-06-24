Zendure представляет интеллектуальную энергетическую экосистему ZEN+ HOME на выставке Intersolar 2026

МЮНХЕН, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/-- Компания Zendure, мировой лидер в области подключаемых систем управления домашним энергопотреблением (Plug-in HEMS), представляет на выставке Intersolar 2026 в Мюнхене (стенд C1.280) свою новейшую концепцию домашней энергетической системы — ZEN+ HOME. В рамках тематики выставки «Энергия завтрашнего дня начинается дома» (Power Tomorrow, Start at Home) Zendure демонстрирует, как искусственный интеллект, интеллектуальная координация энергопотоков и гибкие решения для накопления энергии превращают домохозяйства из пассивных потребителей электроэнергии в активных, энергетически независимых участников энергосистемы.

Интеллектуальная подключаемая система управления энергопотреблением (Plug-in HEMS)

Сердцем системы ZEN+ HOME является ZENKI™ — энергетический агент Zendure на базе искусственного интеллекта, работающий по запатентованной модели временных рядов ZenPulse. Анализируя объемы генерации солнечной энергии, потребление энергии домохозяйством и динамические тарифы на электроэнергию, ZENKI™ прогнозирует потребности в энергии на ближайшие 24 часа и автоматически формулирует оптимальную стратегию управления.

От интеллектуальной зарядки и планирования работы аккумуляторных батарей до автоматической защиты с помощью резервного питания, система ZENKI™ непрерывно оптимизирует энергопотоки в режиме реального времени, помогая домовладельцам сокращать расходы, повышать устойчивость энергоснабжения и без дополнительных усилий достигать энергетической независимости.

Один дом. Один энергетический центр

Центральным элементом экосистемы и «сердцем» ZEN+ Home является PowerHub — единая платформа координации энергопотребления, объединяющая солнечную генерацию, аккумуляторные системы накопления энергия, энергосеть, зарядные устройства для электромобилей, тепловые насосы и бытовую технику умного дома.

В сочетании с решениями SolarFlow Series платформа PowerHub обеспечивает комплексное управление энергопотреблением дома и интеллектуальную координацию энергопотоков:

SolarFlow 4000 Mix Series — двунаправленная платформа для накопления энергии для дома мощностью 4000 Вт с поддержкой искусственного интеллекта и подключением по принципу plug‑and‑play, интегрированная с PowerHub, которая объединяет передовые решения для балконных солнечных установок, крышных солнечных электростанций с подключением по переменному току и мобильных источников питания в единую масштабируемую экосистему.

— двунаправленная платформа для накопления энергии для дома мощностью 4000 Вт с поддержкой искусственного интеллекта и подключением по принципу plug‑and‑play, интегрированная с PowerHub, которая объединяет передовые решения для балконных солнечных установок, крышных солнечных электростанций с подключением по переменному току и мобильных источников питания в единую масштабируемую экосистему. SolarFlow 3000 Mix AC+ — решение типа plug-and-play, оптимизированное для крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии с подключением по переменному току, обеспечивающее гибкое развертывание без сложного монтажа.

— решение типа plug-and-play, оптимизированное для крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии с подключением по переменному току, обеспечивающее гибкое развертывание без сложного монтажа. SolarFlow 2400 Series — двунаправленная гибридная платформа для накопления энергии мощностью 2400 Вт с поддержкой искусственного интеллекта, доступная как в конфигурации с подключением PowerHub, так и в исполнении plug‑and‑play, объединяющая балконные и крышные решения для солнечной энергии в единую экосистему.

Гибкость — всегда по лучшему тарифу

Благодаря динамическим тарифам ZenWave™ и партнерству с поставщиками электроэнергии система ZEN+ Home адаптируется к рыночным ценам в режиме реального времени, помогая домохозяйствам снижать расходы на электроэнергию и максимально эффективно использовать каждый киловатт-час.

Надежность. Открытость. Прозрачность.

Построенная на архитектуре HEMS 2.0, система ZEN+ HOME сочетает интеллектуальные облачные технологии с локальным управлением. Даже при отсутствии Интернет-соединения основные энергетические функции продолжают работать локально, а PowerHub обеспечивает бесперебойное резервное питание на уровне ИБП с временем переключения 10 мс и функцией Black Start для повышения энергетической безопасности.

Система ZEN+ HOME интегрируется с датчиками и контроллерами Shelly, обеспечивая подключение тепловых насосов через реле и использование интерфейса SG Ready для предварительного нагрева воды и обогрева жилых помещений за счет избыточной солнечной энергии или дешевой электроэнергии из сети.

Поддерживается более 5000 моделей тепловых насосов. Для домохозяйств с тепловыми насосами и электромобилями система ZEN+ HOME обеспечивает интеллектуальное планирование режимов работы, отдавая приоритет использованию избыточной солнечной энергии или периодам действия льготных тарифов для отопления и зарядки.

В целях повышения прозрачности компания Zendure представляет обновленный пользовательский интерфейс, визуализирующий решения ИИ в виде наглядного 24-часового энергетического плана, превращая ИИ из «черного ящика» в понятного и заслуживающего доверия помощника.

За порогом дома: экологичная мобильность

Компания Zendure также расширяет экосистему ZEN+ на сферу экологически устойчивой мобильности посредством решения для электрического грузового транспорта Zendure Cargo и продуктов для зарядки электромобилей, включая EVFlow AC, интегрированный с архитектурой HEMS 2.0. Таким образом компания объединяет производство экологически чистой энергии в домашних условиях с электрическим транспортом.

23 июня в 12:10 в рамках параллельного мероприятия IBESA Day @ ees Forum на выставке Intersolar Europe 2026 генеральный директор и основатель Zendure Брайан Лю (Bryan Liu) выступит с докладом «Переосмысление Plug-in HEMS: подход Zendure к созданию конкурентоспособных решений для жилого сектора на базе искусственного интеллекта» (Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions).