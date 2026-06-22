Zendure ra mắt hệ sinh thái năng lượng AI ZEN+ HOME tại Intersolar 2026

MUNICH, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý Năng lượng Gia đình (HEMS) dạng cắm, đang giới thiệu tầm nhìn năng lượng gia đình mới nhất mang tên ZEN+ HOME tại triển lãm Intersolar 2026 ở Munich (Gian hàng C1.280). Với chủ đề triển lãm "Tương lai năng lượng, bắt đầu từ ngôi nhà" (Power Tomorrow, Start at Home), Zendure trình diễn cách AI, điều phối năng lượng thông minh và các giải pháp lưu trữ linh hoạt đang chuyển đổi các hộ gia đình từ người tiêu thụ năng lượng thụ động thành những người tham gia chủ động, tự chủ năng lượng.

HEMS dạng cắm thông minh

Trung tâm của hệ sinh thái ZEN+ HOME là ZENKI™, tác nhân AI năng lượng của Zendure được hỗ trợ bởi mô hình chuỗi thời gian độc quyền ZenPulse. Bằng cách phân tích phát điện mặt trời, mức tiêu thụ điện của hộ gia đình và giá điện động, ZENKI™ dự đoán nhu cầu năng lượng trong 24 giờ và tự động xây dựng chiến lược tối ưu.

Từ sạc thông minh và lập lịch pin đến bảo vệ dự phòng tự động, ZENKI™ liên tục tối ưu dòng năng lượng theo thời gian thực, giúp chủ nhà tiết kiệm nhiều hơn, nâng cao khả năng chống chịu và đạt được sự tự chủ năng lượng một cách dễ dàng.

Một ngôi nhà. Một trung tâm năng lượng

Trung tâm của hệ sinh thái và trung tâm của ZEN+ Home là PowerHub, nền tảng điều phối năng lượng hợp nhất kết nối phát điện mặt trời, lưu trữ pin, điện lưới, bộ sạc xe điện, bơm nhiệt và các thiết bị nhà thông minh.

Kết hợp cùng dòng SolarFlow Series, PowerHub cho phép quản lý năng lượng toàn bộ ngôi nhà và điều phối năng lượng thông minh:

SolarFlow 4000 Mix Series – nền tảng lưu trữ năng lượng gia đình dạng cắm tất cả trong một 4000W hai chiều, vận hành bằng AI, tích hợp PowerHub, hợp nhất các giải pháp điện mặt trời ban công, điện mặt trời mái nhà ghép nối AC và nguồn điện di động thành một hệ sinh thái có thể mở rộng.

– nền tảng lưu trữ năng lượng gia đình dạng cắm tất cả trong một 4000W hai chiều, vận hành bằng AI, tích hợp PowerHub, hợp nhất các giải pháp điện mặt trời ban công, điện mặt trời mái nhà ghép nối AC và nguồn điện di động thành một hệ sinh thái có thể mở rộng. SolarFlow 3000 Mix AC+ – giải pháp "cắm là chạy" tối ưu cho hệ thống điện mặt trời mái nhà ghép nối AC và lưu trữ năng lượng, cho phép triển khai linh hoạt mà không cần lắp đặt phức tạp.

– giải pháp "cắm là chạy" tối ưu cho hệ thống điện mặt trời mái nhà ghép nối AC và lưu trữ năng lượng, cho phép triển khai linh hoạt mà không cần lắp đặt phức tạp. SolarFlow 2400 Series – nền tảng lưu trữ lai 2400W hai chiều vận hành bằng AI, hỗ trợ cả cấu hình kết nối PowerHub và "cắm là chạy", hợp nhất giải pháp điện mặt trời ban công và mái nhà thành một hệ sinh thái.

Linh hoạt – luôn có biểu giá tốt nhất

Thông qua biểu giá điện động ZenWave™ và hợp tác với các nhà cung cấp năng lượng, ZEN+ Home thích ứng với giá thị trường theo thời gian thực, giúp hộ gia đình giảm chi phí điện năng và tối ưu hóa giá trị của từng kilowatt-giờ.

Đáng tin cậy. Mở. Minh bạch.

Được xây dựng trên kiến trúc HEMS 2.0, ZEN+ HOME kết hợp trí tuệ đám mây với điều khiển cục bộ. Ngay cả khi mất kết nối Internet, các chức năng năng lượng thiết yếu vẫn hoạt động cục bộ, trong khi PowerHub đảm bảo khả năng dự phòng cấp UPS liền mạch với độ trễ 10 ms và khả năng khởi động đen (Black Start) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

ZEN+ HOME tích hợp với cảm biến và bộ điều khiển Shelly để kết nối bơm nhiệt thông qua rơ-le và sử dụng giao diện SG Ready nhằm làm nóng trước nước và không gian sống bằng điện mặt trời dư thừa hoặc điện lưới giá thấp.

Hỗ trợ hơn 5.000 mẫu bơm nhiệt. ZEN+ HOME điều phối lịch trình thông minh cho các hộ gia đình có bơm nhiệt và xe điện, ưu tiên năng lượng mặt trời dư thừa hoặc các khung giờ giá điện thấp cho sưởi ấm và sạc pin.

Để nâng cao tính minh bạch, Zendure giới thiệu giao diện được thiết kế lại, trực quan hóa quá trình ra quyết định của AI thông qua kế hoạch năng lượng 24 giờ rõ ràng, biến AI từ một "hộp đen" thành một trợ lý mà người dùng có thể hiểu và tin tưởng.

Vượt ra ngoài phạm vi gia đình: Di chuyển bền vững

Zendure cũng mở rộng hệ sinh thái ZEN+ sang lĩnh vực di chuyển bền vững thông qua Zendure Cargo, giải pháp xe điện chở hàng, cùng các sản phẩm sạc EV như EVFlow AC tích hợp HEMS 2.0. Bằng cách kết nối sản xuất năng lượng sạch tại nhà với phương tiện giao thông chạy điện.

Tại Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, Giám đốc điều hành kiêm Nhà sáng lập Zendure, sẽ phát biểu tại sự kiện bên lề IBESA Day @ ees Forum vào ngày 23 tháng 6 lúc 12:10, với chủ đề "Tái định nghĩa HEMS dạng cắm: Cách tiếp cận của Zendure đối với các giải pháp dân dụng cạnh tranh, vận hành bằng AI"

Giới thiệu về Zendure

Được thành lập năm 2017, Zendure là đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực Hệ thống Quản lý Năng lượng Gia đình (HEMS) dạng cắm có trụ sở tại các trung tâm công nghệ của Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, Khu vực Vịnh Lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản và Đức. Sứ mệnh của Zendure là cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định và giá cả phải chăng cho các hộ gia đình thông qua việc thúc đẩy công nghệ năng lượng mới nhất. Hệ thống lưu trữ năng lượng ban công SolarFlow mang tính cách mạng của công ty biến ánh sáng mặt trời thành một nguồn năng lượng an toàn, đáng tin cậy và linh hoạt cho cuộc sống hàng ngày.

SOURCE Zendure