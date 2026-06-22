Zendure przedstawia ekosystem energetyczny ZEN+ HOME oparty na SI na targach Intersolar 2026

MONACHIUM, 22 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Zendure, światowy pionier w dziedzinie systemów HEMS plug-in, prezentuje na targach Intersolar 2026 w Monachium (stoisko C1.280) swoją najnowszą wizję domowej energetyki: ZEN+ HOME. Pod hasłem targów „Power Tomorrow, Start at Home" Zendure pokazuje, jak sztuczna inteligencja, inteligentne zarządzanie energią i elastyczne rozwiązania magazynowania przekształcają gospodarstwa domowe z biernych konsumentów energii w aktywnych, niezależnych energetycznie uczestników rynku.

Inteligencja systemów HEMS plug-in

Sercem ZEN+ HOME jest ZENKI™, agent energetyczny SI firmy Zendure, oparty na autorskim modelu szeregów czasowych ZenPulse. Analizując produkcję energii słonecznej, zużycie w gospodarstwie domowym i dynamiczne ceny energii, ZENKI™ prognozuje zapotrzebowanie na energię na 24 godziny i automatycznie opracowuje optymalną strategię.

Od inteligentnego ładowania i harmonogramowania pracy baterii po automatyczną ochronę zasilania awaryjnego – ZENKI™ nieustannie optymalizuje przepływy energii w czasie rzeczywistym, pomagając właścicielom domów więcej oszczędzać, zwiększać odporność i bez wysiłku osiągać niezależność energetyczną.

Jeden dom. Jedno serce energetyczne

Centrum ekosystemu i sercem ZEN+ HOME jest PowerHub– ujednolicona platforma koordynacji energii, która łączy produkcję energii słonecznej, magazynowanie w bateriach, energię z sieci, ładowarki do pojazdów elektrycznych, pompy ciepła i urządzenia inteligentnego domu.

Wraz z serią SolarFlow PowerHub umożliwia zarządzanie energią w całym domu i inteligentne sterowanie przepływem energii:

SolarFlow 4000 Mix Series – dwukierunkowa, sterowana SI platforma magazynowania energii domowej typu plug-in „wszystko w jednym" o mocy 4000 W, zintegrowana z PowerHub, która łączy zaawansowane rozwiązania balkonowe, dachowe ze sprzężeniem AC oraz mobilne w jeden rozszerzalny ekosystem.

– dwukierunkowa, sterowana SI platforma magazynowania energii domowej typu plug-in „wszystko w jednym" o mocy 4000 W, zintegrowana z PowerHub, która łączy zaawansowane rozwiązania balkonowe, dachowe ze sprzężeniem AC oraz mobilne w jeden rozszerzalny ekosystem. SolarFlow 3000 Mix AC+ – rozwiązanie plug-and-play zoptymalizowane pod kątem dachowych instalacji fotowoltaicznych ze sprzężeniem AC i magazynowania energii, umożliwiające elastyczne wdrożenie bez skomplikowanej instalacji.

– rozwiązanie plug-and-play zoptymalizowane pod kątem dachowych instalacji fotowoltaicznych ze sprzężeniem AC i magazynowania energii, umożliwiające elastyczne wdrożenie bez skomplikowanej instalacji. SolarFlow 2400 Series – dwukierunkowa, sterowana SI hybrydowa platforma magazynowania o mocy 2400 W, dostępna w konfiguracjach połączonych z PowerHub oraz plug-and-play, która łączy balkonowe i dachowe rozwiązania słoneczne w jeden ekosystem.

Elastyczność – zawsze najlepsza taryfa

Dzięki dynamicznym taryfom ZenWave™ i partnerstwom z dostawcami energii ZEN+ HOME dostosowuje się do rynkowych cen w czasie rzeczywistym, pomagając gospodarstwom domowym obniżać koszty energii elektrycznej i czerpać maksymalną wartość z każdej kilowatogodziny.

Niezawodny. Otwarty. Przejrzysty.

Zbudowany na architekturze HEMS 2.0 ZEN+ HOME łączy inteligencję chmury z lokalnym sterowaniem. Nawet podczas przerw w dostępie do internetu kluczowe funkcje energetyczne nadal działają lokalnie, a PowerHub zapewnia płynne zasilanie awaryjne klasy UPS w 10 ms oraz funkcję Black Start dla bezpieczeństwa energetycznego.

ZEN+ HOME integruje się z czujnikami i sterownikami Shelly, aby podłączać pompy ciepła za pomocą przekaźników i wykorzystywać interfejs SG Ready do wstępnego podgrzewania wody i pomieszczeń mieszkalnych nadwyżką energii słonecznej lub tanią energią z sieci.

Obsługując ponad 5000 modeli pomp ciepła, ZEN+ HOME koordynuje inteligentne harmonogramowanie dla gospodarstw domowych z pompami ciepła i pojazdami elektrycznymi, traktując priorytetowo nadwyżki energii słonecznej lub okresy niskich taryf na potrzeby ogrzewania i ładowania.

Aby zwiększyć przejrzystość, Zendure wprowadza przeprojektowany interfejs, który wizualizuje decyzje SI za pomocą czytelnego 24-godzinnego planu energetycznego, przekształcając SI z „czarnej skrzynki" w asystenta, którego użytkownicy mogą zrozumieć i któremu mogą zaufać.

Poza domem: zrównoważona mobilność

Zendure rozszerza ekosystem ZEN+ również na zrównoważoną mobilność dzięki Zendure Cargo – rozwiązaniu mobilności e-cargo – oraz produktom do ładowania pojazdów elektrycznych, takim jak EVFlow AC zintegrowanym z HEMS 2.0, łącząc domową produkcję czystej energii z transportem elektrycznym.

Podczas Intersolar Europe 2026 Bryan Liu, CEO i założyciel Zendure, wystąpi 23 czerwca o godz. 12:10 podczas wydarzenia towarzyszącego IBESA Day @ ees Forum z prezentacją „Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions".

O firmie Zendure

Założona w 2017 roku firma Zendure jest światowym pionierem systemów HEMS plug-in, z centrami technologicznymi w Dolinie Krzemowej (USA), regionie Greater Bay Area (Chiny), Japonii i Niemczech. Misją Zendure jest dostarczanie gospodarstwom domowym niezawodnej i przystępnej cenowo czystej energii poprzez rozwój najnowszych technologii energetycznych. Rewolucyjny balkonowy system magazynowania energii SolarFlow przekształca światło słoneczne w bezpieczne, niezawodne i odporne źródło energii do codziennego użytku.