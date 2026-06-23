Zendure predstavuje na veľtrhu Intersolar 2026 energetický ekosystém ZEN+ HOME s umelou inteligenciou
News provided byZendure
Jun 23, 2026, 14:00 ET
MNÍCHOV, 23. júna 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, globálny priekopník v oblasti prenosných systémov pre inteligentné hospodárenie s energiou v domácnosti (HEMS) predstavuje na veľtrhu Intersolar 2026 v Mníchove (stánok C1.280) svoju najnovšiu víziu v oblasti domácej energie s názvom ZEN+ HOME. V rámci témy výstavy „Energia zajtrajška začína doma" spoločnosť Zendure predstavuje, ako umelá inteligencia, inteligentné hospodárenie s energiou a flexibilné riešenia skladovania energie transformujú domácnosti z pasívnych spotrebiteľov energie na aktívnych, energeticky nezávislých účastníkov.
Prenosné systémy pre inteligentné hospodárenie s energiou v domácnosti
Podstatou ekosystému ZEN+ HOME je ZENKI™, energetický agent s umelou inteligenciou od spoločnosti Zendure, ktorý využíva vlastný model časových radov ZenPulse. ZENKI™ na základe analýzy výroby solárnej energie, spotreby domácnosti a dynamického stanovovania cien elektriny predpovedá 24-hodinový dopyt po energii a automaticky formuluje optimálnu stratégiu.
ZENKI™ neustále optimalizuje toky energie v reálnom čase, od inteligentného nabíjania a plánovania batérií až po automatickú záložnú ochranu. Pomáha tak majiteľom domov ušetriť viac, zvýšiť odolnosť a bez námahy dosiahnuť energetickú nezávislosť.
Jeden domov. Jedno energetické srdce
Centrom ekosystému a základom ZEN+ Home je PowerHub, jednotná platforma pre koordináciu energie, ktorá spája solárnu energiu, úložisko batérií, elektrinu zo siete, nabíjačky elektromobilov, tepelné čerpadlá a zariadenia inteligentnej domácnosti.
Spolu s radom SolarFlow umožňuje PowerHub hospodárenie s energiou v rámci celej domácnosti a inteligentnú koordináciu energie:
- Rad SolarFlow 4000 Mix – obojsmerný striedavý výkon 4 000 W, riadený umelou inteligenciou, prenosná platforma na skladovanie energie v domácnosti typu all‑in‑one, integrovaný s PowerHub, ktorý spája pokročilé balkónové systémy, strešnú fotovoltiku s prepojením na striedavý prúd a mobilné riešenia napájania energiou do jedného rozšíriteľného ekosystému.
- SolarFlow 3000 Mix AC+ – riešenie typu „plug-and-play" optimalizované pre strešnú fotovoltiku s prepojením na striedavý prúd a skladovanie energie, ktoré umožňuje flexibilné nasadenie bez zložitej inštalácie.
- Rad SolarFlow 2400 – obojsmerný striedavý výkon 2 400 W s hybridnou platformou na skladovanie energie, riadenie s umelou inteligenciou, ktorý ponúka konfigurácie pripojené k PowerHub aj typu plug-and-play a zjednocuje balkónové a strešné solárne riešenia do jedného ekosystému.
Flexibilita – vždy najlepšia tarifa
Prostredníctvom dynamických taríf ZenWave™ a partnerstiev s dodávateľmi energie sa ZEN+ Home prispôsobuje trhovým cenám v reálnom čase, čím pomáha domácnostiam znižovať náklady na elektrinu a vyťažiť z každej kilowatthodiny maximum.
Spoľahlivý. Otvorený. Transparentný.
Ekosystém ZEN+ HOME, postavený na architektúre HEMS 2.0, kombinuje cloudovú inteligenciu s lokálnym ovládaním. Aj počas prerušení internetu fungujú základné energetické funkcie lokálne, zatiaľ čo PowerHub zaisťuje bezvýpadkové záložné napájanie na úrovni UPS s dobou odozvy 10 ms a funkciu Black Start pre energetickú bezpečnosť.
ZEN+ HOME sa integruje so snímačmi a regulátormi Shelly na pripojenie tepelných čerpadiel prostredníctvom relé a využíva rozhranie SG Ready na predhrievanie vody a obytných priestorov prebytočnou solárnou energiou alebo lacnou elektrinou zo siete.
Podporuje viac ako 5 000 modelov tepelných čerpadiel. ZEN+HOME koordinuje inteligentné plánovanie pre domácnosti s tepelnými čerpadlami a elektromobilmi, pričom uprednostňuje prebytok solárnej energie alebo obdobia s nízkou tarifou pre vykurovanie a nabíjanie.
Pre zvýšenie transparentnosti predstavuje Zendure prepracované rozhranie, ktoré vizualizuje rozhodovanie umelej inteligencie prostredníctvom jasného 24-hodinového energetického plánu, čím sa umelá inteligencia premieňa z „čiernej skrinky" na asistenta, ktorému používatelia rozumejú a dôverujú.
Za hranicami domova: udržateľná mobilita
Spoločnosť Zendure tiež rozširuje ekosystém ZEN+ o udržateľnú mobilitu prostredníctvom riešenia Zendure Cargo pre elektrickú nákladnú mobilitu a produktov pre nabíjanie elektromobilov, ako je obojsmerná nabíjacia stanica pre elektromobily EVFlow AC integrovaná so systémom HEMS 2.0. Prepojenie domácej výroby čistej energie s elektrickou dopravou.
Na konferencii Intersolar Europe 2026 bude Bryan Liu, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Zendure, 23. júna o 12:10 hod. na sprievodnom podujatí IBESA Day @ ees Forum hovoriť na tému „Nová definícia prenosných systémov pre inteligentné hospodárenie s energiou v domácnosti: prístup spoločnosti Zendure ku konkurencieschopným rezidenčným riešeniam riadeným umelou inteligenciou"
O spoločnosti Zendure
Spoločnosť Zendure, založená v roku 2017, je globálnym priekopníkom v oblasti prenosných systémov pre inteligentné hospodárenie s energiou v domácnosti so sídlom v technologických centrách Silicon Valley v USA, oblasti Greater Bay Area v Číne, Japonsku a Nemecku. Poslaním spoločnosti Zendure je poskytovať domácnostiam spoľahlivú a cenovo dostupnú čistú energiu prostredníctvom najnovších energetických technológií. Jej revolučný systém akumulácie energie SolarFlow pre balkóny premieňa slnečné svetlo na bezpečný, spoľahlivý a odolný zdroj energie pre každodenný život.
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