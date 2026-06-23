젠듀어, 인터솔라 2026에서 ZEN+ HOME AI 에너지 생태계 공개

뮌헨, 2026년 6월 23일 /PRNewswire/ -- 플러그인 HEMS의 글로벌 개척자와 같은 기업인 젠듀어(Zendure)가 뮌헨 인터솔라 2026(Intersolar 2026)에서 최신 홈 에너지 비전 ZEN+ HOME을 선보이고 있다(부스 C1.280). '내일의 전력, 가정에서 시작하다(Power Tomorrow, Start at Home)'라는 전시 주제 하에 젠듀어는 AI, 지능형 에너지 오케스트레이션 및 유연한 저장 솔루션이 어떻게 가정을 수동적인 에너지 소비자에서 능동적이고 에너지 독립적인 참여자로 변혁시키고 있는지를 선보인다.

플러그인 HEMS의 지능화

ZEN+ HOME의 핵심은 독점 젠펄스(ZenPulse) 시계열 모델로 구동되는 젠듀어의 AI 에너지 에이전트 젠키™(ZENKI™)이다. 젠키™는 태양광 발전, 가정 소비, 동적 전기 요금을 분석하여 젠키는 24시간 에너지 수요를 예측하고 자동으로 최적의 전략을 수립한다.

지능형 충전 및 배터리 스케줄링부터 자동 백업 보호까지 젠키는 실시간으로 에너지 흐름을 지속적으로 최적화하여 주택 소유자가 비용을 더 절감하고, 회복력을 강화하며, 손쉽게 에너지 독립을 달성할 수 있도록 돕는다.

하나의 가정, 하나의 에너지 심장

생태계의 중심이자 ZEN+ HOME의 심장은 태양광 발전, 배터리 저장, 그리드 전력, EV 충전기, 히트펌프, 스마트홈 기기를 연결하는 통합 에너지 조정 플랫폼 파워허브(PowerHub)이다.

솔라플로우 시리즈(SolarFlow Series)와 함께 파워허브는 전체 가정 에너지 관리와 지능형 에너지 오케스트레이션을 가능하게 한다:

솔라플로우 4000 믹스 시리즈(SolarFlow 4000 Mix Series) – 파워허브와 통합된 4000W 양방향 AI 기반 올인원 플러그인 홈 에너지 저장 플랫폼으로, 고급 발코니, 루프탑 AC 결합, 모바일 전원 솔루션을 하나의 확장 가능한 생태계로 통합한다.

– 파워허브와 통합된 4000W 양방향 AI 기반 올인원 플러그인 홈 에너지 저장 플랫폼으로, 고급 발코니, 루프탑 AC 결합, 모바일 전원 솔루션을 하나의 확장 가능한 생태계로 통합한다. 솔라플로우 3000 믹스 AC+(SolarFlow 3000 Mix AC+) – 복잡한 설치 없이 유연한 배포를 실현하는, AC 결합 루프탑 태양광 및 에너지 저장에 최적화된 플러그 앤 플레이 솔루션이다.

– 복잡한 설치 없이 유연한 배포를 실현하는, AC 결합 루프탑 태양광 및 에너지 저장에 최적화된 플러그 앤 플레이 솔루션이다. 솔라플로우 2400 시리즈(SolarFlow 2400 Series) – 파워허브 연결 및 플러그 앤 플레이 구성을 모두 갖춘 2400W 양방향 AI 기반 하이브리드 저장 플랫폼으로, 발코니와 루프탑 태양광 솔루션을 하나의 생태계로 통합한다.

항상 최적의 요금을 적용하는 유연성

젠웨이브™(ZenWave™) 동적 요금과 에너지 제공업체와의 파트너십을 통해, ZEN+ HOME은 실시간 시장 가격에 적응하여 가정이 전기 비용을 절감하고 모든 킬로와트시에서 가치를 창출하도록 돕는다.

신뢰성, 개방성, 투명성

HEMS 2.0아키텍처를 기반으로 구축된 ZEN+ HOME은 클라우드 인텔리전스와 로컬 제어를 결합한다. 인터넷 중단 중에도 필수 에너지 기능이 로컬에서 작동하며, 파워허브는 에너지 보안을 위한 원활한 10ms UPS 수준 백업과 블랙 스타트(Black Start) 기능을 보장한다.

ZEN+ HOME은 쉘리(Shelly) 센서 및 컨트롤러와 통합되어 릴레이를 통해 히트펌프를 연결하고 잉여 태양광 또는 저비용 그리드 전력으로 물과 생활 공간을 예열하기 위해 SG 레디(SG Ready) 인터페이스를 사용한다.

이는 5000개 이상의 히트펌프 모델을 지원한다. ZEN+ HOME은 히트펌프와 EV를 보유한 가정을 위한 지능형 스케줄링을 조정하여 난방 및 충전을 위한 태양광 잉여 또는 저렴한 요금 시간대를 우선시한다.

투명성을 높이기 위해 젠듀어는 명확한 24시간 에너지 계획을 통해 AI 의사결정을 시각화하는 재설계된 인터페이스를 도입하여 AI를 '블랙박스'에서 사용자가 이해하고 신뢰할 수 있는 어시스턴트로 전환한다.

가정을 넘어서: 지속 가능한 모빌리티

젠듀어는 또한 e-카고 모빌리티 솔루션인 젠듀어 카고(Zendure Cargo)와, HEMS 2.0과 통합된 EVFlow AC와 같은 EV 충전 제품을 통해 ZEN+ 생태계를 지속 가능한 모빌리티로 확장하고 있다. 가정에서의 청정에너지 발전과 전기 교통을 연결함으로써 더 지속 가능한 생활 방식을 실현한다.

인터솔라 유럽 2026에서는 젠듀어의 브라이언 류(Bryan Liu) 최고경영자 겸 창립자가 6월 23일 오후 12시 10분에 열리는 IBESA 데이 @ ees 포럼(IBESA Day @ ees Forum) 부대 행사에서 '플러그인 HEMS의 재정의: 경쟁력 있고 AI 주도적인 주거용 솔루션에 대한 젠듀어의 접근법(Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions)'을 주제로 발표할 예정이다.

젠듀어 소개

2017년에 설립된 젠듀어는 미국 실리콘밸리, 중국 웨강아오 대만구, 일본, 독일의 기술 중심지에 본사를 둔 플러그인 HEMS의 글로벌 개척자이다. 젠듀어의 사명은 최신 에너지 기술을 발전시켜 가정에 신뢰할 수 있고 저렴한 청정에너지를 제공하는 것이다. 혁신적인 솔라플로우 발코니 에너지 저장 시스템은 햇빛을 일상생활을 위한 안전하고 신뢰할 수 있으며 회복력 있는 에너지원으로 변환한다.

SOURCE Zendure