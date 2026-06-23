征拓在2026年歐洲國際太陽能展上發佈ZEN+ HOME AI能源生態系統

征拓的AI能源智能體ZENKI™處於ZEN+ HOME的中心，由其自主研發的ZenPulse時序模型驅動。通過分析太陽能發電量、家庭用電消耗和動態電價，ZENKI™能夠預測未來24小時的能源需求，並自動制定最優策略。

從智能充電、電池調度到自動備用保護，ZENKI™持續實時優化能源流向，幫助房主更省錢，提升用電韌性，並輕鬆實現能源自主。

一個家，一顆能源心臟

整個生態系統的中心、ZEN+ HOME的核心是PowerHub，這是一個統一的能源協調平台，能夠連接太陽能發電、電池儲能、電網電力、電動汽車(EV)充電樁、熱泵和智能家居設備。

PowerHub與SolarFlow系列協同工作，實現全屋能源管理和智能能源調度：

靈活應變——始終鎖定最優電價

通過ZenWave™動態電價和與能源供應商的合作，ZEN+ HOME實時適應市場電價，幫助家庭降低電費，並從每度電中獲取最大價值。

可靠、開放、透明

基於HEMS 2.0 架構，ZEN+ HOME將雲端智能與本地控制相結合。即使在網絡中斷期間，核心能源功能仍能在本地運行，同時PowerHub提供無縫的10毫秒UPS（不間斷電源）級備用電源和黑啟動能力，保障能源安全。

ZEN+ HOME集成Shelly傳感器和控制器，通過繼電器連接熱泵，並利用SG Ready（智能電網就緒）接口，在有多餘太陽能電力或低價市電時，自動預熱生活用水和居住空間。

該系統支持超過5,000款熱泵型號。ZEN+ HOME為同時擁有熱泵和電動汽車的家庭提供智能調度協調，優先在太陽能富餘或低電價時段進行供暖和充電。

為了提升透明度，征拓推出重新設計的界面，通過清晰的24小時能源計劃可視化AI決策過程，將AI從「黑箱」轉變為用戶能夠理解和信任的助手。

走出家門：支持可持續出行

Zendure正通過其電動貨運出行方案Zendure Cargo，以及集成HEMS 2.0的EVFlow AC等電動汽車充電產品，將ZEN+生態系統延伸至可持續出行領域，以此將家庭清潔能源發電與電動交通連接起來。

在2026年歐洲國際太陽能展上，征拓創始人兼首席執行官劉兵斌(Bryan Liu)將於6月23日12:10在ees論壇的IBESA Day邊會上發表演講，主題為「重新定義插件式家庭能源管理系統：征拓充滿競爭力的AI驅動型住宅解決方案之道」。

關於征拓

征拓成立於2017年，是插件式家庭能源管理系統(HEMS)的全球先行者，在美國硅谷、粵港澳大灣區、日本和德國設有技術中心。其使命是通過推廣最新能源科技，為全球提供可靠平價的清潔能源。其革命性的SolarFlow陽台儲能系統能夠將陽光轉化為安全、可靠、具有韌性的日常生活能源來源。

SOURCE Zendure