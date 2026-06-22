Zendure presenta l'ecosistema energetico con IA ZEN+ HOME a Intersolar 2026

MONACO DI BAVIERA, 22 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pioniere mondiale dei HEMS plug-in, presenta a Intersolar 2026 a Monaco (stand C1.280) la sua più recente visione dell'energia domestica: ZEN+ HOME. Con il tema della fiera « Power Tomorrow, Start at Home », Zendure mostra come l'IA, l'orchestrazione intelligente dell'energia e le soluzioni di accumulo flessibili stiano trasformando le abitazioni da consumatori passivi di energia in partecipanti attivi e indipendenti dal punto di vista energetico.

L'intelligenza dei HEMS plug-in

Al centro di ZEN+ HOME c'è ZENKI™, l'agente energetico con IA di Zendure, basato sul modello proprietario di serie temporali ZenPulse. Analizzando la produzione solare, i consumi domestici e i prezzi dinamici dell'elettricità, ZENKI™ prevede il fabbisogno energetico nelle 24 ore e definisce automaticamente la strategia ottimale.

Dalla ricarica intelligente e dalla pianificazione delle batterie alla protezione di backup automatica, ZENKI™ ottimizza continuamente i flussi di energia in tempo reale, aiutando le famiglie a risparmiare di più, ad aumentare la resilienza e a raggiungere senza sforzo l'indipendenza energetica.

Una casa. Un cuore energetico

Il centro dell'ecosistema e il cuore di ZEN+ HOME è il PowerHub, una piattaforma unificata di coordinamento energetico che collega produzione solare, accumulo a batteria, energia di rete, colonnine per veicoli elettrici, pompe di calore e dispositivi smart home.

Insieme alla Serie SolarFlow, il PowerHub consente la gestione energetica dell'intera abitazione e un'orchestrazione intelligente dell'energia:

SolarFlow 4000 Mix Series – una piattaforma di accumulo domestico plug-in all-in-one da 4000 W, bidirezionale e guidata dall'IA, integrata con il PowerHub, che unisce soluzioni avanzate da balcone, da tetto con accoppiamento AC e di alimentazione mobile in un unico ecosistema espandibile.

– una piattaforma di accumulo domestico plug-in all-in-one da 4000 W, bidirezionale e guidata dall'IA, integrata con il PowerHub, che unisce soluzioni avanzate da balcone, da tetto con accoppiamento AC e di alimentazione mobile in un unico ecosistema espandibile. SolarFlow 3000 Mix AC+ – una soluzione plug-and-play ottimizzata per il solare da tetto con accoppiamento AC e l'accumulo di energia, che consente un'installazione flessibile senza interventi complessi.

– una soluzione plug-and-play ottimizzata per il solare da tetto con accoppiamento AC e l'accumulo di energia, che consente un'installazione flessibile senza interventi complessi. SolarFlow 2400 Series – una piattaforma di accumulo ibrida da 2400 W, bidirezionale e guidata dall'IA, disponibile in configurazioni connesse al PowerHub e plug-and-play, che unisce le soluzioni solari da balcone e da tetto in un unico ecosistema.

Flessibilità – sempre sulla tariffa migliore

Grazie alle tariffe dinamiche ZenWave™ e alle partnership con i fornitori di energia, ZEN+ HOME si adatta ai prezzi di mercato in tempo reale, aiutando le famiglie a ridurre i costi dell'elettricità e a trarre il massimo valore da ogni kilowattora.

Affidabile. Aperto. Trasparente.

Basato sull'architettura HEMS 2.0, ZEN+ HOME combina l'intelligenza del cloud con il controllo locale. Anche in caso di interruzioni di Internet, le funzioni energetiche essenziali continuano a operare localmente, mentre il PowerHub garantisce un backup di tipo UPS in 10 ms e la capacità di Black Start per la sicurezza energetica.

ZEN+ HOME si integra con i sensori e i controller Shelly per collegare le pompe di calore tramite relè e utilizzare l'interfaccia SG Ready, così da preriscaldare l'acqua e gli ambienti con il surplus solare o l'elettricità di rete a basso costo.

Compatibile con oltre 5.000 modelli di pompe di calore, ZEN+ HOME coordina una pianificazione intelligente per le famiglie con pompe di calore e veicoli elettrici, dando priorità al surplus solare o alle fasce a tariffa ridotta per il riscaldamento e la ricarica.

Per aumentare la trasparenza, Zendure introduce un'interfaccia ridisegnata che visualizza le decisioni dell'IA attraverso un chiaro piano energetico nelle 24 ore, trasformando l'IA da « scatola nera » in un assistente che gli utenti possono comprendere e di cui possono fidarsi.

Oltre la casa: mobilità sostenibile

Zendure estende l'ecosistema ZEN+ anche alla mobilità sostenibile con Zendure Cargo, la sua soluzione di mobilità e-cargo, e con prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici come EVFlow AC integrati con HEMS 2.0, collegando la produzione di energia pulita domestica al trasporto elettrico.

A Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, CEO e fondatore di Zendure, interverrà all'evento collaterale IBESA Day @ ees Forum il 23 giugno alle 12:10, presentando « Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions ».

Informazioni su Zendure

Fondata nel 2017, Zendure è il pioniere mondiale dei HEMS plug-in, con centri tecnologici nella Silicon Valley (USA), nella Greater Bay Area (Cina), in Giappone e in Germania. La missione di Zendure è fornire alle abitazioni energia pulita, affidabile e accessibile, facendo progredire le più recenti tecnologie energetiche. Il suo rivoluzionario sistema di accumulo da balcone SolarFlow trasforma la luce del sole in una fonte di energia sicura, affidabile e resiliente per la vita di tutti i giorni.