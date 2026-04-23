Zendure تطلق لأول مرة سلسلة SolarFlow Mix في جميع أنحاء أوروبا. ثلاثة أنظمة تخزين منزلية ، منصة واحدة ، خفض يصل إلى 91٪ من الفاتورة

دوسلدورف ، ألمانيا, 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم "زيندور" Zendure، الرائد العالمي في "أنظمة إدارة الطاقة المنزلية"، عن سلسلة SolarFlow Mix؛ وهي ثلاثة أنظمة تخزين منزلية مقسمة إلى وحدات على منصة واحدة ، مصممة لتلائم كيفية حياة الأسر الأوروبية واستهلاكهم للطاقة. تحت شعار (مزيج مكس يحقق الاستفادة القصوى) أو "Mix is the Real Max" ، تظهر السلسلة لأول مرة باعتبارها ثلاثة منتجات متساوية ، كل منها مصمم ليلائم ملف تعريف منزلي متميز.

SolarFlow 4000 Mix Pro - طاقة كاملة للمنازل الكبيرة

نظام للتيار المتردد ثنائي الاتجاه بقدرة 4 كيلوواط، مدفوع بالذكاء الاصطناعي لأسر مكونة من أربعة أشخاص باستخدام 7000 كيلوواط / سنة مع شرفة ومساحة على السطح. يدعم مدخل 8 كيلوواط للتيار المباشر (2×4000 واط "تتبع نقطة الطاقة القصوى [MPPT]") بالإضافة إلى 5 كيلوواط بالإقران مع التيار المتردد، مدخل 13 كيلوواط للطاقة الكهروضوئية مدمج، من بين أعلى مستويات فئة التوصيل. 4000 واط من الإنتاج المستمر على الشبكة (يمكن ترقيته من 800 واط) ، 3680 واط خارج الشبكة مع ذروة 7.2 كيلوواط ، سعة 850 كيلوواط / ساعة. في ألمانيا ، خفض يصل إلى 91٪ من الفواتير ، 2560 يورو مدخرة / سنة.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — تحديث ذكي للأسطح الحالية

جهاز مقترن بالتيار المتردد مناسب لأسر مكونة من ثلاثة أشخاص (5000 كيلوواط / سنة) مع وجود طاقة كهروضوئية. مدخل للتيار المتردد بقدرة 5 كيلوواط متوافق مع جميع العلامات التجارية الرئيسية للمحولات الأوروبية. 4000 واط من الإنتاج المستمر على الشبكة (يمكن ترقيته من 800 واط) ، 4000 واط من الشحن / التفريغ ، 850 كيلو واط / ساعة. يوفر تخفيضًا بنسبة 88٪ تقريبًا في الفواتير ، 1.760 يورو في السنة.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — نظام مدمج لكافة الأراضي

نظام مزدوج الأغراض ، سطح مدمج لشقق لشخصين (3000 كيلوواط / سنة) ، ومحطة طاقة متنقلة قوية للمركبات الترفيهية، وفي الهواء الطلق ، وأنظمة الطوارئ الاحتياطية، والاستخدام خارج الشبكة. مدخل للتيار المتردد ثنائي الاتجاه بقدرة 3 كيلوواط ، 3000 واط من الإنتاج المستمر على الشبكة (يمكن ترقيته من 800 واط) ، 3680 واط خارج الشبكة مع ذروة 7.2 كيلوواط ، 4000 واط من الشحن / التفريغ ، قدرة ثابتة 8 كيلوواط. تم تصميم النظام ليلائم تصنيف الحماية IP65 ، -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية ، 25 ديسيبل. يوفر استخدام السطح تخفيضًا بنسبة 88٪ تقريبًا في الفواتير ، 1056 يورو في السنة.

خمس ركائز هندسية

8 كيلوواط في الساعة لكل وحدة أساسية ، قابلة للتوسع إلى 50 كيلوواط في الساعة *

التبديل خارج الشبكة لجهاز "وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة" ( UPS ) بزمن 10 ملي ثانية

طاقة خام ثنائية الاتجاه للتيار المتردد بقدرة 4 كيلوواط*

8 كيلوواط "تتبع نقطة الطاقة القصوى [ MPPT ]" على نظام 4000 Mix Pro ، ما يصل إلى 13 كيلوواط إجمالي إدخال للطاقة الكهروضوئية

10000 دورة ، عمر 15 عامًا ، 90٪ من كفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا. تصنيف الحماية IP65، -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية، 25 ديسيبل، حافظة معدنية بالكامل ، 100٪ توافق العاكس عبر "منفذ إدخال الطاقة الكهروضوئية للتيار المتردد" ( PV-IN AC)

*SolarFlow 4000 Mix Pro وSolarFlow 4000 Mix AC+ فقط.

منصة تكنولوجيا مشتركة

الجيل الثاني من نظام إدارة الطاقة للمنازل : يدمج الطاقة الشمسية، والبطاريات، ومضخات الحرارة، وشاحنات السيارات الكهربائية في منصة ذكية واحدة

الذكاء الاصطناعي من الجيل الثاني من ZENKI™ : تحسين الشحن / التفريغ في الوقت الفعلي مقابل أسعار الجملة ، والطقس ، والاستهلاك ، والطاقة الشمسية الضوئية ، زيادة تصل إلى 73٪ في الإيرادات مقارنةً بالتحكم القائم على محوّلات التيار على التعريفات الديناميكية. متوافق مع أكثر من 840 تاجر تجزئة للطاقة في أوروبا

نظام تشغيل ZEN+OS : توحيد نظام التشغيل عبر كل جهاز من أجهزة "زيندور"، مما يتيح التوسع مع نمو احتياجات الأسرة

نظام حماية ZenGuard™ : السلامة متعددة الطبقات مع نظام إدارة بطاريات مزدوج، والصيانة الذاتية للخلية الذكية ، ونظام مدمج لإطفاء الحرائق بالهباء الجوي الحراري

التوفُّر والأسعار

متوفر من 22 أبريل 2026 (توقيت وسط أوروبا) في ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وسويسرا عبر مواقع الويب zendure.de، وzendure.fr، وzendure.nl، والشركاء المعتمدين. تتحول صفحة الهبوط لتجمع الوجهات الثلاث في وجهة واحدة على الرابط: zendure.com.

أسعار التجزئة الموصى بها (بما في ذلك 0% ضريبة القيمة المضافة ورسوم إعادة التدوير):

SolarFlow 4000 Mix Pro : ألمانيا 2399 يورو / فرنسا 2879 يورو / هولندا 2899 يورو / بلجيكا 3185 يورو / سويسرا 2559 فرنك سويسري

SolarFlow 4000 AC + ألمانيا 1999 يورو / فرنسا 2399 يورو / هولندا 2419 يورو / بلجيكا 2704 يورو / سويسرا 2129 فرنك سويسري

SolarFlow 3000 AC + ألمانيا 1699 يورو / فرنسا 2039 يورو / هولندا 2059 يورو / بلجيكا 2343 يورو / سويسرا 1799 فرنك سويسري

تشمل الأسعار البلجيكية تكاليف منظمتيّ Recupel و BEBAT. تعكس الأسعار السويسرية تكاليف ضريبة القيمة المضافة المحلية والاستيراد.

حول Zendure

شركة "زيندور" هي شركة رائدة عالمية في "أنظمة إدارة الطاقة المنزلية" تتميز بمراكز للأبحاث والتطوير والعمليات في وادي السيليكون، ومنطقة الخليج الكبرى، واليابان، وألمانيا. تتمثل مهمة "زيندور" في تقديم طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار معقولة للأسر في جميع أنحاء العالم من خلال تعميم أحدث تقنيات EnergyTech. يقوم نظام تخزين الطاقة الثوري في الشرفات SolarFlow بتحويل ضوء الشمس إلى مصدر طاقة آمن وموثوق ومرن للحياة اليومية.

