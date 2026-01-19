Jointly Charging the Road Ahead. Huawei publiceert de tien voornaamste trends in de sector van laadnetwerken voor 2026

SHENZHEN, China, 19 januari 2026 /PRNewswire/ -- Op 16 januari publiceerde Huawei de tien voornaamste trends in de sector van laadnetwerken voor 2026. Wang Zhiwu, President van Huawei Smart Charging Network Domain, interpreteerde de sector en technologische trends uitgebreid.

Trend 1: Ontwikkeling van hoge kwaliteit

Jointly Charging the Road Ahead | Huawei Releases Top 10 Trends of Charging Network Industry 2026

Van personenauto's tot bedrijfsvoertuigen is "hoge kwaliteit" een must geworden voor ultrasnelle oplaadinfrastructuur, waardoor er gepusht wordt voor grootschalige upgrades van verouderde oplaadapparaten om aan de energiebehoeften van verschillende voertuigmodellen te voldoen. De ontwikkeling van hoge kwaliteit zal zich uitstrekken van "steden met ultrasnel opladen" tot "steden met megawatt opladen" door middel van uniforme planning, normen, toezicht en O&M, waardoor partners in de sector hoge kwaliteit kunnen omzetten in een hoog rendement.

Trend 2: Veelomvattend ultrasnel opladen

Ultrasnel oplaadbare voertuigmodellen, ooit als premium gezien, zullen door iedereen worden omarmd. De uitgebreide toepassing van krachtige halfgeleidermaterialen van de derde generatie en tractiebatterijen met een hoge C-waarde zal het marktaandeel van ultrasnel oplaadbare voertuigen verder vergroten. Commerciële voertuigen met megawatt-laden zullen de markt domineren.

Trend 3: Logistieke elektrificatie op megawatt-schaal

De omzetting van "brandstof naar elektriciteit" voor economisch rendabele activiteiten zal bij zware vrachtwagens snel uitbreiden van beperkte, gesloten toepassingen naar een wijdverbreide adoptie in alle scenario's. De kostenvermindering van tractiebatterijen en de innovatie van megawatt-laadtechnologieën zullen de logistieke elektrificatie op megawatt-schaal tot een onstuitbare trend maken en aanzienlijke economische en sociale waarden opleveren.

Trend 4: Stations van honderd megawatt

In de trend van geëlektrificeerde logistiek zullen laadstations met een capaciteit van 100 MW de essentiële infrastructuur worden voor activiteiten met een hoog doorvoervermogen. Factoren zoals technische sterke punten, concurrerende elektriciteitsprijzen en schaalbare inzet zullen krachtige clustereffecten ontgrendelen en langetermijnrentabiliteit voor investeringen in laadstations garanderen.

Trend 5: Veiligheid en betrouwbaarheid

Vergeleken met personenauto's vereisen bedrijfsvoertuigen een hoger laadvermogen en een groter deel van het vermogen van het energieopslagsysteem (ESS) in laadstations. Daarom zullen veiligheid en betrouwbaarheid fundamentele vereisten worden voor laadnetwerken. De uitgebreide architectuur voor de bescherming van elektrische veiligheid zal mensen, voertuigen en opladers naadloos beschermen, versterkt door een robuuste basis voor cyberbeveiliging.

Trend 6: Vloeistofgekoeld ultrasnel opladen

Vloeistofgekoeld ultrasnel opladen levert een superieure warmteafvoer en bescherming, waardoor er betrouwbare prestaties worden bereikt in steeds meer gedistribueerde laadscenario's. Daarentegen hebben conventionele luchtgekoelde systemen het moeilijk in veeleisende omgevingen zoals hoge hitte, vochtigheid, zoutnevel en zwaar stof. In de toekomst zal de vloeistofkoelingstechnologie worden toegepast in voertuigen en oplaadsystemen, waardoor efficiënt megawatt-laden mogelijk wordt en de totale kosten van voertuigen worden verlaagd.

Trend 7: DC-gebaseerd ESS+-oplaadsysteem

Een ESS+-oplaadsysteem op basis van gelijkstroom kan het stroomvermogen effectief verhogen, waardoor klanten snel en kosteneffectief ultrasnelle laadstations kunnen inzetten, zelfs op locaties met beperkte netstroom. Dit systeem is ideaal voor het upgraden van oude stations met een laag vermogen, waardoor ultrasnelle laadstations snel kunnen worden hergebruikt of nieuw kunnen worden ingezet met minimaal netvermogen en het vermogen om aan de oplaadvereisten van voertuigen te voldoen wordt gemaximaliseerd.

Trend 8: Modulaire stationsbouw

De modulaire oplossing op stationsniveau is gebouwd voor de constructie en inbedrijfstelling van apparaten en past zich aan aan een breed scala aan oplaadscenario's. De lage kosten, snelle inzet en gemakkelijke verplaatsing maken het een flexibele keuze, terwijl het duurzame ontwerp langetermijnwaarde en bescherming voor investeerders garandeert.

Trend 9: Campus-microgrid

Het netvormende PV+ESS-systeem integreert de vloeistofgekoelde ultrasnelle laadtechnologie en kan in net- of netloze modus werken. Dit vormt een one-stop "PV+ESS+-oplaadsysteem+voertuig+ netwerk"-oplossing die het stroomvermogen verhoogt, het gebruik van groene energie maximaliseert en de inkomsten verhoogt door middel van arbitrage over de gebruikstijd.

Trend 10: Empowerment door middel van AI

De intelligente evolutie van laadnetwerken zal een naadloze samenwerking tussen netwerken, stations, opladers en voertuigen mogelijk maken. Door digitale silo's af te breken, zal het de end-to-end laadbeleving voor voertuigbezitters verbeteren en de algehele logistieke en transport-efficiëntie verbeteren.

Huawei zal met partners blijven samenwerken om de uitrol van naadloze, hoogwaardige ultrasnelle oplaadnetwerken te versnellen en kansen voor mobiliteitselectrificatie te benutten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863441/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg