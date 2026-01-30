Perpaduan Inovasi dan Performa Atlet: Huawei dan Eliud Kipchoge Luncurkan Jam Tangan Lari Generasi Baru

Dikenal luas sebagai legenda hidup di dunia lari, perjalanan karier Eliud Kipchoge telah mengukir berbagai pencapaian. Prestasinya dalam memecahkan rekor maraton di bawah dua jam dengan catatan waktu 1 jam 59 menit 40 detik merupakan catatan bersejarah yang mengubah definisi tentang kemampuan manusia, merepresentasikan keyakinannya, "No Human is Limited". Bagi Kipchoge, lari bukanlah olahraga eksklusif. Lari adalah aktivitas universal yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang usia maupun target jarak. Berlari berarti merdeka. Berlari berarti sehat. Berlari bersama berarti bersatu. Dengan motivasi tersebut, perjalanan berikutnya bagi Kipchoge adalah membangun gerakan global untuk para pelari.

Untuk mendorong kecintaan universal terhadap olahraga lari, Kipchoge mencari mitra global yang menguasai teknologi mutakhir dan basis pengguna yang luas—dan Huawei menjadi pilihan yang tepat. Selama lebih dari 12 tahun, Huawei berada di garis terdepan dalam sektor kesehatan dan kebugaran. Huawei sukses menjual lebih dari 200 juta perangkat wearable ke seluruh dunia hingga Juni 2025[1], serta mendominasi volume penjualan global sepanjang tiga triwulan pertama pada tahun tersebut. Komitmen terhadap inovasi dan komunitas pengguna yang besar menjadikan Huawei representasi dari keunggulan dalam dunia lari. Solusi canggih Huawei menyediakan data latihan yang presisi, serta evaluasi beban latihan berbasiskan sains bagi Kipchoge dan timnya, membantu atlet elite menembus batas dan mengoptimalkan potensi.

Kolaborasi ini juga menghadirkan kabar penting—Huawei akan meluncurkan jam tangan lari profesional generasi terbaru. Peluncuran produk tersebut menandai kembalinya Huawei ke segmen ini, tepatnya lima tahun setelah peluncuran HUAWEI WATCH GT Runner generasi pertama pada 2021. Selama periode tersebut, Huawei terus menyempurnakan keunggulan teknologinya. Sistem TruSense menghadirkan akurasi, responsivitas, dan kelengkapan pelacakan kesehatan dan kebugaran terbaik; sistem navigasi (positioning) Sunflower juga menjadi lompatan besar dalam akurasi lokasi; pengujian ketat yang melibatkan lebih dari 100 pelari memastikan tingkat akurasi di atas 97% dalam memprediksi performa lomba[2]; sedangkan, model machine learning mampu kelelahan fisik sehingga membantu atlet berlatih secara lebih cerdas. Pelari elite seperti Eliud Kipchoge dan Joshua Cheptegei akan memberikan masukan langsung dari sesi latihan dan hari perlombaan untuk terus menyempurnakan algoritma dan fitur jam tangan lari Huawei. Dengan demikian, perangkat ini benar-benar memenuhi kebutuhan pelari.

Jam tangan lari terbaru ini hadir untuk menjawab tantangan lama di pasar—menghapus kesenjangan antara fitur kelas profesional dan desain yang mudah digunakan. Banyak produk yang beredar saat ini hanya ditujukan bagi pelari elite dengan fitur kompleks yang sulit digunakan pemula. Melalui keahlian teknologi 3C, Huawei menghadirkan solusi serbaguna yang memenuhi kebutuhan pelari kawakan, namun tetap mudah diakses oleh pemula. Perangkat ini juga berfungsi sebagai alat manajemen kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat umum. Dengan menghapus hambatan, serta memadukan performa atlet profesional dan pemantauan kesehatan yang praktis, Huawei memberdayakan semua orang yang ingin menjalani gaya hidup aktif untuk merasakan kegembiraan dan vitalitas dari olahraga lari.

[1] Data berasal dari laporan IDC.

[2] Data berasal dari laboratorium Huawei.

SOURCE HUAWEI