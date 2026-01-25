Huawei Cloud Luncurkan Kebijakan Global untuk Mitra Penjualan pada 2026, Dorong Kesuksesan Bersama pada Era AI

Kebijakan untuk Mitra Penjualan: Semakin Tepercaya, Semakin Menguntungkan, Semakin Sederhana, Semakin Berkembang

Menurut Charles Yang, era teknologi cerdas menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi Huawei Cloud dan para mitra. Huawei Cloud berkomitmen pada inovasi sistemik dengan menghadirkan komputasi AI unggulan melalui CloudMatrix supernode—termutakhir di industri. Selain mengembangkan model Pangu untuk berbagai skenario industri, platform MaaS Huawei Cloud mendukung beragam model dan aplikasi. Didukung tata kelola data yang komprehensif dan sistem keamanan menyeluruh, inisiatif ini memperkuat ekosistem dan mendorong pertumbuhan mitra secara cepat. Ia kemudian memaparkan kebijakan mitra Huawei Cloud pada 2026.

Untuk memperkuat kepercayaan mitra, Huawei Cloud menetapkan batasan bisnis dan strategi pasar secara jelas, serta memastikan tidak terjadi persaingan untuk merebut keuntungan. Kebijakan ini akan tetap berlaku tanpa perubahan selama tiga tahun ke depan.

Untuk meningkatkan profitabilitas mitra, Huawei Cloud menghadirkan lima peningkatan kebijakan, termasuk diskon dan insentif yang kompetitif, penguatan kolaborasi proyek guna memenangkan lebih banyak proyek, serta pemanfaatan kekuatan merek Huawei Cloud untuk menarik pelanggan baru dan memperluas jangkauan pasar mitra.

Dalam menyederhanakan kerja sama, Huawei Cloud menerapkan pedoman kolaborasi yang jelas dan menindak praktik korupsi. Partner Center akan ditingkatkan menjadi satuan kerja terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah kolaborasi.

Untuk mendorong pertumbuhan mitra, Huawei Cloud menyediakan dukungan lengkap, mulai dari program pengembangan berjenjang hingga insentif praktis.

"Komputasi awan dan AI merupakan maraton berdurasi 30 tahun yang baru saja dimulai," ujar Yang. Ia menambahkan, "Mitra yang Anda pilih sama pentingnya dengan tujuan Anda. Kemitraan sejati bukan mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan menempuh perjalanan bersama dalam jangka panjang. Huawei Cloud berkomitmen mendukung para mitra demi masa depan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan."

Membangun Ekosistem Mitra yang Sehat, Berkembang, dan Mandiri

Li Shi, President, Huawei Cloud Computing Global Sales, meninjau perjalanan setahun terakhir yang menunjukkan perkembangan yang dicapai Huawei Cloud bersama para mitra. Pada 2025, bisnis mitra Huawei Cloud meningkat lebih dari 50%. Jumlah mitra juga terus bertambah dan kolaborasi semakin mendalam. Hingga kini, Huawei Cloud memiliki lebih dari 40 distributor global dan 50 penyedia solusi komputasi awan core/premier di luar Tiongkok. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 4.000 mitra global dan ratusan ribu pelanggan berbayar.

Sebagai ekosistem yang berkomitmen meningkatkan kepercayaan, profitabilitas, kemudahan, dan pertumbuhan bisnis, Huawei Cloud mengubah klasifikasi akun pelanggan, serta memperjelas peran Huawei dan mitra. Stabilitas ekosistem dan dukungan untuk kesuksesan mitra selalu terjaga melalui pendekatan tiga pilar: insentif, manfaat, dan regulasi. Tahun ini, Huawei Cloud juga sepenuhnya meningkatkan kerangka insentif mitra.

Peningkatan tersebut mencakup empat pilar dukungan untuk mendorong pertumbuhan bisnis mitra: memperluas aspirasi mitra melalui jaringan media global Huawei Cloud; ikut meningkatkan citra merek mitra dengan menyusun lebih dari 50 studi kasus global sebagai referensi; memperluas manfaat untuk mitra seperti Market Development Fund dengan nilai yang lebih besar dan dukungan penuh untuk program promosi; serta melibatkan mitra dalam kegiatan pemasaran global Huawei Cloud.

Huawei Cloud juga memperkuat pengembangan kapabilitas mitra dengan sistem yang dirancang khusus sesuai kebutuhan—mulai dari wawasan strategis hingga praktik penjualan—untuk berbagai peran. Huawei Cloud akan memfasilitasi pimpinan tingkat CXO untuk bertukar pandangan tentang tren industri, transformasi digital, dan strategi AI. Tim inti akan mendapatkan pelatihan operasional bisnis, wawasan industri, dan strategi pertumbuhan. Sementara, BD, SA, dan CSM akan mengikuti pelatihan praktis, termasuk simulasi penjualan dan lokakarya teknis, guna meningkatkan keahlian.

Dale Chen, Director, Asia Pacific Sales Partner Development, Huawei Cloud, menjelaskan, Huawei Cloud merupakan penyedia solusi komputasi awan publik terkemuka dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik, serta berperan sebagai mitra pilihan untuk transformasi digital perusahaan. Selama lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahun majemuk Huawei Cloud di Asia Pasifik melampaui 40% dengan lebih dari setengah pendapatan berasal dari mitra penjualan. Di Asia Pasifik, Huawei Cloud melayani lebih dari 50 klien di sektor keuangan, 200 klien pemerintah dan perusahaan, serta 500 klien Internet dan cloud-native. Tim lokal Huawei Cloud beroperasi di lebih dari 10 negara. Di Asia Pasifik, fokus kolaborasi Huawei Cloud dan mitra mencakup migrasi sistem inti keuangan ke komputasi awan, mendukung transformasi AI dan XtoB bagi operator, serta pemanfaatan efisiensi operasional berbasiskan AI dan layanan publik untuk klien pemerintah dan Internet. Layanan AI Token saat ini aktif di Hong Kong, dengan berbagai model sumber terbuka yang siap digunakan. Sejalan dengan strategi "Platform + Ecosystem", Huawei Cloud bekerja sama dengan mitra di Asia Pasifik untuk menciptakan nilai tambah baru bagi berbagai industri.

Di acara ini, mitra dari Thailand (Vonosis), Singapura (Wormwood), Argentina (Movistar), dan Türkiye (Logosoft) berbagi testimoni tentang ekspansi ke pasar global dan pertumbuhan bersama.

SOURCE HUAWEI CLOUD