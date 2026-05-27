Enlit Africa 2026電力峰會：華為面向南部非洲區域發佈智慧變電站解決方案

峰會期間，華為聯合CIGRE及珠海優特電力科技股份有限公司，面向南部非洲區域發佈智慧變電站解決方案，標誌著以生態合力推動非洲變電站智能化升級的堅定承諾。

同時，多位非洲客戶代表分享了深刻洞見。一位代表在分享中表示：「這套方案融合智能視頻、AI算法與安全無線網絡，實現了『人工監盤、人工巡視、人工抄表、人工分析』四大操作的智能替代，讓變電站運維人員足不出戶即可全站感知，故障巡檢效率從天級壓縮至分鐘級，運維人力成本大幅下降70%。與華為的合作，使我們首次擁有了對輸電網絡的全方位數字感知能力，真正實現了從被動搶修到主動預警的轉變。」

當天下午，華為聯合CIGRE及450MHz聯盟舉辦無線專網和電力通信網專題圓桌會議。會議圍繞電力行業無線通信網、全光網及數據通信網的發展趨勢與應用實踐展開深度分享和討論。450MHz聯盟主席Gösta Kallner在發言中強調：「以450MHz頻譜為代表的電力無線專網，憑借廣域覆蓋、多樣化的生態系統和面向未來的演進能力，已成為保障電網可靠、可持續運行的基石。CIGRE代表則從國際標準化視角指出，統一的技術框架與全球實踐共享是加速電網數字化轉型的關鍵。與會各方一致認為，構建泛在、安全、高效的電力通信底座，對於支撐新型電力系統和實現非洲電力可持續發展具有不可替代的意義。」

未來，華為將繼續秉持深耕場景的理念，緊密攜手南部非洲乃至整個非洲大陸的電力客戶與生態夥伴，不斷將AI與數智化技術植入電力全場景應用。同時，華為將致力於讓智能、高效、可靠的電力基礎設施成為非洲經濟增長與能源轉型的堅實底座，在這片充滿希望的土地上，共同書寫可持續智能能源的未來。

瞭解更多：https://e.huawei.com/cn/industries/grid/power-grid/smart-substation

SOURCE Huawei