CGTN AMERICA 及 CCTV UN：慶祝春節暨中美乒乓外交 55 周年文化活動

華盛頓2026年2月3日 /美通社/ -- CGTN America 及 CCTV UN 發佈「慶祝春節暨中美乒乓外交 55 周年文化活動」。

隨着馬年將至、春節臨近，中央廣播電視總台呈獻《春晚前奏──全球同步觀賞中央廣播電視總台春晚》，並舉辦一系列活動，以紀念中美乒乓外交 55 周年。 該特別活動將於 2 月 3 日（星期二）在華盛頓塔科馬的林肯高中舉行，這個場地在中美文化及民間交流歷史上具有持久的象徵意義。

《春晚前奏》現已連續舉辦第三年，旨在向國際社會展示豐富的春節文化，同時促進不同文明之間的相互理解，以及中國與世界各國的文化交流。 觀看中央廣播電視總台年度春節聯歡晚會，已成為華人傳統習俗。 這項慶祝活動亦成為世界認識及了解中國文化的重要象徵。

今年適逢春節之際，亦是具有劃時代意義的乒乓外交 55 周年——這場始於 1971 年的歷史性交流，促進了中美關係的破冰與互動。 這場始於一系列友誼乒乓比賽的交流，最終演變成現代外交史上的重要里程碑，彰顯了體育及文化交流在化解分歧、開啟對話與合作渠道方面的獨特力量。

中央廣播電視總台主辦的活動將有中美嘉賓致辭，並呈獻精彩的乒乓球表演，以致敬乒乓外交精神，同時帶來生動的音樂演出。

透過此次慶祝活動，展現了文化與體育跨越國界、聯繫人心的持久力量。 藉着重溫乒乓外交精神，以及呈現春節的共賀喜悅，這次聚會鼓勵年輕一代秉持對話、互相尊重及跨文化理解的精神。

（本資料由 MediaLinks TV, LLC 代表中央電視台發佈。） （更多資料可於華盛頓特區司法部查詢。）

聯絡人：Jose

[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC