引領家用出行新境：CHERY品牌TIGGO V一車三用震撼亮相北京車展

北京2026年4月25日 /美通社/ -- 4 月 24 日，2026 北京國際車展啟幕，CHERY品牌攜 TIGGO家族首款可變形多功能家庭SUV——TIGGO V重磅亮相，填補全球多功能車型品類空白，為家庭用戶帶來更靈活實用的出行選擇。

CEO of CHERY Brand Jeff ZHANG表示，品牌所有創新都只為初心For Family，這不是口號，是用可靠品質與暖心科技守護家庭出行的承諾，TIGGO V正是這份承諾的落地。車名 V 有三重內涵：Versatility全能、Value價值、Victory勝利，代表它一車適配全家全場景，為家庭減負，陪伴奔赴美好。