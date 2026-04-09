Доктор Нэнси Л. Льюис (Nancy L. Lewis), MBS, FACP, назначена новым главным научным сотрудником National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Опытный руководитель медицинских исследований будет курировать программы NCCN по продвижению клинических испытаний и повышению качества, эффективности и доступности лечения рака.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, Пенсильвания, 9 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня организация National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — альянс ведущих онкологических центров, занимающихся уходом за пациентами, исследованиями и образованием — объявила о выборе доктора Нэнси Л. Льюис, MBS, FACP, в качестве нового главного научного сотрудника (CSO).

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Доктор Льюис является опытным биомедицинским исследователем с опытом проведения клинических испытаний для лечения солидных опухолей и гематологических злокачественных новообразований. Совсем недавно она занимала должность старшего руководителя клинической программы Novartis Pharmaceuticals, после нескольких лет работы в качестве доцента в различных престижных академических онкологических центрах. Она имеет ученые степени Университета штата Пенсильвания, Школы медицины Университета Темпл и Университета Рутгерса. Доктор Льюис закончила ординатуру в Рочестерском университете и получала стипендию в онкологическом центре Fox Chase — одном из учреждений-членов NCCN.

«Это ключевое время для исследований рака; есть много успехов, которые еще предстоит развить, но так много еще предстоит сделать. Доктор Льюис — идеальный человек, чтобы контролировать работу, которую мы делаем, чтобы способствовать инновациям и открытию знаний, которые улучшают жизнь людей с раком, — сказала доктор Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger), генеральный директор NCCN. — Она будет важным активом для нашей руководящей команды, поскольку она помогает сделать так, чтобы наши исследовательские и клинические программы продолжали улучшать результаты в области онкологии во всем мире».

Доктор Льюис ранее была удостоена наград от некоторых ведущих онкологических организаций по всей стране, включая Американскую ассоциацию по исследованию рака (AACR), Американское общество клинической онкологии (ASCO) и Американское онкологическое общество (ACS).

В качестве главного научного сотрудника доктор Льюис будет оказывать помощь в Программе онкологических исследований NCCN (ORP), а также в ключевых аспектах Клинических рекомендаций NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) и Рекомендаций для пациентов NCCN®. Она будет осуществлять надзор NCCN Biomarkers Compendium®; NCCN Radiation Therapy Compendium™ и NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™. Доктор Льюис также будет оказывать помощь в Программе непрерывного медицинского образования NCCN и в соответствующих глобальных и политических инициативах.

«Я очень рада присоединиться к организации National Comprehensive Cancer Network и внести свой вклад в ее выдающееся наследие по продвижению высококачественной онкологической помощи, — сказала доктор Льюис. — Я с нетерпением жду совместной работы с исключительными сотрудниками NCCN для решения возникающих проблем и внедрения инновационных решений, которые улучшат жизнь пациентов во всем мире».

Доктор Льюис сменит доктора Денлингер (Denlinger), которая ранее занимала должность главного научного сотрудника, прежде чем стать генеральным директором организации. Доктор Льюис займет свою новую должность в мае 2026 года.

О National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. NCCN занимается определением и продвижением качественного, эффективного, справедливого и доступного лечения и профилактики рака для улучшения стандартов жизни каждого человека. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. «Рекомендации для пациентов NCCN»®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Более подробную информацию можно получить на портале NCCN.org.

