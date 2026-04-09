Dr Nancy L. Lewis mianowana dyrektorką naukową NCCN

Doświadczona liderka w dziedzinie badań medycznych będzie nadzorować programy NCCN mające na celu rozwój badań klinicznych oraz poprawę jakości, skuteczności i dostępności opieki onkologicznej.

PLYMOUTH MEETING, Pensylwania, 9 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - organizacja zrzeszająca czołowe ośrodki onkologiczne zajmujące się opieką nad pacjentami, badaniami naukowymi oraz edukacją - ogłosiła dzisiaj, że jej nową dyrektorką naukową będzie dr Nancy L. Lewis - lekarka, magistra nauk biomedyczych oraz członkini American College of Physicians.

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Dr Lewis jest doświadczoną badaczką w dziedzinie biomedycyny, która specjalizuje się w badaniach klinicznych dotyczących leczenia guzów litych oraz nowotworów układu krwiotwórczego. Ostatnio pełniła funkcję Senior Clinical Program Leader w Novartis Pharmaceuticals, a wcześniej przez kilka lat pracowała dydaktycznie w renomowanych akademickich ośrodkach onkologicznych. Dr Lewis posiada dyplomy uczelni Penn State University, Temple University School of Medicine oraz Rutgers University, a ponadto odbyła rezydenturę na University of Rochester oraz staż specjalizacyjny w Fox Chase Cancer Center - jednym z założycielskich ośrodków członkowskich NCCN.

„Znajdujemy się w przełomowym momencie dla badań nad nowotworami. Mamy za sobą liczne sukcesy, ale wciąż pozostaje bardzo dużo do zrobienia. Dr Lewis idealnie nadaje się do nadzorowania naszych prac w obszarze wsparcia innowacji i odkryć naukowych, które poprawiają jakość życia osób z chorobą nowotworową - powiedziała dr Crystal S. Denlinger, dyrektorka generalna National Comprehensive Cancer Network (NCCN). - Będzie ona istotnym wzmocnieniem naszego zespołu kierowniczego, wspierając programy badawcze i kliniczne NCCN w dalszych działaniach podnoszących wyniki leczenia w onkologii na całym świecie".

Dr Lewis ma w swoim dorobku wyróżnienia przyznane przez czołowe organizacje onkologiczne w Stanach Zjednoczonych, w tym American Association for Cancer Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO) oraz American Cancer Society (ACS).

Na stanowisku dyrektorki naukowej dr Lewis odpowiedzialna będzie za wspieranie realizacji prowadzonego przez NCCN programu badań w dziedzinie onkologii (Oncology Research Program - ORP) oraz kluczowych obszarów związanych z wytycznymi NCCN dot. praktyki klinicznej w onkologii (Clinical Practice Guidelines in Oncology - NCCN Guidelines®), jak również wytycznych NCCN dla pacjentów (NCCN Guidelines for Patients®). Do jej zadań należeć będzie sprawowanie nadzoru nad tworzonymi przez NCCN kompendiami wiedzy o biomarkerach (NCCN Biomarkers Compendium®) i radioterapii (NCCN Radiation Therapy Compendium™), a także nad kryteriami NCCN w zakresie właściwego stosowania technik obrazowania (NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™). Ponadto dr Lewis pomoże w realizacji prowadzonego przez NCCN programu kształcenia ustawicznego specjalistów opieki medycznej, jak również inicjatyw NCCN o charakterze międzynarodowym i związanych z polityką zdrowotną.

„Bardzo cieszę się z tego, że zostałam przyjęta do zespołu National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Praca tutaj pozwoli mi wnieść wkład w wyjątkowy dorobek NCCN w dziedzinie rozwoju wysokiej jakości opieki onkologicznej - powiedziała dr Lewis. - Cieszę się, że będę mogła współpracować z wybitnymi ekspertami NCCN, wspólnie z nimi stawiając czoło nowym wyzwaniom i wdrażając innowacyjne rozwiązania, które podnoszą jakość życia pacjentów na całym świecie".

Dr Lewis obejmie stanowisko po dr Denlinger, która została dyrektorką generalną NCCN. Pełnienie nowej funkcji rozpocznie w maju 2026 roku.

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie not-for-profit zrzeszające czołowe ośrodki onkologiczne zajmujące się szeroko rozumianą problematyką nowotworową w zakresie opieki nad pacjentami, badań naukowych i edukacji. NCCN za cel stawia sobie wyznaczanie i podnoszenie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępności do opieki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich pacjentów. Wytyczne dot. praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology - NCCN Guidelines®) zapewniają przejrzyste oraz oparte na dowodach i konsensusie eksperckim zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki nowotworów oraz usług wsparcia okołoterapeutycznego, stanowiąc standard postępowania klinicznego w leczeniu nowotworów. W żadnej innej dziedzinie medycyny nie powstał zbiór zaleceń, który byłby równie kompleksowy i aktualny. Wytyczne dla pacjentów (NCCN Guidelines for Patients®) zawierają opracowane przez specjalistów informacje na temat leczenia nowotworów, zapewniając pacjentom i ich opiekunom dostęp do informacji wspierających proces terapeutyczny. Publikacje te powstają dzięki wsparciu NCCN Foundation®. NCCN prowadzi również programy kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy i strategie w zakresie polityki zdrowotnej oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie NCCN.org.

