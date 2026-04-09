Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP Dinobatkan Sebagai Chief Scientific Officer Baru untuk National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Pemimpin riset medis yang berpengalaman ini akan mengawasi program-program NCCN untuk memajukan uji klinis dan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas perawatan kanker.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 9 April 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi pusat-pusat kanker terkemuka yang berkomitmen pada perawatan, penelitian, dan edukasi pasien. Hari ini NCCN mengumumkan penunjukan Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP sebagai Chief Scientific Officer (CSO) baru.

Dr. Lewis adalah peneliti biomedis yang berpengalaman dan memiliki keahlian uji klinis untuk mengobati tumor padat dan keganasan hematologi. Jabatan terakhir beliau terakhir adalah Pemimpin Program Klinis Senior di Novartis Pharmaceuticals setelah beberapa tahun menjadi Associate Professor di berbagai pusat kanker akademisi bergengsi. Beliau meraih gelar dari Penn State University, Temple University School of Medicine, dan Rutgers University. Dr. Lewis menyelesaikan residensi di University of Rochester dan Fellowship di Fox Chase Cancer Center, salah satu Institusi Anggota pendiri NCCN.

"Inilah saat yang sangat penting untuk penelitian kanker; banyak kesuksesan yang menjadi landasan, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Dr. Lewis adalah orang yang tepat untuk mengawasi pekerjaan kami dalam mendorong inovasi dan penemuan pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penderita kanker," kata Crystal S. Denlinger, MD, CEO, NCCN. "Beliau akan menjadi aset penting bagi tim kepemimpinan kami dan membantu kami memastikan semua program penelitian dan klinis kami terus memajukan hasil onkologi di seluruh dunia."

Dr. Lewis mendapatkan penghargaan dari beberapa organisasi kanker terkemuka di Amerika, antara lain American Association for Cancer Research (AACR), The American Society of Clinical Oncology (ASCO), dan American Cancer Society (ACS).

Sebagai CSO, Dr. Lewis akan membantu Oncology Research Program (ORP) NCCN dan aspek-aspek utama NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) dan NCCN Guidelines for Patients®. Beliau akan mengawasi NCCN Biomarkers Compendium®; NCCN Radiation Therapy Compendium™, dan NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™. Dr. Lewis juga akan membantu Continuing Medical Education Program NCCN dan dengan berbagai inisiatif kebijakan maupun inisiatif global yang relevan.

"Saya senang sekali bergabung di National Comprehensive Cancer Network dan berkontribusi pada warisan yang luar biasa dalam memajukan perawatan kanker bermutu tinggi," kata Dr. Lewis. "Saya harap dapat bekerja sama dengan para kolaborator hebat di NCCN untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dan mendorong solusi inovatif guna meningkatkan kualitas hidup pasien di mana pun."

Dr. Lewis akan menggantikan Dr. Denlinger yang sebelumnya menjabat CSO dan kemudian menjadi CEO untuk NCCN. Dr. Lewis akan mulai menjabat pada bulan Mei 2026.

Tentang National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi nirlaba yang terdiri dari pusat-pusat kanker terkemuka khusus untuk perawatan pasien, penelitian, dan pendidikan. NCCN berkomitmen untuk menetapkan dan memajukan perawatan dan pencegahan kanker yang bermutu tinggi, efektif, adil, dan mudah didapatkan agar semua orang hidup lebih baik. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) memberikan rekomendasi berdasarkan kesepakatan para ahli secara transparan dan berdasarkan bukti bagi pengobatan kanker, pencegahan, dan layanan suportif. Pedoman ini menjadi standar yang diakui untuk petunjuk dan kebijakan klinis dalam penanganan kanker, dan pedoman praktik klinis terlengkap yang sering diperbarui di semua bidang kedokteran. NCCN Guidelines for Patients® menyediakan informasi pengobatan kanker dari para ahli untuk memberikan informasi dan memampukan pasien maupun penyedia perawatan melalui dukungan dari NCCN Foundation®. NCCN juga memajukan pendidikan berkelanjutan, inisiatif global, kebijakan, dan kerja sama penelitian serta publikasi di bidang onkologi. Kunjungi NCCN.org untuk informasi lebih lanjut.

