Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, wird neue wissenschaftliche Leiterin des National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Der erfahrene Leiter der medizinischen Forschung wird die NCCN-Programme zur Förderung klinischer Studien und zur Verbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Zugänglichkeit der Krebsbehandlung leiten.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)- ein Zusammenschluss führender Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmen - die Wahl von Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, zum neuen Chief Scientific Officer (CSO) bekannt.

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Dr. Lewis ist eine erfahrene biomedizinische Forscherin mit Erfahrung in klinischen Studien zur Behandlung solider Tumore und hämatologischer Malignome. Zuletzt war sie als Senior Clinical Program Leader für Novartis Pharmaceuticals tätig, nachdem sie mehrere Jahre als Associate Professor an verschiedenen renommierten akademischen Krebszentren gearbeitet hatte. Sie hat Abschlüsse der Penn State University, der Temple University School of Medicine und der Rutgers University. Dr. Lewis absolvierte eine Facharztausbildung an der University of Rochester und ein Fellowship am Fox Chase Cancer Center, einer der Gründungsinstitutionen des NCCN.

„Dies ist eine entscheidende Zeit für die Krebsforschung; es gibt viele Erfolge, auf denen man aufbauen kann, aber auch noch so viel zu tun. Dr. Lewis ist die perfekte Person, um die Arbeit zu leiten, die wir leisten, um Innovation und Wissensentdeckung zu fördern, die das Leben von Menschen mit Krebs verbessern", sagte Crystal S. Denlinger, MD, CEO, NCCN. „Sie wird eine wichtige Bereicherung für unser Führungsteam sein, da sie dazu beiträgt, dass unsere Forschungs- und klinischen Programme weiterhin die Ergebnisse in der Onkologie auf der ganzen Welt verbessern."

Dr. Lewis hat bereits Auszeichnungen von einigen der führenden Krebsorganisationen des Landes erhalten, darunter die American Association for Cancer Research (AACR), die American Society of Clinical Oncology (ASCO) und die American Cancer Society (ACS).

Als CSO wird Dr. Lewis am NCCN Oncology Research Program (ORP) sowie an wichtigen Aspekten der NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) und NCCN Guidelines for Patients® mitarbeiten. Sie wird die Aufsicht über das NCCN Biomarkers Compendium®; NCCN Radiation Therapy Compendium™, und NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™ haben. Darüber hinaus wird Dr. Lewis das medizinische Fortbildungsprogramm des NCCN unterstützen und an relevanten globalen und politischen Initiativen mitwirken.

„Ich freue mich sehr, dem National Comprehensive Cancer Network beizutreten und zu seinem außergewöhnlichen Erbe der Förderung einer qualitativ hochwertigen Krebsbehandlung beizutragen", sagte Dr. Lewis. „Ich freue mich darauf, mit den außergewöhnlichen Mitarbeitern des NCCN zusammenzuarbeiten, um neue Herausforderungen anzugehen und innovative Lösungen voranzutreiben, die das Leben von Patienten überall verbessern."

Dr. Lewis wird die Nachfolge von Dr. Denlinger antreten, der zuvor die Position des CSO innehatte, bevor er CEO der Organisation wurde. Dr. Lewis wird ihr neues Amt im Mai 2026 antreten.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Zusammenarbeit und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

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