낸시 L. 루이스 박사, 미국종합암네트워크(NCCN) 신임 최고과학책임자 선임

임상시험 확대와 암 치료의 질, 효과성, 접근성 향상을 위한 NCCN 프로그램을 총괄할 저명한 의학연구 리더

플리머스 미팅, 펜실베이니아, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 4월 9일 환자 진료, 연구, 교육에 전념하는 세계적인 암센터 연합체인 미국종합암네트워크(National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®)가 낸시 L. 루이스(Nancy L. Lewis) 박사(MD, MBS, FACP)를 신임 최고과학책임자(Chief Scientific Officer, CSO)로 선임했다고 발표했다.

루이스 박사는 고형암 및 혈액암 치료를 위한 임상시험 분야 전문성을 갖춘 숙련된 생의학 연구자다. 그는 최근 노바티스 파마슈티컬스(Novartis Pharmaceuticals)에서 수석 임상 프로그램 리더(Senior Clinical Program Leader)로 재직했으며, 이에 앞서 여러 저명한 학술 암센터에서 부교수로 수년간 근무했다. 그는 펜실베이니아 주립대학교, 템플대학교 의과대학, 럿거스 대학교에서 학위를 취득했다. 또한 로체스터 대학교에서 레지던트 과정을, NCCN 창립 회원기관 중 하나인 폭스 체이스 암센터(Fox Chase Cancer Center)에서 펠로우십 과정을 마쳤다.

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

크리스털 S. 덴링거(Crystal S. Denlinger) NCCN 최고경영자(CEO)는 "지금은 암 연구에 있어 중대한 시기이며, 쌓아 올릴 성과가 많지만 아직 해야 할 일도 매우 많다"며 "루이스 박사는 암 환자들의 삶을 개선하는 혁신과 지식 발견을 촉진하기 위해 우리가 수행하는 업무를 총괄할 완벽한 적임자"라고 말했다. 이어 "그녀는 우리의 연구 및 임상 프로그램이 전 세계 종양학 분야의 성과를 지속적으로 발전시킬 수 있도록 지원함으로써 우리 리더십 팀에 중요한 자산이 될 것"이라고 덧붙였다.

루이스 박사는 앞서 미국암연구학회(American Association for Cancer Research, AACR), 미국임상종양학회(The American Society of Clinical Oncology, ASCO), 미국암학회(American Cancer Society, ACS) 등 미국 내 주요 암 관련 기관들로부터 수상한 바 있다.

CSO로서 루이스 박사는 NCCN 종양학 연구 프로그램(NCCN Oncology Research Program, ORP)뿐만 아니라 NCCN 종양학 임상진료지침(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, NCCN Guidelines®)과 NCCN 환자용 가이드라인(NCCN Guidelines for Patients®)의 핵심 부문을 지원하게 된다. 또한 NCCN 바이오마커 컴펜디엄(NCCN Biomarkers Compendium®), NCCN 방사선치료 컴펜디엄(NCCN Radiation Therapy Compendium™), NCCN 영상 적정사용 기준(NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™)을 총괄한다. 아울러 NCCN의 평생 의학교육 프로그램((Continuing Medical Education Program)과 관련 글로벌 및 정책 이니셔티브도 지원할 예정이다.

루이스 박사는 "NCCN에 합류해 고품질 암 치료 발전을 이끌어 온 NCCN의 탁월한 유산에 기여하게 되어 매우 기쁘다"며 "NCCN의 뛰어난 협력자들과 함께 새로운 과제에 대응하고, 전 세계 환자들의 삶을 개선하는 혁신적 해법을 추진해 나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.

루이스 박사는 최고경영자로 취임하기 전 CSO를 맡았던 덴링거 박사의 뒤를 잇게 된다. 루이스 박사는 2026년 5월부터 새 직책을 맡을 예정이다.

미국종합암네트워크 소개

미국종합암네트워크는 환자 진료, 연구, 교육에 전념하는 세계적인 암센터들의 비영리 연합체다. NCCN은 모든 사람이 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 양질의 효과적이고 공평하며 접근성을 갖춘 암 치료 및 예방의 기준을 정립하고 발전시키는 데 전념하고 있다. NCCN 종양학 임상진료지침(NCCN Guidelines®)은 암 치료, 예방, 지지요법에 관한 투명하고 근거 기반이며 전문가 합의에 기반한 권고를 제공한다. 이는 암 관리 분야에서 임상 방향성과 정책 수립을 위한 공인 표준으로 인정받고 있으며, 의학 전 분야를 통틀어 가장 포괄적이고 가장 자주 업데이트되는 임상진료지침이다. NCCN 환자용 가이드라인(NCCN Guidelines for Patients®)은 NCCN 재단(NCCN Foundation®)의 지원을 바탕으로 환자와 보호자에게 암 치료에 대한 전문가 정보를 제공해 이해를 돕고 역량을 강화한다. NCCN은 이 밖에도 종양학 분야의 평생 교육, 글로벌 이니셔티브, 정책, 연구 협력, 출판 활동을 추진하고 있다. 자세한 내용은 NCCN.org에서 확인할 수 있다.

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network