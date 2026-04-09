Dr. Nancy L. Lewisová byla jmenována novou vědeckou ředitelkou organizace Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny (NCCN)
News provided byNational Comprehensive Cancer Network
Apr 09, 2026, 08:03 ET
Zkušená vedoucí osobnost v oblasti lékařského výzkumu bude dohlížet na programy NCCN zaměřené na podporu klinických studií a zlepšení kvality, účinnosti a dostupnosti onkologické péče.
PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 9. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny® (NCCN®) – aliance předních onkologických center zaměřených na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání – dnes oznámila jmenování dr. Nancy L. Lewisové, bakalářky medicíny a specialistky na vnitřní medicínu, do funkce nové vědecké ředitelky (CSO).
Dr. Lewisová je zkušená biomedicínská výzkumnice se specializací na klinické studie zaměřené na léčbu solidních nádorů a hematologických malignit. Naposledy působila jako vedoucí klinického programu ve společnosti Novartis Pharmaceuticals, poté co několik let pracovala jako docentka v různých prestižních vědeckých onkologických centrech. Je absolventkou Penn State University, Temple University School of Medicine a Rutgers University. Dr. Lewisová absolvovala rezidenci na University of Rochester a stáž ve Fox Chase Cancer Center – jedné ze zakládajících členských institucí NCCN.
„Pro výzkum rakoviny je to klíčové období; máme za sebou mnoho úspěchů, na nichž můžeme stavět, ale stále je před námi spousta práce. Dr. Lewisová je ideální osobou pro vedení naší činnosti zaměřené na podporu inovací a objevování nových poznatků, které zlepšují životy lidí s rakovinou," uvedla dr. Crystal S. Denlingerová, generální ředitelka NCCN. „Bude důležitým přínosem pro náš vedoucí tým, protože nám pomůže zajistit, aby naše výzkumné a klinické programy i nadále přispívaly k pokroku v onkologii po celém světě."
Dr. Lewisová již v minulosti získala ocenění od některých z předních organizací zabývajících se rakovinou v celé zemi, včetně Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Americké společnosti pro rakovinu (ACS).
Jako vědecká ředitelka bude Dr. Lewisová pomáhat v rámci Programu onkologického výzkumu (ORP) NCCN a také v klíčových aspektech klinických postupy v onkologii NCCN (pokyny NCCN®) a pokyny NCCN pro pacienty®. Bude dohlížet na kompendium biomarkerů NCCN ®; kompendium radiační terapie NCCN™ a kritéria NCCN pro vhodné využití zobrazovacích metod™. Dr. Lewisová bude rovněž pomáhat s programem NCCN pro další vzdělávání lékařů a s příslušnými globálními a politickými iniciativami.
„Jsem velice ráda, že se mohu připojit k organizaci Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny a přispět k jejímu mimořádnému odkazu v oblasti rozvoje vysoce kvalitní onkologické péče," uvedla Dr. Lewisová. „Těším se na spolupráci s vynikajícími odborníky z NCCN při řešení nových výzev a prosazování inovativních řešení, která zlepší životy pacientů po celém světě."
O organizaci Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny
Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny® (NCCN®) je neziskové sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN se zaměřuje na definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Klinické praktické pokyny NCCN v onkologii (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená a z konsensu odborníků vycházející doporučení pro léčbu, prevenci a podpůrné služby v oblasti onkologie; představují uznávaný standard pro klinické směřování a politiku v léčbě onkologických onemocnění a jsou nejdůkladnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými praktickými pokyny dostupnými v jakékoli oblasti medicíny. Pokyny NCCN pro pacienty® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny s cílem informovat a posílit postavení pacientů a pečovatelů, a to prostřednictvím podpory ze strany NCCN Foundation®. NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy, politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org.
Kontakt pro média:
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected]
