Dr. Nancy L. Lewisová byla jmenována novou vědeckou ředitelkou organizace Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny (NCCN)

Apr 09, 2026, 08:03 ET

Zkušená vedoucí osobnost v oblasti lékařského výzkumu bude dohlížet na programy NCCN zaměřené na podporu klinických studií a zlepšení kvality, účinnosti a dostupnosti onkologické péče.

PLYMOUTH MEETING, Pensylvánie, 9. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny® (NCCN®) – aliance předních onkologických center zaměřených na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání – dnes oznámila jmenování dr. Nancy L. Lewisové, bakalářky medicíny a specialistky na vnitřní medicínu, do funkce nové vědecké ředitelky (CSO).

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.
Dr. Lewisová je zkušená biomedicínská výzkumnice se specializací na klinické studie zaměřené na léčbu solidních nádorů a hematologických malignit. Naposledy působila jako vedoucí klinického programu ve společnosti Novartis Pharmaceuticals, poté co několik let pracovala jako docentka v různých prestižních vědeckých onkologických centrech. Je absolventkou Penn State University, Temple University School of Medicine a Rutgers University. Dr. Lewisová absolvovala rezidenci na University of Rochester a stáž ve Fox Chase Cancer Center – jedné ze zakládajících členských institucí NCCN.

„Pro výzkum rakoviny je to klíčové období; máme za sebou mnoho úspěchů, na nichž můžeme stavět, ale stále je před námi spousta práce. Dr. Lewisová je ideální osobou pro vedení naší činnosti zaměřené na podporu inovací a objevování nových poznatků, které zlepšují životy lidí s rakovinou," uvedla dr. Crystal S. Denlingerová, generální ředitelka NCCN. „Bude důležitým přínosem pro náš vedoucí tým, protože nám pomůže zajistit, aby naše výzkumné a klinické programy i nadále přispívaly k pokroku v onkologii po celém světě."

Dr. Lewisová již v minulosti získala ocenění od některých z předních organizací zabývajících se rakovinou v celé zemi, včetně Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Americké společnosti pro rakovinu (ACS).

Jako vědecká ředitelka bude Dr. Lewisová pomáhat v rámci Programu onkologického výzkumu (ORP) NCCN a také v klíčových aspektech klinických postupy v onkologii NCCN (pokyny NCCN®) a pokyny NCCN pro pacienty®. Bude dohlížet na kompendium biomarkerů NCCN ®; kompendium radiační terapie NCCN™ a kritéria NCCN pro vhodné využití zobrazovacích metod™. Dr. Lewisová bude rovněž pomáhat s programem NCCN pro další vzdělávání lékařů a s příslušnými globálními a politickými iniciativami.

„Jsem velice ráda, že se mohu připojit k organizaci Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny a přispět k jejímu mimořádnému odkazu v oblasti rozvoje vysoce kvalitní onkologické péče," uvedla Dr. Lewisová. „Těším se na spolupráci s vynikajícími odborníky z NCCN při řešení nových výzev a prosazování inovativních řešení, která zlepší životy pacientů po celém světě."

O organizaci Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny
Národní komplexní síť pro léčbu rakoviny® (NCCN®) je neziskové sdružení předních onkologických center, které se věnuje péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN se zaměřuje na definování a prosazování kvalitní, účinné, spravedlivé a dostupné onkologické péče a prevence, aby všichni lidé mohli žít lepší život. Klinické praktické pokyny NCCN v onkologii (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená a z konsensu odborníků vycházející doporučení pro léčbu, prevenci a podpůrné služby v oblasti onkologie; představují uznávaný standard pro klinické směřování a politiku v léčbě onkologických onemocnění a jsou nejdůkladnějšími a nejčastěji aktualizovanými klinickými praktickými pokyny dostupnými v jakékoli oblasti medicíny. Pokyny NCCN pro pacienty® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny s cílem informovat a posílit postavení pacientů a pečovatelů, a to prostřednictvím podpory ze strany NCCN Foundation®. NCCN také podporuje další vzdělávání, globální iniciativy, politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org.

Kontakt pro média:
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected]

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2949838/NCCN_Lewis_headshot.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2871787/NCCN_Logo.jpg

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, sa stáva novou vedeckou riaditeľkou National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, sa stáva novou vedeckou riaditeľkou National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®, Národná komplexná sieť pre rakovinu) – združenie popredných onkologických centier zameraných na...
Dr Nancy L. Lewis mianowana dyrektorką naukową NCCN

Dr Nancy L. Lewis mianowana dyrektorką naukową NCCN

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - organizacja zrzeszająca czołowe ośrodki onkologiczne zajmujące się opieką nad pacjentami, badaniami...
