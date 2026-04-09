Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACPが、National Comprehensive Cancer Network（NCCN）の新たな最高科学責任者に就任

優れた実績を有する医学研究のリーダーが、臨床試験の推進およびがん医療の質、有効性、アクセス性の向上に向け、NCCNのプログラムを統括。

ペンシルベニア州プリマス・ミーティング, 2026年4月9日 /PRNewswire/ -- 本日、患者ケア、研究、教育に取り組む主要ながんセンターで構成される連合体であるNational Comprehensive Cancer Network®（NCCN®）は、Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACPを新たな最高科学責任者（CSO）に選任したと発表しました。

Dr. Lewisは、固形腫瘍および血液悪性腫瘍の治療に関する臨床試験に専門性を有する、経験豊富な生物医学研究者です。同氏は、直近ではNovartis PharmaceuticalsのSenior Clinical Program Leaderを務め、それ以前には複数の著名ながん研究機関において准教授を数年間務めていました。また、ペンシルベニア州立大学、テンプル大学医学部、ラトガース大学で学位を取得しています。Dr. Lewisはロチェスター大学でレジデンシーを修了し、NCCNの創設メンバー機関の一つであるFox Chase Cancer Centerでフェローシップを修了しています。

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

「がん研究にとって今は極めて重要な時期です。これまでの多くの成果を基盤にさらなる発展が期待される一方で、まだ取り組むべき課題も数多く残されています。Dr. Lewisは、がん患者の生活の向上につながるイノベーションと新たな知見の創出を促進するNCCNの取り組みを統括するのに最適な人物です」と、NCCNの最高経営責任者（CEO）であるCrystal S. Denlinger, MDは述べました。「同氏は、当社の研究および臨床プログラムが世界中で腫瘍学の成果向上を継続的に推進できるよう支援するうえで、当社のリーダーシップチームにとって重要な戦力となるでしょう。」

Dr. Lewisはこれまでに、American Association for Cancer Research（AACR）、American Society of Clinical Oncology（ASCO）、American Cancer Society（ACS）など、米国を代表する主要ながん関連団体から表彰を受けています。

CSOとして、Dr. LewisはNCCN Oncology Research Program（ORP）、NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）、NCCN Guidelines for Patients®の主要分野を支援します。同氏はまた、NCCN Biomarkers Compendium®、NCCN Radiation Therapy Compendium™、NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™を統括します。さらに、NCCNの継続医学教育プログラムや、関連するグローバルおよび政策関連の取り組みにも関与します。

「National Comprehensive Cancer Networkに加わり、高品質ながん医療の発展を推進してきたその卓越した実績に貢献できることを大変うれしく思います」と、Dr. Lewisは述べました。「NCCNの優れた協力機関とともに新たな課題に取り組み、世界中の患者さんの生活を向上させる革新的なソリューションの創出を推進できることを楽しみにしています。」

Dr. Lewisは、CEO就任前にCSOを務めていたDr. Denlingerの後任となります。Dr. Lewisは、2026年5月に新たな役職に就任する予定です。

National Comprehensive Cancer Networkについて

The National Comprehensive Cancer Network®（NCCN®）は、患者ケア、研究、教育に専念する主要ながんセンターで構成される非営利の連合体です。NCCNは、すべての人々がより良い生活を送れるよう、質が高く、効果的で、公平で、利用しやすいがん治療および予防を定義し、推進することに専念しています。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）は、がんの治療、予防、支持療法に関する透明性の高い、科学的根拠に基づいた、専門家の合意による推奨を提供しており、がん医療における臨床方針および政策の標準として広く認識されています。また、医学のあらゆる分野において最も網羅的かつ頻繁に更新されている臨床診療ガイドラインでもあります。NCCN Guidelines for Patients®は、NCCN Foundation®の支援を通じて、患者および介護者が理解し、活用できる専門的ながん治療情報を提供しています。NCCNはまた、腫瘍学分野における継続教育、グローバルな取り組み、政策、ならびに研究連携および研究成果の発表の推進にも取り組んでいます。詳細はNCCN.orgをご覧ください。

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network