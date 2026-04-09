Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, nommée directrice scientifique du National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Ce responsable de la recherche médicale chevronné supervisera les programmes du NCCN visant à faire progresser les essais cliniques et à améliorer la qualité, l'efficacité et l'accessibilité des soins en cancérologie.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation- a annoncé la sélection de Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, en tant que nouveau Chief Scientific Officer (CSO).

Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, Named New Chief Scientific Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.

Le Dr Lewis est un chercheur biomédical expérimenté, spécialisé dans les essais cliniques pour le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes. Elle a récemment occupé le poste de Senior Clinical Program Leader chez Novartis Pharmaceuticals, après plusieurs années en tant que professeur associé dans divers centres universitaires prestigieux de lutte contre le cancer. Elle est diplômée de l'université de Penn State, de l'école de médecine de l'université Temple et de l'université Rutgers. Le Dr Lewis a fait son internat à l'Université de Rochester et son Fellowship au Fox Chase Cancer Center, l'une des institutions membres fondatrices du NCCN.

« Nous vivons une période charnière pour la recherche sur le cancer ; nous pouvons nous appuyer sur de nombreuses réussites, mais il reste encore beaucoup à faire. Le Dr Lewis est la personne idéale pour superviser le travail que nous faisons pour encourager l'innovation et la découverte de connaissances qui améliorent la vie des personnes atteintes de cancer », a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, PDG, NCCN. « Elle sera un atout important pour notre équipe de direction, car elle nous aidera à faire en sorte que nos programmes de recherche et nos programmes cliniques continuent à faire progresser les résultats en oncologie dans le monde entier ».

Le Dr Lewis a déjà été récompensé par certaines des plus importantes organisations de lutte contre le cancer du pays, notamment l'American Association for Cancer Research (AACR), l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et l'American Cancer Society (ACS).

En tant que CSO, le Dr Lewis participera au programme de recherche en oncologie du NCCN (ORP) ainsi qu'aux principaux aspects des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) et NCCN Guidelines for Patients®. Elle supervisera le NCCN Biomarkers Compendium®; NCCN Radiation Therapy Compendium™, et NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™. Le Dr Lewis participera également au programme de formation médicale continue du NCCN et aux initiatives mondiales et politiques pertinentes.

« Je suis ravi de rejoindre le National Comprehensive Cancer Network et de contribuer à son extraordinaire héritage de progrès en matière de soins de haute qualité contre le cancer », a déclaré le Dr Lewis. « Je me réjouis de travailler avec les collaborateurs exceptionnels du NCCN pour relever les nouveaux défis et trouver des solutions innovantes qui améliorent la vie des patients partout dans le monde ».

M. Lewis succédera à M. Denlinger, qui a occupé le poste de directeur général de la société avant de devenir directeur général de l'organisation. Le Dr Lewis prendra ses nouvelles fonctions en mai 2026.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan qui se consacre aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN a pour mission de définir et promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les directives de pratique clinique du NCCN en oncologie (directives du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les directives du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN encourage également la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, la collaboration en matière de recherche et la publication dans le domaine de l'oncologie. Visitez NCCN.org pour plus d'informations.

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