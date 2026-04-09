Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, sa stáva novou vedeckou riaditeľkou National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

News provided by

National Comprehensive Cancer Network

Apr 09, 2026, 08:03 ET

Uznávaná vedúca pracovníčka v oblasti medicínskeho výskumu bude dohliadať na programy NCCN zamerané na pokrok v klinických skúšaniach a zlepšenie kvality, účinnosti a dostupnosti onkologickej starostlivosti.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 9. apríl 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®, Národná komplexná sieť pre rakovinu) – združenie popredných onkologických centier zameraných na starostlivosť o pacientov, výskum a vzdelávanie – dnes oznámilo menovanie Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP za novú vedeckú riaditeľku (CSO).

Continue Reading
Dr. Lewis je skúsená biomedicínska výskumníčka s odbornosťou v oblasti klinických skúšaní liečby solídnych nádorov a hematologických malignít. Naposledy pôsobila ako vedúca klinického programu v spoločnosti Novartis Pharmaceuticals a predtým niekoľko rokov pracovala ako docentka v rôznych prestížnych akademických onkologických centrách. Má tituly z Penn State University, Temple University School of Medicine a Rutgers University. Dr. Lewis absolvovala rezidentúru na Rochesterskej univerzite a štipendium vo Fox Chase Cancer Center – jednej zo zakladajúcich členských inštitúcií NCCN.

„Zažívame kľúčové obdobie pre výskum rakoviny; je tu veľa úspechov, na ktorých sa dá stavať, ale stále máme pred sebou veľa práce. „Dr. Lewis je ideálna kandidátka, ktorá bude dohliadať nad prácou, ktorú robíme na podpore inovácií a objavovania vedomostí, ktoré zlepšujú životy ľudí s rakovinou," povedala Crystal S. Denlinger, MD, generálna riaditeľka NCCN. „Bude dôležitým prínosom pre náš vedúci tím. Pomôže zaistiť, aby naše výskumné a klinické programy naďalej zlepšovali výsledky v onkológii po celom svete."

Dr. Lewis v minulosti získala ocenenia od popredných organizácií zaoberajúcich sa rakovinou v celej krajine, vrátane American Association for Cancer Research (AACR), The American Society of Clinical Oncology (ASCO) a American Cancer Society (ACS).

Ako vedecká riaditeľka bude Dr. Lewis asistovať pri výskumnom programe onkológie NCCN (ORP), ako aj pri kľúčových aspektoch usmernení NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) a usmernení pre pacientov NCCN Guidelines for Patients®. Bude dohliadať nad usmerneniami NCCN Biomarkers Compendium®; NCCN Radiotherapy Compendium™ a NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™. Dr. Lewis bude ďalej pomáhať s programom kontinuálneho lekárskeho vzdelávania NCCN a s relevantnými globálnymi a politickými iniciatívami.

„S nadšením sa pripájam k National Comprehensive Cancer Network, aby som mohla prispieť k jej mimoriadnemu odkazu v podobe podpory vysokokvalitnej starostlivosti o pacientov s rakovinou," povedala Dr. Lewis. „Teším sa na spoluprácu s výnimočnými spolupracovníkmi NCCN pri riešení vznikajúcich výziev a presadzovaní inovatívnych riešení, ktoré zlepšia životy pacientov po celom svete."

Dr. Lewis nahradí Dr. Denlinger, ktorá predtým zastávala pozíciu CSO a neskôr sa stala generálnou riaditeľkou organizácie. Dr. Lewis sa ujme svojej novej funkcie v máji 2026.  

O združení National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je neziskové združenie popredných onkologických centier oddaných starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje definovaniu a presadzovaniu kvalitnej, účinnej, spravodlivej a dostupnej onkologickej starostlivosti a prevencie, aby všetci ľudia mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné, na dôkazoch založené odporúčania pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby, ktoré vychádzajú z odborného konsenzu; sú uznávaným štandardom pre klinické smerovanie a politiku v liečbe rakoviny a najdôkladnejšími a najčastejšie aktualizovanými usmerneniami pre klinickú prax dostupnými v akejkoľvek oblasti medicíny. NCCN Guidelines for Patients® poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a posilniť postavenie pacientov a opatrovateľov prostredníctvom podpory Nadácie NCCN®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.

Kontakt pre médiá:
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2949838/NCCN_Lewis_headshot.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2871787/NCCN_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Personnel Announcements

Personnel Announcements

Not For Profit

Not For Profit

News Releases in Similar Topics