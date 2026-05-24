峰飛V5000天際龍完成「混合三機編隊」飛行，正式進入適航取證階段

V5000CGH最大起飛重量5700公斤，最大航速280公里/小時，擁有超14m³貨艙容積，可容納兩個AKE標準航空運輸箱，最大載重能力達1.5噸；同時，該機型最大航程可達1500公里，具備面向千公里級噸級物資運輸任務的潛力，為低空經濟從城市級短途連接拓展至區域級長途運輸提供了技術路徑。

在低空經濟產業發展中，「載重、航程、成本」始終是制約其規模化應用的重要因素。V5000CGH以超重載能力、長航程能力和大容積貨艙為核心特徵，進一步拓展了eVTOL在高價值運輸場景中的應用邊界。

例如，針對大型應急救援場景，V5000CGH可用於快速投送救援設備、應急物資、醫療器械等關鍵物資，提升災後的空中救援能力；面對海洋工程保障場景，其大貨艙與長航程能力有助於提升海上平台物資補給效率，將傳統長週期海運補給模式升級為更高時效的低空響應；在重型支線物流場景中，該機型可應用於跨區域的中長距離運輸需求，為低空運輸從「跨城連接」走向「跨省通達」提供新方案。

適航取證是eVTOL進入市場和安全運行的重要基礎。峰飛航空始終堅持以安全保障為前提、以適航要求為牽引，全力推進eVTOL設計、研發、製造和運營能力建設，並持續完善覆蓋型號設計、試驗驗證、製造控制和運行支持的體系能力。公司適航團隊成員具有ARJ21-700、C919、鑽石DA42等機型相關適航工作經驗，為多型號適航推進奠定了堅實基礎。

此前，峰飛航空2噸級eVTOL凱瑞鷗已取得中國民航局頒發的TC、PC及AC「適航三證」，6座載人機型V2000EM盛世龍適航工作也在穩步推進，已進入符合性驗證階段。接下來，峰飛航空將嚴格按照適航規章和標準要求，持續推進V5000CGH的設計、試驗、試飛以及相關符合性驗證工作。並繼續以工程驗證為基礎、以安全運行為目標，推動重載長航程eVTOL技術走向場景應用落地，為低空經濟物流體系建設提供可驗證、可拓展、可持續的解決方案。

SOURCE 峰飛航空