AutoFlight V5000 Matrix concluye el vuelo de "formación heterogénea de tres aeronaves" y comienza oficialmente el proceso de certificación de aeronavegabilidad

KUNSHAN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight completó con éxito un vuelo de demostración de una formación heterogénea de tres aeronaves, que consta de un modelo V5000 Matrix y dos aeronaves eVTOL de la serie V2000. La misión ha validado capacidades clave, entre las que se incluyen enlaces de comunicación, planificación de rutas, coordinación de vuelos y control de seguridad en plataformas de 5 y 2 toneladas. Además, pone de manifiesto la capacidad de integración de sistemas de AutoFlight y sus operaciones coordinadas con múltiples aeronaves en ámbitos como logística a baja altitud, respuesta ante emergencias, apoyo marítimo y redes de transporte aéreo regional.

AutoFlight V5000 Matrix concluye el vuelo de "formación heterogénea de tres aeronaves" Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix comienza oficialmente el proceso de certificación de aeronavegabilidad (PRNewsfoto/AutoFlight)

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Como modelo emblemático de la gama de productos de AutoFlight "de pequeño a grande, de transporte de carga a de pasajeros", el modelo V5000 Matrix está diseñado para misiones de gran carga, largo alcance y punto a punto de alto valor. Tras su vuelo de prueba en febrero de 2026, la variante híbrida-eléctrica de carga V5000CGH comenzó oficialmente el proceso de certificación de aeronavegabilidad, ya que pasó de la fase de validación de investigación y desarrollo (I+D) a un proceso estandarizado de aprobación de la aeronavegabilidad.

El modelo V5000CGH cuenta con 5.700 kg de peso máximo al despegue, 1,5 toneladas de carga útil, una bodega de carga de 14 m³ (con capacidad para dos contenedores AKE), una velocidad crucero de 280 km/h y un alcance de 1.500 km. Supera los límites de carga útil, autonomía y costos y amplía las aplicaciones de los eVTOL en la logística de largo recorrido y de gran tonelaje.

Además, el modelo V5000CGH apoya las operaciones de rescate de emergencia a gran escala, el suministro de energía en alta mar y la logística interprovincial de transporte pesado, lo que sustituye el transporte tradicional lento por un transporte rápido, flexible y a baja altitud.

AutoFlight apuesta por un enfoque que antepone la seguridad y se basa en la normativa. Su equipo de aeronavegabilidad cuenta con experiencia adquirida en los programas de ARJ21-700, C919 y Diamond DA42. El modelo V2000CG CarryAll de AutoFlight obtuvo los certificados de aeronavegabilidad completos de la CAAC (TC, PC, AC), mientras que el V2000EM Prosperity se encuentra en fase de demostración de conformidad.

AutoFlight seguirá cumpliendo estrictamente con los requisitos de aeronavegabilidad para acelerar las pruebas, las pruebas en vuelo y la certificación del V5000CGH, con el fin de impulsar el uso comercial de los eVTOL de largo alcance y gran capacidad de carga, y de crear una infraestructura logística sostenible a baja altitud.

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FUENTE AutoFlight