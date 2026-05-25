AutoFlight V5000、「異機種3機編隊飛行」を実施、正式に耐空証明を開始

崑山（中国）、2026年5月25日 /PRNewswire/ -- AutoFlightは、V5000 Matrix1機とV2000シリーズeVTOL機2機で構成される異機種3機編隊のデモ飛行に成功しました。このミッションにより、5トンおよび2トンのプラットフォームにおける通信リンク、経路計画、飛行調整、安全制御などの主要能力を検証しました。また、低高度ロジスティクス、緊急対応、海上支援、地域航空輸送ネットワークにおけるAutoFlightのシステム統合と複数機による協調運用も実証しています。

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AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification (PRNewsfoto/AutoFlight)

AutoFlightの「小型から大型へ、貨物から乗客へ」製品ポートフォリオのフラッグシップとして、V5000 Matrixは重量物、長距離、ポイント・ツー・ポイントの高価値ミッション用に設計されています。2026年2月の移行飛行に続き、貨物用ハイブリッド・エレクトリック型機V5000CGHは正式に耐空証明を取得し、研究開発段階の検証から標準化された耐空性承認プロセスへと移行しました。

V5000CGHは、最大離陸重量5,700kg、積載量1.5トン、貨物室容量14m³（AKEコンテナ2基分）、巡航速度280km/h、航続距離1,500kmを特徴としています。積載量、航続距離、コストの限界を打ち破り、eVTOLの用途を長距離・大型物流へと拡大します。

さらに、V5000CGHは、大規模な緊急救助、オフショア・エネルギー供給、地方間重量フィーダー・ロジスティクスをサポートし、従来の低速輸送を高速で柔軟な低高度輸送にアップグレードします。

AutoFlightは、安全第一、規制主導のアプローチを支持しています。同社の耐空性チームは、ARJ21-700、C919、ダイヤモンドDA42プログラムでの経験を活かしています。AutoFlightのV2000CG CarryAllはCAACの耐空証明書（TC、PC、AC）を取得し、V2000EM Prosperityはコンプライアンス・デモンストレーション中です。

AutoFlightは、厳格な耐空性コンプライアンスを維持し、V5000CGHの試験、飛行試験、認証を加速させ、大容量・長距離eVTOLの商業利用を進め、持続可能な低高度物流インフラを構築します。

SOURCE AutoFlight