AutoFlight V5000 Matrix Selesaikan Penerbangan 'Formasi Tiga-Pesawat Heterogen', Mulakan Secara Rasmi Perakuan Kelayakan Terbang

KUNSHAN, China, 25 Mei 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight berjaya melengkapkan penerbangan demonstrasi formasi tiga pesawat heterogen yang terdiri daripada sebuah V5000 Matrix dan dua pesawat eVTOL siri-V2000. Misi itu mengesahkan keupayaan utama termasuk pautan komunikasi, perancangan laluan, penyelarasan penerbangan dan kawalan keselamatan merentas platform 5 tan dan 2 tan. Ia turut menunjukkan integrasi sistem dan operasi berkoordinasi pelbagai pesawat oleh AutoFlight dalam logistik altitud rendah, tindak balas kecemasan, sokongan maritim dan rangkaian pengangkutan udara serantau.

AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight
AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification

Sebagai pesawat utama dalam portfolio produk "Dari Kecil ke Besar, Dari Kargo ke Penumpang" AutoFlight, V5000 Matrix direka untuk misi nilai tinggi angkat berat, jarak jauh dan titik ke titik. Susulan penerbangan peralihan pada Februari 2026, varian hibrid-elektrik kargo V5000CGH memasuki secara rasmi proses perakuan kelayakan terbang, beralih daripada fasa pengesahan penyelidikan dan pembangunan (R&D) kepada proses kelulusan kelayakan terbang terpiawai.

V5000CGH mempunyai berat berlepas maksimum 5,700 kg, muatan 1.5-tan, ruang kargo 14 m³ (untuk dua kontena AKE), kelajuan jejak 280 km/j dan jarak penerbangan sejauh 1,500 km. Ia menembusi batasan kapasiti muatan, jarak dan kos, sekali gus memperluas aplikasi eVTOL kepada logistik jarak jauh dan tugas berat.

Selain itu, V5000CGH menyokong operasi penyelamatan kecemasan berskala besar, bekalan tenaga luar pesisir dan logistik pengantara berat antara wilayah, sekali gus meningkatkan penghantaran tradisional yang perlahan kepada pengangkutan altitud rendah yang pantas dan fleksibel.

AutoFlight mengekalkan pendekatan keselamatan didahulukan dan dipacu peraturan. Pasukan kelayakan terbangnya memiliki pengalaman daripada program ARJ21-700, C919 dan Diamond DA42. V2000CG CarryAll AutoFlight telah memperoleh perakuan kelayakan terbang penuh daripada CAAC (TC, PC dan AC), manakala V2000EM Prosperity kini berada dalam fasa demonstrasi pematuhan.

AutoFlight akan meneruskan pematuhan kelayakan terbang yang ketat bagi mempercepat ujian, percubaan penerbangan dan perakuan V5000CGH, sekali gus memajukan eVTOL jarak jauh bermuatan berat kepada kegunaan komersial dan membina infrastruktur logistik altitud rendah yang mampan.

