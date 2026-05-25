AutoFlight V5000 Matrix ukončil let „heterogénnej formácie troch lietadiel" a oficiálne spustil certifikáciu letovej spôsobilosti

News provided by

AutoFlight

May 25, 2026, 02:53 ET

KUNSHAN, Čína, 25. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AutoFlight úspešne dokončila ukážkový let heterogénnej formácie troch lietadiel, ktorá pozostávala z jedného lietadla V5000 Matrix a dvoch lietadiel eVTOL série V2000. Misia potvrdila kľúčové schopnosti vrátane komunikačných spojení, plánovania trás, koordinácie letov a bezpečnostnej kontroly v rámci 5-tonovej a 2-tonovej platformy. Okrem toho demonštruje systémovú integráciu AutoFlight a koordinované operácie viacerých lietadiel v oblasti logistiky v nízkych výškach, reakcie na núdzové situácie, námornej podpory a regionálnych sietí leteckej dopravy.

Continue Reading
AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight
AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight
AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification
AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification

https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE

V5000 Matrix je ako vlajková loď produktového portfólia spoločnosti AutoFlight „Od malých po veľké, od nákladu po cestujúcich" určený pre ťažké nákladné, diaľkové a vysokohodnotné misie z bodu do bodu. Po prechodnom lete vo februári 2026 vstúpil hybridno-elektrický variant nákladného lietadla V5000CGH oficiálne do procesu certifikácie letovej spôsobilosti, čím prešiel z procesu overovania výskumu a vývoja do štandardizovaného procesu schvaľovania letovej spôsobilosti.

V5000CGH má maximálnu vzletovú hmotnosť 5700 kg, užitočné zaťaženie 1,5 tony, nákladový priestor s objemom 14 m³ (dva kontajnery AKE), cestovnú rýchlosť 280 km/h a dolet 1500 km. Prekonáva limity užitočného zaťaženia, dojazdu a nákladov, pričom rozširuje aplikácie eVTOL do diaľkovej logistiky ťažkých nákladov.

Okrem toho V5000CGH umožňuje rozsiahlu záchrannú akciu, dodávku energie na mori a medziprovinčnú logistiku ťažkých zásielok, čím posúva tradičné pomalé doručovanie na rýchlu a flexibilnú prepravu v nízkych výškach.

Spoločnosť AutoFlight dodržiava prístup s dôrazom na bezpečnosť a podľa predpisov. Jej tím pre letovú spôsobilosť má skúsenosti z programov ARJ21-700, C919 a Diamond DA42. Lietadlo V2000CG CarryAll od spoločnosti AutoFlight získalo kompletné certifikáty letovej spôsobilosti (TC, PC, AC) od CAAC, zatiaľ čo V2000EM Prosperity je v procese preukazovania súladu s predpismi.

Spoločnosť AutoFlight bude naďalej prísne dodržiavať predpisy o letovej spôsobilosti s cieľom urýchliť testovanie, letové skúšky a certifikáciu modelu V5000CGH, preniesť komerčné využitie eVTOL s dlhým doletom a vybudovať udržateľnú logistickú infraštruktúru prevádzky v nízkych výškach.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2986599/V5000_Matrix.mp4
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2986598/image1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

AutoFlight V5000 Matrix effectue un vol en formation hétérogène de trois avions et démarre officiellement sa procédure de certification de navigabilité

AutoFlight V5000 Matrix effectue un vol en formation hétérogène de trois avions et démarre officiellement sa procédure de certification de navigabilité

AutoFlight a réalisé avec succès un vol de démonstration avec une formation hétérogène de trois avions, composée d'un V5000 Matrix et de deux eVTOL...
Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

Společnost AutoFlight úspěšně dokončila demonstrační let heterogenní formace tří letadel, sestávající z jednoho letadla V5000 Matrix a dvou letadel...
More Releases From This Source

Explore

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics