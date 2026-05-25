AutoFlight V5000 Matrix ukončil let „heterogénnej formácie troch lietadiel" a oficiálne spustil certifikáciu letovej spôsobilosti
May 25, 2026, 02:53 ET
KUNSHAN, Čína, 25. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AutoFlight úspešne dokončila ukážkový let heterogénnej formácie troch lietadiel, ktorá pozostávala z jedného lietadla V5000 Matrix a dvoch lietadiel eVTOL série V2000. Misia potvrdila kľúčové schopnosti vrátane komunikačných spojení, plánovania trás, koordinácie letov a bezpečnostnej kontroly v rámci 5-tonovej a 2-tonovej platformy. Okrem toho demonštruje systémovú integráciu AutoFlight a koordinované operácie viacerých lietadiel v oblasti logistiky v nízkych výškach, reakcie na núdzové situácie, námornej podpory a regionálnych sietí leteckej dopravy.
V5000 Matrix je ako vlajková loď produktového portfólia spoločnosti AutoFlight „Od malých po veľké, od nákladu po cestujúcich" určený pre ťažké nákladné, diaľkové a vysokohodnotné misie z bodu do bodu. Po prechodnom lete vo februári 2026 vstúpil hybridno-elektrický variant nákladného lietadla V5000CGH oficiálne do procesu certifikácie letovej spôsobilosti, čím prešiel z procesu overovania výskumu a vývoja do štandardizovaného procesu schvaľovania letovej spôsobilosti.
V5000CGH má maximálnu vzletovú hmotnosť 5700 kg, užitočné zaťaženie 1,5 tony, nákladový priestor s objemom 14 m³ (dva kontajnery AKE), cestovnú rýchlosť 280 km/h a dolet 1500 km. Prekonáva limity užitočného zaťaženia, dojazdu a nákladov, pričom rozširuje aplikácie eVTOL do diaľkovej logistiky ťažkých nákladov.
Okrem toho V5000CGH umožňuje rozsiahlu záchrannú akciu, dodávku energie na mori a medziprovinčnú logistiku ťažkých zásielok, čím posúva tradičné pomalé doručovanie na rýchlu a flexibilnú prepravu v nízkych výškach.
Spoločnosť AutoFlight dodržiava prístup s dôrazom na bezpečnosť a podľa predpisov. Jej tím pre letovú spôsobilosť má skúsenosti z programov ARJ21-700, C919 a Diamond DA42. Lietadlo V2000CG CarryAll od spoločnosti AutoFlight získalo kompletné certifikáty letovej spôsobilosti (TC, PC, AC) od CAAC, zatiaľ čo V2000EM Prosperity je v procese preukazovania súladu s predpismi.
Spoločnosť AutoFlight bude naďalej prísne dodržiavať predpisy o letovej spôsobilosti s cieľom urýchliť testovanie, letové skúšky a certifikáciu modelu V5000CGH, preniesť komerčné využitie eVTOL s dlhým doletom a vybudovať udržateľnú logistickú infraštruktúru prevádzky v nízkych výškach.
