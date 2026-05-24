Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti
May 24, 2026, 17:12 ET
KCHUN-ŠAN, Čína, 24. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost AutoFlight úspěšně dokončila demonstrační let heterogenní formace tří letadel, sestávající z jednoho letadla V5000 Matrix a dvou letadel eVTOL řady V2000. Mise ověřila klíčové schopnosti, včetně komunikačních spojů, plánování trasy, koordinace letu a bezpečnostní kontroly napříč pětitunovými a dvoutunovými platformami. Demonstruje také systémovou integraci společnosti AutoFlight a koordinované operace více letadel v oblasti logistiky v nízkých výškách, reakce na mimořádné události, námořní podpory a regionálních leteckých dopravních sítí.
Jako vlajková loď produktového portfolia AutoFlight „Od malého k velkému, od nákladu k pasažérům" je V5000 Matrix navržen pro mise s těžkým nákladem, dlouhým doletem a přepravou vysokohodnotného nákladu z bodu do bodu. Po přechodovém letu v únoru 2026 vstoupila hybridně-elektrická nákladní varianta V5000CGH oficiálně do certifikačního procesu letové způsobilosti, čímž se přesunula z fáze ověřování výzkumu a vývoje do standardizovaného schvalovacího procesu letové způsobilosti.
Model V5000CGH se vyznačuje maximální vzletovou hmotností 5 700 kg, užitečným zatížením 1,5 tuny, nákladovým prostorem o objemu 14 m³ (pro dva kontejnery AKE), cestovní rychlostí 280 km/h a doletem 1 500 km. Překonává dosavadní limity v oblasti užitečného zatížení, doletu a nákladů a rozšiřuje tak možnosti využití eVTOL na dálkovou a těžkou logistiku.
Kromě toho model V5000CGH podporuje rozsáhlé záchranné operace, dodávky energie na moři a logistiku těžkých nákladů mezi provinciemi, čímž nahrazuje tradiční pomalé dodávky rychlou a flexibilní dopravou v nízké výšce.
Společnost AutoFlight prosazuje přístup, který klade bezpečnost na první místo a řídí se předpisy. Její tým pro letovou způsobilost přináší zkušenosti z programů ARJ21-700, C919 a Diamond DA42. Model V2000CG CarryAll společnosti AutoFlight získal úplné certifikáty letové způsobilosti (TC, PC, AC) od CAAC (Úřadu pro civilní letectví Čínské lidové republiky), zatímco model V2000EM Prosperity prochází procesem prokázání shody s předpisy.
Společnost AutoFlight bude i nadále důsledně dodržovat předpisy o letové způsobilosti, aby urychlila testování, letové zkoušky a certifikaci modelu V5000CGH, čímž posune eVTOL s velkým užitečným zatížením a dlouhým doletem do komerčního využití a vybuduje udržitelnou logistickou infrastrukturu pro lety v nízkých výškách.
