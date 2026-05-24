AutoFlight V5000 Matrix effectue un vol en formation hétérogène de trois avions et démarre officiellement sa procédure de certification de navigabilité

KUNSHAN, Chine, 24 mai 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight a réalisé avec succès un vol de démonstration avec une formation hétérogène de trois avions, composée d'un V5000 Matrix et de deux eVTOL de la série V2000. La mission a permis de valider des capacités clés telles que les liaisons de communication, la planification des itinéraires, la coordination des vols et le contrôle de la sécurité sur les plateformes de cinq et deux tonnes. La mission démontre également l'intégration du système AutoFlight et les opérations coordonnées entre plusieurs avions dans les domaines de la logistique à basse altitude, des interventions d'urgence, du soutien maritime et des réseaux régionaux de transport aérien.

AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification

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Fleuron de la gamme d'AutoFlight « From Small to Big, From Cargo to Passengers », le V5000 Matrix est conçu pour les missions de transport lourd, de long courrier et de point à point de grande valeur. Après son vol de transition en février 2026, la variante fret hybride-électrique V5000CGH est officiellement entrée en phase de certification de navigabilité, passant de la validation R&D à un processus d'approbation de navigabilité standardisé.

Le V5000CGH a une masse maximale au décollage de 5 700 kg, une charge utile de 1,5 tonne, une soute de 14 m³ (pour deux conteneurs AKE), une vitesse de croisière de 280 km/h et une autonomie de 1 500 km. Il dépasse les limitations en termes de charge utile, de rayon d'action et de coûts pour élargir les applications eVTOL à la logistique longue distance et lourde.

En outre, le V5000CGH prend en charge les secours d'urgence à grande échelle, l'approvisionnement énergétique maritime et la logistique lourde interprovinciale, en transformant les livraisons lentes traditionnelles en transports rapides et flexibles à basse altitude.

AutoFlight maintient une approche axée sur la sécurité et la réglementation. Son équipe en charge de la navigabilité possède l'expérience des programmes ARJ21-700, C919 et Diamond DA42. Le V2000CG CarryAll d'AutoFlight a obtenu les certificats de navigabilité complets de la CAAC (TC, PC, AC), tandis que le V2000EM Prosperity est en cours de démonstration de conformité.

AutoFlight continuera à respecter strictement les règles de navigabilité afin d'accélérer les tests, les essais en vol et la certification du V5000CGH, de faire progresser l'utilisation commerciale de l'eVTOL long courrier pour les charges lourdes et de mettre en place une infrastructure logistique durable à basse altitude.

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