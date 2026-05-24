AutoFlight ประกาศความสำเร็จ นำ V5000 Matrix บินสาธิต 'จัดหมู่คละรุ่น 3 ลำ' พร้อมลุยตรวจรับรองมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ
News provided byAutoFlight
24 May, 2026, 22:21 CST
คุนซาน, จีน, 24 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- AutoFlight ประสบความสำเร็จในการบินสาธิตจัดหมู่บินแบบคละรุ่น 3 ลำ ซึ่งประกอบด้วยอากาศยานรุ่น V5000 Matrix จำนวน 1 ลำ และอากาศยาน eVTOL ตระกูล V2000 อีก 2 ลำ โดยภารกิจดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นขีดความสามารถทั้งในด้านระบบเครือข่ายการสื่อสาร การวางแผนเส้นทางการบิน การประสานงานระหว่างบิน ตลอดจนระบบควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอากาศยานขนาด 5 ตัน และ 2 ตัน นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นศักยภาพของ AutoFlight ในการบูรณาการระบบ และการควบคุมการปฏิบัติการบินร่วมกันของอากาศยานหลายลำ เพื่อรองรับการใช้งานในโครงข่ายโลจิสติกส์การบินระดับต่ำ การกู้ภัยฉุกเฉิน การสนับสนุนภารกิจทางทะเล และเครือข่ายการขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค
https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE
V5000 Matrix เป็นอากาศยานรุ่นเรือธงในพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของ AutoFlight ภายใต้แนวคิด "จากเล็กไปใหญ่ จากขนส่งสินค้าสู่ขนส่งผู้โดยสาร" โดยออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจการขนส่งสินค้าหนัก ระยะทางไกล และการบินขนส่งแบบจุดต่อจุดสำหรับสินค้ามูลค่าสูง โดยหลังจากที่ V5000CGH ซึ่งเป็นรุ่นไฮบริด-ไฟฟ้าสำหรับขนส่งสินค้า ประสบความสำเร็จในการบินทดสอบเปลี่ยนโหมดการบินเมื่อเดือนก.พ. 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุด อากาศยานรุ่นดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการขอใบรับรองความสมควรเดินอากาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการยกระดับจากขั้นตอนการทดสอบในระยะวิจัยและพัฒนา ไปสู่กระบวนการอนุมัติมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่เป็นสากล
V5000CGH มาพร้อมสมรรถนะอันโดดเด่นด้วยน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 5,700 กิโลกรัม รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 1.5 ตัน พร้อมห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ 14 ลูกบาศก์เมตร (บรรจุคอนเทนเนอร์ AKE ได้ 2 ตู้) ทำความเร็วเดินทางอยู่ที่ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีพิสัยการบินไกลถึง 1,500 กิโลเมตร นวัตกรรมนี้ได้ทลายขีดจำกัดเดิม ๆ ทั้งในด้านพิกัดน้ำหนัก ระยะทางการบิน และต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมขยายขอบข่ายการประยุกต์ใช้อากาศยาน eVTOL ไปสู่ระบบโลจิสติกส์การขนส่งระยะไกลและสินค้าหนัก
นอกจากนี้ V5000CGH ยังพร้อมรองรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินสเกลใหญ่ การจัดส่งอุปกรณ์สนับสนุนแหล่งพลังงานนอกชายฝั่ง รวมถึงระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าหนักเชื่อมต่อระหว่างมณฑล ซึ่งเป็นการยกระดับการขนส่งในรูปแบบเดิมที่ล่าช้า ให้กลายเป็นการคมนาคมขนส่งทางอากาศเพดานบินต่ำที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
AutoFlight ดำเนินงานโดยยึดมั่นหลักความปลอดภัยสูงสุดและขับเคลื่อนตามกฎระเบียบ โดยทีมงานด้านการรับรองความสมควรเดินอากาศของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จากโครงการ ARJ21-700, C919 และ Diamond DA42 ทั้งนี้ อากาศยานรุ่น V2000CG CarryAll ของ AutoFlight ได้รับใบรับรองความสมควรเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ครบถ้วนทุกประเภทแล้ว (TC, PC, AC) ขณะที่รุ่น V2000EM Prosperity กำลังอยู่ในขั้นตอนการบินสาธิตเพื่อประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ AutoFlight จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามข้อกำหนดความสมควรเดินอากาศอย่างเข้มงวด เพื่อเร่งรัดขั้นตอนการทดสอบ การบินทดลอง และการออกใบรับรองของรุ่น V5000CGH ให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม eVTOL พิกัดบรรทุกหนักระยะไกลไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมสร้างรากฐานโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์การบินระดับต่ำที่ยั่งยืนต่อไป
SOURCE AutoFlight
Share this article