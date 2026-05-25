AutoFlight V5000 Matrix, '이기종 3기 편대' 비행 완료하며 감항 인증 절차 돌입

쿤산, 중국 2026년 5월 25일 /PRNewswire/ -- 오토플라이트(AutoFlight)가 V5000 Matrix 1대와 V2000 시리즈 eVTOL 항공기 2대로 구성된 이기종 3기 편대 시범비행을 성공적으로 완료했다. 이번 임무를 통해 5톤급 및 2톤급 플랫폼 전반의 통신 링크, 경로 계획, 비행 조율, 안전 제어 등 핵심 역량이 검증됐다. 또한 저고도 물류, 긴급 대응, 해상 지원, 지역 항공 운송망 분야에서 오토플라이트의 시스템 통합 역량과 다중 항공기 협조 운항 능력을 입증했다.

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AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification (PRNewsfoto/AutoFlight)

V5000 Matrix는 오토플라이트의 '소형에서 대형으로, 화물에서 승객으로(From Small to Big, From Cargo to Passengers)' 제품 포트폴리오를 대표하는 기종으로, 중량 화물 운송, 장거리 운항, 지점 간 고부가가치 임무를 위해 설계됐다. 2026년 2월 천이 비행(Transition flight)을 마친 데 이어, 화물용 하이브리드 전기 모델인 V5000CGH가 공식적으로 감항 인증 절차에 돌입하며 연구개발 검증 단계에서 표준화된 감항 승인 절차로 전환했다.

V5000CGH는 최대 이륙중량 5700kg, 탑재중량 1.5톤, 14㎥ 화물칸(AKE 컨테이너 2개 적재 가능), 순항속도 280km/h, 항속거리 1500km를 갖췄다. 이 모델은 탑재중량, 항속거리, 비용 측면의 한계를 돌파하고 eVTOL 적용 범위를 장거리, 중량 화물 물류 분야로 확장한다.

또한 V5000CGH는 대규모 긴급 구조, 해상 에너지 공급, 성(省) 간 중량 지선(feeder) 물류를 지원해 기존의 느린 배송 방식을 빠르고 유연한 저고도 운송으로 업그레이드한다.

오토플라이트는 안전 우선 및 규제 중심 접근 방식을 견지하고 있다. 오토플라이트의 감항팀은 ARJ21-700, C919, Diamond DA42 프로그램에서 축적한 경험을 보유하고 있다. 오토플라이트의 V2000CG CarryAll은 중국민용항공국(CAAC)의 전체 감항 인증(TC, PC, AC)을 취득했으며, V2000EM Prosperity는 적합성 입증 단계에 있다.

오토플라이트는 앞으로도 엄격한 감항 기준 준수를 이어가며 V5000CGH의 시험, 비행 시험, 인증 절차를 가속화하고, 고중량 장거리 eVTOL의 상용화를 앞당겨 지속 가능한 저고도 물류 인프라를 구축할 계획이다.

SOURCE AutoFlight