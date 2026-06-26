A Dahua Technology apresenta a "IA visível em novas energias" na Intersolar Europe 2026

MUNIQUE, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de AIoT centrados em vídeo, apresentou suas mais recentes inovações para o setor de energia renovável na Intersolar Europe 2026. Sob o tema "IA Visível em Nova Energia", a Dahua demonstrou como as tecnologias de AIoT podem ajudar as operadoras do setor energético a aumentar a eficiência, a confiabilidade e a segurança em toda a cadeia de valor do setor, da geração e transmissão ao consumo.

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Na feira deste ano, a Dahua apresentou um vasto portfólio de soluções em cinco áreas de aplicação principais: Segurança Inteligente, Inspeção de Equipamentos, Gerenciamento de HSE e EPI, Recarga de Veículos Elétricos e Centro de Controle Inteligente. Juntas, essas soluções atendem à crescente necessidade de operações mais inteligentes, locais de trabalho mais seguros e uma administração de ativos mais eficiente em toda a infraestrutura de energia renovável.

Em relação à Segurança Inteligente, a Dahua apresentou soluções de proteção de perímetro para usinas fotovoltaicas e centrais energéticas, integrando imagens térmicas, interligação entre radar e câmera, monitoramento com três lentes e segurança sem fio alimentada por energia solar. Otimizada por algoritmos térmicos desenvolvidos internamente, a solução amplia o alcance de detecção em até 85%. Em um projeto fotovoltaico no Brasil, a solução reduziu de mais de 1.000 alarmes falsos diários gerados por 204 dispositivos para aproximadamente um alarme falso por dispositivo por semana. Na Europa, as soluções de proteção de perímetro com inteligência artificial da Dahua também estão sendo utilizadas em um parque solar de 60 MW na Romênia.

Quanto à Inspeção de Equipamentos, a Dahua apresentou soluções inteligentes de inspeção desenvolvidas especificamente para subestações e outros recursos energéticos geograficamente dispersos. Ao monitorar continuamente a temperatura e o funcionamento do equipamento, o sistema ajuda os operadores a identificar potenciais anomalias em um estágio inicial. Os registros e relatórios de inspeção automatizados contribuem ainda mais para as estratégias de manutenção preditiva, melhorando a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, reduzindo a carga de trabalho das inspeções manuais.

Para aumentar a segurança no local de trabalho, a Dahua apresentou suas soluções HSE-PPE, que incluem sistemas de detecção fixos e portáteis equipados com inteligência artificial. As soluções verificam automaticamente se os funcionários que entram em áreas de alto risco estão usando os equipamentos de proteção obrigatórios, como capacetes e coletes de segurança, e emitem alertas em tempo real quando são detectadas irregularidades, ajudando a reforçar o cumprimento das normas de segurança em todas as instalações energéticas.

A Dahua também apresentou seu portfólio de carregamento de veículos elétricos, incluindo soluções de carregamento em corrente alternada (CA) para ambientes residenciais e soluções de carregamento rápido em corrente contínua (CC) para aplicações comerciais. Com o apoio de uma plataforma de gerenciamento baseada na nuvem e de um aplicativo móvel, as soluções permitem que os usuários monitorem o status do carregamento, configurem horários e gerenciem as operações de carregamento com maior flexibilidade e conveniência.

Complementando essas aplicações, o Smart Control Centre da Dahua integra segurança, inspeção e gestão operacional em uma plataforma unificada baseada na plataforma DSS Professional. A plataforma oferece suporte ao monitoramento remoto por vídeo, ao gerenciamento de alarmes, ao agendamento de tarefas de inspeção e à análise de dados históricos, proporcionando aos operadores uma visão centralizada das operações no local. Na Itália, a solução de proteção térmica do perímetro da Dahua e a plataforma DSS Professional permitiram o gerenciamento centralizado de parques solares remotos e, posteriormente, foram ampliadas para abranger 80 locais com aproximadamente 1.600 câmeras térmicas.

Juntas, essas soluções refletem o compromisso da Dahua com o avanço do setor de energia renovável por meio de tecnologias inteligentes e proteção total durante todo o ciclo de vida. No futuro, a Dahua continuará colaborando com parceiros globais para explorar aplicações inovadoras de IA que contribuam para um futuro energético mais seguro, eficiente e sustentável.

Para mais informações sobre as soluções de energia inteligente da Dahua, acesse o site oficial da empresa aqui.

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FONTE Dahua Technology