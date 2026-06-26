Dahua Technology Pamerkan "Visible AI in New Energy" di Intersolar Europe 2026

Di pameran tahun ini, Dahua menghadirkan portofolio solusi komprehensif yang mencakup lima bidang aplikasi utama, yakni Intelligent Security, Equipment Inspection, HSE-PPE Management, EV Charging, dan Smart Control Centre. Kelima solusi tersebut menjawab kebutuhan industri energi terbarukan yang kian mendesak: kegiatan operasional yang lebih cerdas, lingkungan kerja yang lebih aman, dan pengelolaan aset yang lebih efisien di seluruh lini infrastruktur.

Untuk Intelligent Security, Dahua menampilkan soluasi pengamanan perimeter bagi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan fasilitas energi lain. Solusi ini mengintegrasikan thermal imaging, radar-camera linkage, triple-lens monitoring, serta sistem keamanan nirkabel bertenaga surya. Didukung algoritma termal yang dikembangkan secara internal oleh Dahua, solusi ini mampu memperluas jangkauan deteksi hingga 85%. Pada salah satu proyek PLTS di Brasil, solusi ini berhasil menekan lebih dari 1.000 alarm palsu setiap hari yang dihasilkan oleh 204 perangkat hingga menjadi satu alarm palsu per perangkat per minggu. Di Eropa, solusi pengamanan perimeter berbasis AI buatan Dahua juga diterapkan di sebuah kompleks PLTS berkapasitas 60 MW di Rumania.

Untuk Equipment Inspection, Dahua memperkenalkan solusi inspeksi cerdas yang dirancang khusus untuk gardu listrik serta aset energi lain yang tersebar secara geografis. Dengan memantau suhu dan status operasional peralatan secara berkelanjutan, sistem ini membantu operator mendeteksi potensi anomali sejak dini. Catatan dan laporan inspeksi yang dihasilkan secara otomatis turut mendukung strategi pemeliharaan prediktif sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban kerja inspeksi manual.

Guna meningkatkan keselamatan kerja, Dahua menghadirkan solusi HSE-PPE yang memadukan sistem deteksi berbasis AI, baik dalam bentuk perangkat tetap maupun portabel. Solusi ini secara otomatis memverifikasi apakah personel yang memasuki area berisiko tinggi telah mengenakan alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan, seperti helm dan rompi keselamatan, serta memberikan peringatan secara real-time ketika ketidaksesuaian terjadi. Dengan demikian, solusi ini ikut memperkuat kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja di fasilitas energi.

Dahua juga memamerkan portofolio EV charging, mencakup solusi pengisian daya AC untuk kebutuhan rumah tangga, serta solusi pengisian daya cepat (DC fast-charging) untuk kebutuhan komersial. Didukung platform manajemen berbasis komputasi awan dan aplikasi seluler, solusi ini membantu pengguna memantau status pengisian daya, mengatur jadwal pengisian, serta mengelola pengisian daya secara lebih fleksibel dan praktis.

Sebagai pelengkap, Smart Control Centre buatan Dahua menyatukan fungsi keamanan, inspeksi, dan manajemen operasional ke dalam satu platform terpadu yang didukung oleh DSS Professional. Platform ini memfasilitasi pemantauan video jarak jauh, manajemen alarm, penjadwalan tugas inspeksi, serta analisis data historis sehingga memberikan gambaran terpusat atas seluruh kondisi lokasi. Di Italia, solusi pengamanan perimeter berbasis termal dan platform DSS Professional dari Dahua mewujudkan manajemen terpusat di sejumlah lokasi PLTS yang berjauhan. Cakupan solusi ini kemudian diperluas hingga mencakup 80 lokasi dengan sekitar 1.600 kamera termal.

Secara keseluruhan, rangkaian solusi ini mencerminkan komitmen Dahua dalam memajukan industri energi terbarukan melalui teknologi cerdas serta perlindungan siklus hidup yang komprehensif. Ke depan, Dahua akan terus menjalin kolaborasi dengan mitra global untuk mengeksplorasi penerapan AI yang inovatif demi mendukung masa depan energi yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai solusi energi cerdas Dahua tersedia di situs web resmi ini.

SOURCE Dahua Technology