Dahua Technology prezentuje „widoczną AI w nowej energetyce" podczas Intersolar Europe 2026

MONACHIUM, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowy lider w dziedzinie rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, zaprezentował swoje najnowsze innowacje dla branży energii odnawialnej podczas targów Intersolar Europe 2026. Pod hasłem „Visible AI in New Energy" firma Dahua pokazała, w jaki sposób technologie AIoT mogą pomagać operatorom energetycznym zwiększać efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo w całym energetycznym łańcuchu wartości - od wytwarzania i przesyłu po zużycie.

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Podczas tegorocznych targów Dahua przedstawiła kompleksową ofertę rozwiązań obejmującą pięć kluczowych obszarów zastosowań: inteligentne bezpieczeństwo, inspekcję urządzeń, zarządzanie BHP i środkami ochrony indywidualnej, ładowanie pojazdów elektrycznych oraz inteligentne centrum sterowania. Wspólnie rozwiązania te odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na inteligentniejsze operacje, bezpieczniejsze miejsca pracy i bardziej efektywne zarządzanie aktywami w infrastrukturze energii odnawialnej.

W obszarze inteligentnego bezpieczeństwa Dahua zaprezentowała rozwiązania ochrony perymetrycznej dla elektrowni fotowoltaicznych i obiektów energetycznych, integrujące obrazowanie termowizyjne, współpracę radaru z kamerą, monitoring z trzema obiektywami oraz bezprzewodowe zabezpieczenia zasilane energią słoneczną. Dzięki autorskim algorytmom termowizyjnym rozwiązanie zwiększa zasięg detekcji nawet o 85%. W inwestycji fotowoltaicznej w Brazylii rozwiązanie ograniczyło liczbę ponad 1000 fałszywych alarmów dziennie generowanych przez 204 urządzenia do około jednego fałszywego alarmu na urządzenie tygodniowo. W Europie rozwiązania Dahua do ochrony perymetrycznej wspierane przez AI zostały również wdrożone w parku fotowoltaicznym o mocy 60 MW w Rumunii.

W obszarze inspekcji urządzeń Dahua zaprezentowała inteligentne rozwiązania inspekcyjne dostosowane do stacji elektroenergetycznych i innych rozproszonych geograficznie aktywów energetycznych. Dzięki ciągłemu monitorowaniu temperatury urządzeń i ich statusu operacyjnego system pomaga operatorom identyfikować potencjalne nieprawidłowości na wczesnym etapie. Zautomatyzowane rejestry i raporty z inspekcji dodatkowo wspierają strategie konserwacji predykcyjnej, zwiększając efektywność operacyjną i ograniczając nakład pracy związany z kontrolami manualnymi.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, Dahua zaprezentowała rozwiązania HSE-PPE, obejmujące zarówno stacjonarne, jak i przenośne systemy detekcji oparte na AI. Rozwiązania te automatycznie sprawdzają, czy osoby wchodzące do stref wysokiego ryzyka noszą wymagane środki ochrony, takie jak kaski i kamizelki odblaskowe, oraz generują alerty w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia nieprawidłowości, pomagając wzmacniać zgodność z zasadami bezpieczeństwa w obiektach energetycznych.

Dahua zaprezentowała również portfolio rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujące ładowarki AC do zastosowań mieszkaniowych oraz rozwiązania szybkiego ładowania DC do zastosowań komercyjnych. Dzięki chmurowej platformie zarządzania i aplikacji mobilnej rozwiązania te umożliwiają użytkownikom monitorowanie statusu ładowania, konfigurowanie harmonogramów oraz zarządzanie procesem ładowania z większą elastycznością i wygodą.

Uzupełnieniem tych zastosowań jest Smart Control Centre firmy Dahua, które integruje bezpieczeństwo, inspekcje i zarządzanie operacyjne na jednej platformie opartej na DSS Professional. Platforma obsługuje zdalny monitoring wideo, zarządzanie alarmami, harmonogramowanie zadań inspekcyjnych oraz analizę danych historycznych, zapewniając operatorom scentralizowany wgląd w pracę obiektów. We Włoszech rozwiązanie termowizyjnej ochrony perymetrycznej Dahua oraz platforma DSS Professional umożliwiły scentralizowane zarządzanie odległymi instalacjami fotowoltaicznymi, a następnie zostały rozszerzone na 80 lokalizacji wyposażonych w około 1600 kamer termowizyjnych.

Łącznie rozwiązania te odzwierciedlają zaangażowanie Dahua w rozwój branży energii odnawialnej poprzez inteligentne technologie i kompleksową ochronę w całym cyklu życia aktywów. W przyszłości Dahua będzie nadal współpracować z globalnymi partnerami nad poszukiwaniem innowacyjnych zastosowań AI, które wspierają bezpieczniejszą, bardziej efektywną i bardziej zrównoważoną przyszłość energetyczną.

Więcej informacji o inteligentnych rozwiązaniach energetycznych Dahua można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy.

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