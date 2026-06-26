Dahua Technology、Intersolar Europe 2026で「新エネルギー分野における可視化AI」を展示

ミュンヘン、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 映像中心のAIoTソリューションおよびサービスの世界的リーダーであるDahua Technologyは、Intersolar Europe 2026において、再生可能エネルギー業界向けの最新のイノベーションを披露しました。「新エネルギーにおける可視化されたAI」というテーマのもと、Dahuaは、AIoT技術が、発電、送電から消費に至るエネルギーバリューチェーン全体において、エネルギー事業者が効率性、信頼性、およびセキュリティを向上させるのにどのように役立つかを実演しました。

今年の展示会において、Dahuaは「インテリジェントセキュリティ」、「設備検査」、「HSE・PPE管理」、「EV充電」、「スマートコントロールセンター」という5つの主要な応用分野を網羅した包括的なソリューション群を展示しました。これらのソリューションは、再生可能エネルギーインフラ全体において、よりスマートな運用、より安全な職場環境、そしてより効率的な資産管理に対する高まるニーズに対応するものです。

Intelligent Securityにおいて、Dahuaはサーマルイメージング、レーダーとカメラの連携、トリプルレンズ監視、および太陽光発電式ワイヤレスセキュリティを統合した、太陽光発電所およびエネルギー施設向けの周辺警備ソリューションを展示しました。自社開発の熱画像アルゴリズムを採用したこのソリューションは、検知範囲を最大85%拡大します。ブラジルでの太陽光発電プロジェクトにおいて、このソリューションにより、204台の機器から毎日発生していた1,000件以上の誤警報が、1台の機器あたり週に約1件にまで削減されました。ヨーロッパでは、ルーマニアにある60 MWのソーラーパークにも、DahuaのAI搭載周辺警備ソリューションが導入されています。

設備点検において、Dahuaは変所やその他の地理的に分散したエネルギー資産向けに最適化されたインテリジェントな点検ソリューションを披露しました。本システムは、機器の温度や稼働状況を継続的に監視することで、オペレーターが潜在的な異常を早期に発見できるよう支援します。自動化された検査記録や報告書は、予知保全戦略をさらに後押しし、業務効率を向上させると同時に、手作業による検査の負担を軽減します。

職場における安全性を高めるため、Dahuaは、固定式およびポータブル式のAI搭載検知システムを備えたHSE-PPEソリューションを発表しました。本ソリューションは、高リスクエリアに立ち入る作業員がヘルメットや安全ベストなどの必要な保護具を着用しているかどうかを自動的に確認し、不備が検出された場合にはリアルタイムでアラートを発信することで、エネルギー関連施設全体における安全コンプライアンスの強化に貢献します。

また、Dahuaは、住宅向けAC充電ソリューションや商業施設向けDC急速充電ソリューションなどを含む、EV充電製品群も展示しました。クラウドベースの管理プラットフォームとモバイルアプリによって支えられたこれらのソリューションにより、ユーザーは充電状況を監視したり、充電スケジュールを設定したり、充電操作を管理したりすることができ、より柔軟かつ便利に利用できます。

これらのアプリケーションを補完するものとして、Dahuaのスマートコントロールセンターは、DSS Professionalを基盤とした統合プラットフォーム上で、セキュリティ、検査、運用管理を一体化しています。このプラットフォームは、遠隔映像監視、アラーム管理、点検作業のスケジュール設定、および履歴データの分析に対応しており、オペレーターに現場の運用状況を一元的に把握できる環境を提供します。イタリアでは、Dahuaのサーマル周辺警備ソリューションとDSS Professionalプラットフォームにより、遠隔地の太陽光発電所全拠点にわたる一元管理が実現され、その後、約1,600台のサーマルカメラを配備した80カ所の拠点に拡大されました。

これらのソリューションは、インテリジェント技術と包括的なライフサイクル保護を通じて再生可能エネルギー産業の発展に貢献するという、Dahuaの取り組みを体現しています。今後も、Dahuaはグローバルパートナーと連携し、より安全で、より効率的、そしてより持続可能なエネルギーの未来を支える革新的なAIアプリケーションの開拓に取り組んでいきます。

Dahuaのスマートエネルギーソリューションに関する詳細については、こちらの同社の公式ウェブサイトをご覧ください。こちらからアクセスできます。

SOURCE Dahua Technology