Spoločnosť Dahua Technology predstavuje na veľtrhu Intersolar Europe 2026 „viditeľnú umelú inteligenciu v oblasti obnoviteľných energii"
News provided byDahua Technology
Jun 25, 2026, 21:59 ET
MNÍCHOV, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb umelej inteligencie v oblasti internetu vecí (AIoT) zameraných na video, predstavila na veľtrhu Intersolar Europe 2026 svoje najnovšie inovácie pre odvetvie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci témy „Viditeľná umelá inteligencia v oblasti obnoviteľných energii" spoločnosť Dahua predviedla, ako môžu technológie AIoT pomôcť prevádzkovateľom energií zvýšiť efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť v celom hodnotovom reťazci energetiky, od výroby a prenosu až po spotrebu.
Na tohtoročnej výstave spoločnosť Dahua predstavila komplexné portfólio riešení pokrývajúcich päť kľúčových oblastí použitia: inteligentné zabezpečenie, kontrola zariadení, riadenie BOZP a OOP, nabíjanie elektromobilov a inteligentné riadiace centrum. Tieto riešenia spoločne zvládajú rastúcu potrebu inteligentnejších operácií, bezpečnejších pracovísk a efektívnejšej správy aktív v rámci infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie.
V oblasti inteligentného zabezpečenia spoločnosť Dahua predstavila riešenia perimetrickej ochrany pre fotovoltické elektrárne a energetické zariadenia, ktoré integrujú termovíziu, prepojenie radarovej kamery, monitorovanie s tromi objektívmi a bezdrôtové zabezpečenie napájané solárnou energiou. Vďaka vlastnoručne vyvinutým tepelným algoritmom toto riešenie rozširuje dosah detekcie až o 85 %. V rámci fotovoltického projektu v Brazílii toto riešenie znížilo viac ako 1 000 denných falošných poplachov generovaných 204 zariadeniami na približne jeden falošný poplach na zariadenie za týždeň. V Európe boli riešenia perimetrickej ochrany s využitím umelej inteligencie od spoločnosti Dahua nasadené aj v solárnom parku s výkonom 60 MW v Rumunsku.
V oblasti kontroly zariadení spoločnosť Dahua predviedla riešenia pre inteligentnú kontrolu prispôsobené pre rozvodne a iné geograficky rozptýlené energetické aktíva. Nepretržitým monitorovaním teploty a prevádzkového stavu zariadenia systém pomáha operátorom identifikovať potenciálne abnormality v ranom štádiu. Automatizované záznamy a správy z kontrol ďalej podporujú stratégie prediktívnej údržby, čím zlepšujú prevádzkovú efektivitu a zároveň znižujú pracovné zaťaženie manuálnymi kontrolami.
Na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku spoločnosť Dahua predstavila svoje riadenie BOZP a OOP, ktoré zahŕňa pevné aj prenosné detekčné systémy s umelou inteligenciou. Riešenia automaticky overujú, či personál vstupujúci do oblastí s vysokým rizikom nosí požadované ochranné prostriedky, ako sú prilby a bezpečnostné vesty, a poskytujú upozornenia v reálnom čase, keď sa zistia nezrovnalosti, čím pomáhajú posilniť dodržiavanie bezpečnostných predpisov vo všetkých energetických zariadeniach.
Spoločnosť Dahua tiež predstavila svoje portfólio nabíjania elektromobilov vrátane riešení nabíjania striedavým prúdom pre rezidenčné scenáre a riešení rýchleho nabíjania jednosmerným prúdom pre komerčné aplikácie. Vďaka cloudovej platforme pre správu a mobilnej aplikácii umožňujú tieto riešenia používateľom monitorovať stav nabíjania, konfigurovať plány nabíjania a spravovať nabíjacie operácie s väčšou flexibilitou a pohodlím.
Ako doplnok k týmto aplikáciám integruje inteligentné riadiace centrum od spoločnosti Dahua zabezpečenie, kontrolu a prevádzkové riadenie do jednotnej platformy s technológiou DSS Professional. Platforma podporuje diaľkové monitorovanie videa, správu alarmov, plánovanie úloh v oblasti kontrol a analýzu historických údajov, čím poskytuje operátorom centralizovaný prehľad o prevádzke na mieste. V Taliansku umožnilo riešenie tepelnej perimetrickej ochrany od spoločnosti Dahua a platforma DSS Professional centralizovanú správu vzdialených solárnych lokalít a neskôr bolo rozšírené tak, aby pokrývalo 80 lokalít s približne 1 600 termokamerami.
Tieto riešenia spolu odrážajú odhodlanie spoločnosti Dahua rozvíjať odvetvie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom inteligentných technológií a komplexnej ochrany životného cyklu. Spoločnosť Dahua bude do budúcnosti pokračovať v spolupráci s globálnymi partnermi na skúmaní inovatívnych aplikácií umelej inteligencie, ktoré podporujú bezpečnejšiu, efektívnejšiu a udržateľnejšiu energetickú budúcnosť.
Viac informácií o inteligentných energetických riešeniach spoločnosti Dahua nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti tu.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3000308/intersolar.jpg
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