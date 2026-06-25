Dahua Technology presenta "Inteligencia Artificial Visible en Nuevas Energías" en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, ha dado a conocer sus últimas innovaciones para la industria de las energías renovables en Intersolar Europe 2026. Bajo el lema "IA visible en las nuevas energías", Dahua demostró cómo las tecnologías de IAoT pueden ayudar a los operadores energéticos a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad en toda la cadena de valor energética, desde la generación y transmisión de energía hasta el consumo.

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Durante la celebración de la exposición de este año, Dahua presentó una cartera integral de soluciones que abarcan cinco áreas de aplicación clave: seguridad inteligente, inspección de equipos, gestión HSE-PPE, carga de vehículos eléctricos y centro de control inteligente. En conjunto, estas soluciones responden a la creciente necesidad de operaciones más inteligentes, lugares de trabajo más seguros y una gestión de activos más eficiente en toda la infraestructura de energías renovables.

En el ámbito de la seguridad inteligente, Dahua presentó soluciones de protección perimetral para plantas fotovoltaicas e instalaciones energéticas, integrando imágenes térmicas, enlace radar-cámara, monitorización con triple lente y seguridad inalámbrica alimentada por energía solar. Gracias a algoritmos térmicos de desarrollo propio, la solución amplía el rango de detección hasta en un 85%. En un proyecto fotovoltaico en Brasil, la solución redujo más de 1.000 falsas alarmas diarias generadas por 204 dispositivos a aproximadamente una falsa alarma por dispositivo a la semana. En Europa, las soluciones de protección perimetral con IA de Dahua también se han implementado en un parque solar de 60 MW en Rumania.

Dentro de la inspección de equipos, Dahua ha dado a conocer soluciones de inspección inteligentes diseñadas a medida para subestaciones y otros activos energéticos distribuidos geográficamente. A través del monitoreo continuo de la temperatura y el estado operativo de los equipos, el sistema ayuda a los operadores a identificar posibles anomalías en una etapa temprana. Los registros e informes de inspección automatizados respaldan aún más las estrategias de mantenimiento predictivo, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la carga de trabajo de inspección manual.

De cara a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, Dahua ha presentado sus soluciones HSE-PPE, que incluyen sistemas de detección con inteligencia artificial, tanto fijos como portátiles. Estas soluciones verifican automáticamente si el personal que ingresa a áreas de alto riesgo lleva el equipo de protección requerido, como cascos y chalecos de seguridad, y proporcionan alertas en tiempo real cuando se detectan irregularidades, lo que ayuda a reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en las instalaciones energéticas.

Dahua también presentó su cartera de soluciones de carga para vehículos eléctricos, que incluye soluciones de carga de CA para entornos residenciales y soluciones de carga rápida de CC para aplicaciones comerciales. Respaldadas por una plataforma de gestión en la nube y una aplicación móvil, estas soluciones permiten a los usuarios supervisar el estado de la carga, configurar los horarios de carga y gestionar las operaciones de carga con mayor flexibilidad y comodidad.

Como complemento a estas aplicaciones, el Centro de Control Inteligente de Dahua integra seguridad, inspección y gestión operativa en una plataforma unificada basada en DSS Professional. La plataforma admite videovigilancia remota, gestión de alarmas, programación de tareas de inspección y análisis de datos históricos, proporcionando a los operadores una visión centralizada de las operaciones en las instalaciones. En Italia, la solución de protección térmica perimetral de Dahua y la plataforma DSS Professional permitieron la gestión centralizada de instalaciones solares remotas y posteriormente se ampliaron para cubrir 80 instalaciones con aproximadamente 1.600 cámaras térmicas.

De forma conjunta, estas soluciones son un reflejo del compromiso de Dahua para con el avance de la industria de las energías renovables mediante tecnologías inteligentes y una protección integral del ciclo de vida. De cara al futuro, Dahua seguirá colaborando con socios globales para explorar aplicaciones innovadoras de IA que contribuyan a un futuro energético más seguro, eficiente y sostenible.

Para obtener más información sobre las soluciones de energía inteligente de Dahua, visite el sitio web oficial de la compañía aquí.

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