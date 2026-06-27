Dahua Technology toont "zichtbare AI in nieuwe energie" op Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 27 juni 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, een toonaangevende video-gerichte AIoT-oplossing en dienstverlener, heeft zijn nieuwste innovaties voor de sector van hernieuwbare energie gepresenteerd op Intersolar Europe 2026. Onder het thema "zichtbare AI in nieuwe energie" demonstreerde Dahua hoe AIoT-technologieën energieoperators kunnen helpen om de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid in de gehele energieketen te verbeteren, van stroomopwekking en transmissie tot verbruik.

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Op de beurs van dit jaar presenteerde Dahua een uitgebreid portfolio van oplossingen voor vijf belangrijke toepassingsgebieden: intelligente beveiliging, inspectie van apparatuur, HSE-PPE-beheer, opladen van elektrische voertuigen en Smart Control Centre. Samen beantwoorden deze oplossingen aan de groeiende behoefte aan slimmere activiteiten, veiligere werkplekken en efficiënter vermogensbeheer in de infrastructuur voor hernieuwbare energie.

Voor intelligente beveiliging presenteerde Dahua perimeterbeschermingsoplossingen voor fotovoltaïsche installaties en energiefaciliteiten, waarbij thermische beeldvorming, radar-cameraverbinding, drievoudige lensbewaking en draadloze beveiliging op zonne-energie werden geïntegreerd. De oplossing wordt aangedreven door zelfontwikkelde thermische algoritmes en verlengt het detectiebereik met tot 85%. In een fotovoltaïsch project in Brazilië verminderde de oplossing meer dan duizend dagelijkse valse alarmen gegenereerd door 204 apparaten tot ongeveer één vals alarm per apparaat per week. In Europa zijn de op AI gebaseerde perimeterbeschermingsoplossingen van Dahua ook ingezet in een zonnepark van 60 MW in Roemenië.

Voor de inspectie van apparatuur heeft Dahua intelligente inspectieoplossingen aangetoond die zijn afgestemd op onderstations en andere geografisch verspreide energiebronnen. Door de temperatuur en de bedrijfsstatus van de apparatuur voortdurend te bewaken, helpt het systeem de operators om mogelijke afwijkingen in een vroeg stadium te identificeren. Geautomatiseerde inspectiegegevens en -rapporten ondersteunen verder strategieën voor voorspellend onderhoud, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en de werklast voor handmatige inspecties wordt verminderd.

Om de veiligheid op de werkplek te verbeteren, presenteerde Dahua zijn HSE-PPE-oplossingen, met zowel vaste als draagbare AI-aangedreven detectiesystemen. De oplossingen verifiëren automatisch of het personeel dat risicogebieden binnengaat de vereiste beschermingsmiddelen, zoals helmen en veiligheidsgordels, draagt en geven realtime waarschuwingen wanneer er onregelmatigheden worden gedetecteerd. Daardoor wordt de naleving van de veiligheidsvoorschriften in alle energiefaciliteiten versterkt.

Dahua presenteerde ook zijn EV-oplaadportfolio, inclusief AC-oplaadoplossingen voor residentiële scenario's en DC-sneloplaadoplossingen voor commerciële toepassingen. De oplossingen worden ondersteund door een cloud-gebaseerd managementplatform en een mobiele app en stellen gebruikers in staat om de laadstatus te bewaken, laadplannen te configureren en laadoperaties met meer flexibiliteit en gemak te beheren.

Als aanvulling op deze toepassingen integreert Dahua's Smart Control Centre beveiliging, inspectie en operationeel beheer in een verenigd platform dat wordt aangedreven door DSS Professional. Het platform ondersteunt videomonitoring op afstand, alarmbeheer, planning van inspectietaken en historische gegevensanalyse, waardoor exploitanten een gecentraliseerd beeld krijgen van de activiteiten op het terrein. In Italië hebben Dahua's thermische perimeterbeschermingsoplossing en DSS Professional-platform gecentraliseerd beheer op afgelegen zonne-installaties mogelijk gemaakt en zijn ze later uitgebreid tot tachtig installaties met ongeveer 1600 thermische camera's.

Samen weerspiegelen deze oplossingen Dahua's toewijding om de sector van hernieuwbare energie te bevorderen door middel van intelligente technologieën en uitgebreide levenscyclusbescherming. In de toekomst zal Dahua blijven samenwerken met wereldwijde partners om innovatieve AI-toepassingen te onderzoeken die een veiligere, efficiëntere en duurzamere energietoekomst ondersteunen.

Voor meer informatie over Dahua's slimme energieoplossingen van kunt u hier de officiële website van het bedrijf bezoeken.

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