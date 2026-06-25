Dahua Technology นำเสนอแนวคิด "Visible AI in New Energy" ในงาน Intersolar Europe 2026
News provided byDahua Technology
25 Jun, 2026, 23:21 CST
มิวนิก, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Dahua Technology ผู้ให้บริการและโซลูชัน AIoT ที่เน้นการใช้งานวิดีโอเป็นศูนย์กลางชั้นนำของโลก ได้จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในงาน Intersolar Europe 2026 ภายใต้แนวคิด "Visible AI in New Energy" โดย Dahua ได้สาธิตให้เห็นว่าเทคโนโลยี AIoT สามารถช่วยผู้ประกอบการด้านพลังงานยกระดับประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงาน ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งกำลังไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้พลังงาน
Dahua ได้นำเสนอพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานหลัก 5 ด้านในงานแสดงสินค้าปีนี้ ได้แก่ Intelligent Security (ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ), Equipment Inspection (การตรวจสอบอุปกรณ์), HSE-PPE Management (การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล), EV Charging (ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) และ Smart Control Centre (ศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ) โดยโซลูชันทั้งหมดร่วมกันตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการดำเนินงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน
สำหรับในด้าน Intelligent Security นั้น Dahua ได้นำเสนอโซลูชันป้องกันพื้นที่รอบนอกสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสถานประกอบการด้านพลังงาน ซึ่งผสานรวมเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อน การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเรดาร์กับกล้อง ระบบตรวจสอบด้วยกล้องสามเลนส์ และระบบรักษาความปลอดภัยไร้สายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมด้านความร้อนที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ทำให้โซลูชันดังกล่าวสามารถเพิ่มระยะการตรวจจับได้สูงสุดถึง 85% ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในประเทศบราซิล โซลูชันนี้สามารถลดจำนวนการเกิดสัญญาณเตือนผิดพลาดได้มากกว่า 1,000 ครั้งต่อวันจากอุปกรณ์ 204 เครื่อง จนลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ครั้งต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องต่อสัปดาห์ ขณะเดียวกัน ในยุโรป ยังได้มีการนำโซลูชันป้องกันพื้นที่รอบนอกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Dahua ไปติดตั้งใช้งานในสวนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60 เมกะวัตต์ในประเทศโรมาเนีย
สำหรับในด้าน Equipment Inspection ทางบริษัทได้สาธิตโซลูชันการตรวจสอบอัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยและสินทรัพย์ด้านพลังงานอื่น ๆ ที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยระบบสามารถตรวจติดตามอุณหภูมิของอุปกรณ์และสถานะการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุพบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ การจัดทำบันทึกและรายงานการตรวจสอบโดยอัตโนมัติยังช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระงานจากการตรวจสอบด้วยแรงงานคน
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน Dahua ได้นำเสนอโซลูชัน HSE-PPE ซึ่งประกอบด้วยทั้งระบบตรวจจับที่ติดตั้งประจำที่และระบบตรวจจับแบบพกพาที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยโซลูชันดังกล่าวสามารถตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าบุคลากรที่เข้าสู่พื้นที่เสี่ยงสูงได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ เช่น หมวกนิรภัยและเสื้อนิรภัยหรือไม่ และจะส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อพบความผิดปกติ เพื่อช่วยเสริมความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการด้านพลังงาน
นอกจากนี้ Dahua ยังได้จัดแสดงพอร์ตโฟลิโอ EV Charging ซึ่งประกอบด้วยโซลูชันการชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) สำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย และโซลูชันการชาร์จด่วนด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการจัดการบนคลาวด์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการชาร์จ กำหนดตารางเวลาการชาร์จ และบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการชาร์จได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เพื่อเสริมการใช้งานเหล่านี้ Dahua ได้พัฒนา Smart Control Centre ซึ่งผสานรวมระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ และการบริหารจัดการการดำเนินงานเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย DSS Professional โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับการตรวจสอบวิดีโอจากระยะไกล การจัดการสัญญาณเตือน การกำหนดตารางภารกิจการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นภาพรวมการดำเนินงานของไซต์งานทั้งหมดแบบรวมศูนย์ ในประเทศอิตาลี โซลูชันป้องกันพื้นที่รอบนอกด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนของ Dahua และแพลตฟอร์ม DSS Professional ช่วยให้สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลได้จากศูนย์กลาง และต่อมาได้มีการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมไซต์งาน 80 แห่ง พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนประมาณ 1,600 ตัว
โซลูชันทั้งหมดเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Dahua ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและการปกป้องตลอดวงจรชีวิตการใช้งานอย่างครอบคลุม สำหรับในอนาคต Dahua จะยังคงร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสำรวจการประยุกต์ใช้ AI ในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนอนาคตด้านพลังงานที่ปลอดภัยยิ่งกว่า มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันพลังงานอัจฉริยะของ Dahua กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทได้ที่นี่
SOURCE Dahua Technology
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