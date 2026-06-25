Dahua Technology Pamer "Visible AI in New Energy" di Intersolar Europe 2026

MUNICH, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, penyedia penyelesaian dan perkhidmatan AIoT berteraskan video yang terkemuka dunia, mempamerkan inovasi terkininya untuk industri tenaga boleh baharu di Intersolar Europe 2026. Bertemakan "Visible AI in New Energy" ("Keterlihatan AI dalam Tenaga Baharu"), Dahua memperlihatkan bagaimana teknologi AIoT dapat membantu pengendali tenaga meningkatkan kecekapan, kebolehpercayaan dan keselamatan merentasi keseluruhan rantaian nilai tenaga, daripada penjanaan dan penghantaran hingga penggunaan kuasa.

Di pameran tahun ini, Dahua mempamerkan portfolio penyelesaian komprehensif yang meliputi lima bidang aplikasi utama iaitu: Keselamatan Pintar, Pemeriksaan Peralatan, Pengurusan HSE-PPE, Pengecasan EV dan Pusat Kawalan Pintar. Kesemua penyelesaian bersama-sama ini memenuhi keperluan yang semakin meningkat untuk operasi yang lebih pintar, tempat kerja yang lebih selamat dan pengurusan aset yang lebih cekap merentasi infrastruktur tenaga boleh baharu.

Bagi Keselamatan Pintar, Dahua mempamerkan penyelesaian perlindungan perimeter untuk loji fotovolta dan kemudahan tenaga yang menggabungkan teknologi pengimejan terma, pautan radar-kamera, pemantauan tiga lensa serta sistem keselamatan tanpa wayar berkuasa solar. Dikuasakan oleh algoritma terma yang dibangunkan sendiri, penyelesaian ini meluaskan julat pengesanan sehingga 85%. Dalam satu projek fotovolta di Brazil, penyelesaian ini dapat mengurangkan lebih 1,000 penggera palsu setiap hari oleh 204 peranti kepada kira-kira satu penggera palsu bagi setiap peranti setiap minggu. Di Eropah, penyelesaian perlindungan perimeter berdaya AI Dahua turut digunakan di sebuah taman solar 60 MW di Romania.

Bagi Pemeriksaan Peralatan, Dahua mendemonstrasikan penyelesaian pemeriksaan pintar yang direka khas untuk pencawang dan aset tenaga yang tersebar di kawasan lain. Dengan memantau suhu peralatan dan status operasi secara berterusan, sistem ini membantu pengendali mengenal pasti potensi keabnormalan pada peringkat awal. Rekod dan laporan pemeriksaan automatik turut menyokong strategi penyelenggaraan ramalan, sekali gus meningkatkan kecekapan operasi sambil mengurangkan beban kerja pemeriksaan manual.

Bagi meningkatkan keselamatan di tempat kerja, Dahua memperkenalkan penyelesaian HSE-PPE yang menampilkan sistem pengesanan berkuasa AI dengan ciri tetap dan juga mudah alih. Penyelesaian ini mengesahkan secara automatik sama ada kakitangan yang memasuki kawasan berisiko tinggi memakai peralatan perlindungan diri yang diwajibkan, seperti topi keselamatan dan jaket keselamatan, serta mengeluarkan amaran masa nyata apabila ketidakteraturan dikesan, sekali gus membantu memperkukuh aspek pematuhan keselamatan di seluruh kemudahan tenaga.

Dahua turut mempamerkan portfolio pengecasan kenderaan elektrik (EV) yang merangkumi penyelesaian pengecasan AC untuk senario kediaman dan penyelesaian pengecasan pantas DC untuk aplikasi komersial. Disokong oleh platform pengurusan berasaskan awan dan aplikasi mudah alih, penyelesaian ini membolehkan pengguna memantau status pengecasan, menetapkan jadual pengecasan serta mengurus operasi pengecasan dengan lebih fleksibel dan mudah.

Melengkapkan aplikasi ini, Pusat Kawalan Pintar Dahua mengintegrasikan ciri keselamatan, pemeriksaan dan pengurusan operasi ke dalam satu platform berpadu yang dikuasakan oleh DSS Professional. Platform ini menyokong pemantauan video jarak jauh, pengurusan penggera, penjadualan tugas pemeriksaan dan analisis data sejarah, sekali gus memberikan pengendali dengan gambaran terpusat mengenai operasi di tapak. Di Itali, penyelesaian perlindungan perimeter terma Dahua dan platform DSS Professional membolehkan pengurusan secara terpusat di tapak-tapak solar terpencil dan kemudian diperluas bagi meliputi 80 tapak dengan kira-kira 1,600 kamera pengimejan haba.

Penyelesaian ini bersama-sama mencerminkan komitmen Dahua untuk memajukan industri tenaga boleh baharu melalui teknologi pintar dan perlindungan kitaran hayat yang menyeluruh. Memandang ke hadapan, Dahua akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi global bagi meneroka aplikasi AI inovatif yang menyokong masa depan tenaga yang lebih selamat, lebih cekap dan lebih mampan.

Untuk maklumat lanjut mengenai penyelesaian tenaga pintar Dahua, sila layari laman web rasmi syarikat di sini:

SOURCE Dahua Technology