Dahua Technology giới thiệu "AI hữu hình trong ngành năng lượng mới" tại Intersolar Europe 2026

MUNICH, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp AIoT lấy video làm trung tâm hàng đầu thế giới, đã giới thiệu các đổi mới mới nhất dành cho ngành năng lượng tái tạo tại Intersolar Europe 2026. Với chủ đề "AI hữu hình trong ngành năng lượng mới", Dahua trình diễn cách các công nghệ AIoT có thể giúp các đơn vị vận hành năng lượng nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và an ninh trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát điện, truyền tải đến tiêu thụ.

Tại triển lãm năm nay, Dahua giới thiệu danh mục giải pháp toàn diện bao gồm 5 lĩnh vực ứng dụng chính: An ninh Thông minh, Kiểm tra Thiết bị, Quản lý HSE-PPE, Sạc Xe điện (EV) và Trung tâm Điều khiển Thông minh. Các giải pháp này cùng nhau giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về vận hành thông minh hơn, môi trường làm việc an toàn hơn và quản lý tài sản hiệu quả hơn trong hạ tầng năng lượng tái tạo.

Đối với An ninh Thông minh, Dahua trình diễn các giải pháp bảo vệ vành đai cho nhà máy điện mặt trời và cơ sở năng lượng, tích hợp công nghệ ảnh nhiệt, liên kết radar-camera, giám sát ba ống kính và an ninh không dây chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhờ thuật toán ảnh nhiệt do hãng tự phát triển, giải pháp giúp mở rộng phạm vi phát hiện lên tới 85%. Tại một dự án điện mặt trời ở Brazil, giải pháp đã giảm hơn 1.000 cảnh báo giả mỗi ngày được tạo bởi 204 thiết bị xuống còn khoảng một cảnh báo giả/thiết bị/tuần. Tại châu Âu, các giải pháp bảo vệ vành đai ứng dụng AI của Dahua cũng đã được triển khai tại một trang trại điện mặt trời công suất 60 MW ở Romania.

Đối với Kiểm tra Thiết bị, Dahua trình diễn các giải pháp kiểm tra thông minh được thiết kế riêng cho trạm biến áp và các tài sản năng lượng phân tán theo địa lý khác. Bằng cách liên tục giám sát nhiệt độ và trạng thái vận hành thiết bị, hệ thống giúp nhân viên vận hành phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn. Việc tự động hóa ghi nhận và báo cáo kiểm tra hỗ trợ thêm các chiến lược bảo trì dự đoán, nâng cao hiệu quả vận hành đồng thời giảm khối lượng công việc kiểm tra thủ công.

Nhằm nâng cao an toàn tại nơi làm việc, Dahua giới thiệu các giải pháp HSE-PPE, trang bị cả hệ thống phát hiện cố định lẫn di động được hỗ trợ bởi AI. Giải pháp tự động xác minh xem nhân viên vào khu vực rủi ro cao có đang mặc trang bị bảo hộ bắt buộc như mũ bảo hiểm và áo phản quang hay không, đồng thời đưa ra cảnh báo theo thời gian thực khi phát hiện bất thường, góp phần nâng cao tuân thủ an toàn tại các cơ sở năng lượng.

Dahua cũng giới thiệu danh mục sản phẩm sạc xe điện (EV), bao gồm giải pháp sạc AC cho khu dân cư và giải pháp sạc nhanh DC cho các ứng dụng thương mại. Được hỗ trợ bởi nền tảng quản lý dựa trên đám mây và ứng dụng di động, giải pháp cho phép người dùng theo dõi trạng thái sạc, cấu hình lịch trình sạc và quản lý hoạt động sạc một cách linh hoạt và thuận tiện hơn.

Bổ trợ cho các ứng dụng này, Trung tâm Điều khiển Thông minh của Dahua tích hợp an ninh, kiểm tra và quản lý vận hành trên một nền tảng thống nhất được vận hành bởi DSS Professional. Nền tảng hỗ trợ giám sát video từ xa, quản lý cảnh báo, lập lịch nhiệm vụ kiểm tra và phân tích dữ liệu lịch sử, cung cấp cho nhân viên vận hành góc nhìn tập trung về hoạt động tại hiện trường. Tại Italy, giải pháp bảo vệ vành đai sử dụng camera nhiệt kết hợp nền tảng DSS Professional của Dahua đã giúp quản lý tập trung các địa điểm điện mặt trời từ xa và sau đó được mở rộng lên 80 địa điểm với khoảng 1.600 camera nhiệt.

Các giải pháp này cùng nhau phản ánh cam kết của Dahua trong việc thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo thông qua các công nghệ thông minh và bảo vệ toàn diện vòng đời tài sản. Trong thời gian tới, Dahua sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác toàn cầu để khám phá các ứng dụng AI đổi mới, hỗ trợ một tương lai năng lượng an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

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SOURCE Dahua Technology