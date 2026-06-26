Dahua Technology демонстрирует концепцию «Видимый искусственный интеллект в новой энергетике» (Visible AI in New Energy) на выставке Intersolar Europe 2026

МЮНХЕН, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT в области видеотехнологий, представила на выставке Intersolar Europe 2026 свои новейшие разработки для отрасли возобновляемой энергетики. В рамках тематики «Видимый искусственный интеллект в новой энергетике» (Visible AI in New Energy) компания Dahua продемонстрировала, как технологии AIoT могут помочь энергетическим компаниям повысить эффективность, надежность и безопасность по всей цепочке создания стоимости в энергетике, от генерации и передачи электроэнергии до ее конечного потребления.

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В этом году Dahua представила на выставке комплексный портфель решений для пяти ключевых направлений применения: интеллектуальная безопасность (Intelligent Security), инспекция и мониторинг оборудования (Equipment Inspection), управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды и средствами индивидуальной защиты (HSE-PPE Management), зарядка электромобилей (EV Charging) и интеллектуальный центр управления (Smart Control Centre). В совокупности эти решения удовлетворяют растущему спросу на более интеллектуальную эксплуатацию объектов, повышение безопасности рабочих мест и более эффективное управлении активами инфраструктуры возобновляемой энергетики.

В области интеллектуальной безопасности Dahua представила решения для охраны периметра солнечных электростанций и энергетических объектов, объединяющие технологии тепловизионного контроля, совместной работы радаров и видеокамер, мониторинг с использованием трехобъективных камер, а также беспроводные системы безопасности на солнечных батареях. Это решение, основанное на собственных алгоритмах тепловизионного анализа, увеличивает дальность обнаружения до 85%. На одном из фотоэлектрических проектов в Бразилии решение позволило сократить количество ложных срабатываний, генерируемых 204 устройствами, с более чем 1000 сигналов в день до примерно одного ложного срабатывания на устройство в неделю. В Европе решения Dahua для охраны периметра на основе искусственного интеллекта уже внедрены на солнечной электростанции мощностью 60 МВт в Румынии.

В области инспекции и мониторинга оборудования Dahua продемонстрировала интеллектуальные решения для контроля состояния подстанций и других территориально рассредоточенных энергетических активов. Непрерывный мониторинг температуры и эксплуатационного состояния оборудования помогает операторам выявлять потенциальные отклонения на ранней стадии. Автоматизированные записи и отчеты об инспекциях дополнительно поддерживают стратегии предиктивного технического обслуживания, повышая эффективность эксплуатации при одновременном сокращении объема ручных проверок.

Для повышения уровня безопасности труда Dahua представила свои решения в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (HSE) и средств индивидуальной защиты (PPE), включающие как стационарные, так и переносные системы обнаружения на базе искусственного интеллекта. Эти решения автоматически проверяют наличие у персонала, входящего в зоны повышенной опасности, необходимых средств индивидуальной защиты, включая защитные каски и сигнальные жилеты, а также формируют оповещения в режиме реального времени при выявлении нарушений, способствуя укреплению культуры безопасности на энергетических объектах.

Dahua также продемонстрировала линейку решений для зарядки электромобилей, включая зарядные устройства переменного тока для бытового использования и станции быстрой зарядки на постоянном токе для коммерческих объектов. Решения, поддерживаемые облачной платформой управления и мобильным приложением, позволяют пользователям контролировать процесс зарядки, настраивать графики зарядки и более гибко управлять эксплуатацией зарядной инфраструктуры.

Дополняя эти решения, интеллектуальный центр управления Dahua интегрирует функции безопасности, инспекционного контроля и оперативного управления на единой платформе на базе DSS Professional. Платформа поддерживает удаленный видеомониторинг, управление сигналами тревоги, планирование инспекционных задач и анализ исторических данных, обеспечивая операторам централизованный обзор всех процессов на объекте. В Италии тепловизионное решение Dahua для охраны периметра в сочетании с платформой DSS Professional позволило организовать централизованное управление удаленными солнечными электростанциями с последующим расширением системы до 80 объектов, оснащенных примерно 1600 тепловизионными камерами.

Все эти решения отражают стремление Dahua содействовать развитию отрасли возобновляемой энергетики посредством интеллектуальных технологий и комплексной защиты объектов на протяжении их полного жизненного цикла. В дальнейшем компания Dahua намерена продолжить сотрудничество с партнерами во всем мире для изучения инновационных возможностей применения искусственного интеллекта, способствующих формированию более безопасного, эффективного и устойчивого энергетического будущего.

Дополнительную информацию об интеллектуальных энергетических решениях Dahua можно получить на официальном веб-сайте компании здесь.

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