A EngineAI inaugura a Base de Fabricação Inteligente de Shenzhen, com a saída da linha de produção do primeiro lote de robôs humanóides T800 para o início da entrega em massa

Com cerca de 12.000 metros quadrados, a Unidade de Shenzhen conta com um processo de fabricação integrado e em ciclo fechado que abrange todas as etapas, desde a inspeção de materiais recebidos e os testes de montagem de componentes até a montagem final, os testes de fim de linha, o envio em massa e a manutenção pós-venda. Com esse layout eficiente, um novo robô humanóide pode sair da linha de produção a cada 15 minutos.

"Desde nossa primeira máquina de teste em 2024, passando pela produção em pequena escala de centenas de unidades PM01 em 2025, até o salto qualitativo rumo a uma capacidade de entrega de 10.000 unidades, estamos entrando em uma nova fase de industrialização e comercialização", afirmou Zhao Tongyang, fundador e CEO da EngineAI. "Ao criar um sistema de produção centrado na qualidade, na eficiência e na produção inteligente, aceleramos nossa trajetória da produção piloto para a fabricação em massa e do zero para a escala."

Quatro pilares estratégicos para uma qualidade inquestionável

Aproveitando sua capacidade de P&D independente e abrangente, a EngineAI estabeleceu uma estrutura rigorosa de garantia de qualidade baseada em quatro pilares estratégicos:

Controle de qualidade da cadeia de suprimentos: todos os componentes, desde juntas integradas até conjuntos completos, atendem a rigorosos padrões para garantir que apenas peças qualificadas entrem no fluxo de produção.

todos os componentes, desde juntas integradas até conjuntos completos, atendem a rigorosos padrões para garantir que apenas peças qualificadas entrem no fluxo de produção. Processos avançados de produção: os equipamentos automatizados de fixação, colagem e soldagem a laser aumentaram a eficiência da produção em 40%, mantendo uma rigorosa padronização dos processos.

os equipamentos automatizados de fixação, colagem e soldagem a laser aumentaram a eficiência da produção em 40%, mantendo uma rigorosa padronização dos processos. Modernização da fabricação inteligente: um sistema abrangente de gestão digital permite a rastreabilidade em toda a cadeia, atribuindo a cada componente e a cada robô acabado uma identidade de produção exclusiva, rastreável ao longo de toda a cadeia de valor.

um sistema abrangente de gestão digital permite a rastreabilidade em toda a cadeia, atribuindo a cada componente e a cada robô acabado uma identidade de produção exclusiva, rastreável ao longo de toda a cadeia de valor. Testes e validação rigorosos: cada robô deve passar por 79 inspeções de qualidade em todas as dimensões e 46 testes de simulação de condições de funcionamento antes da entrega, garantindo alto desempenho e estabilidade consistentes em todas as unidades.

Estrutura de capacidade multirregional para apoiar a expansão global

"À medida que nossa rede de manufatura inteligente se expande por Shenzhen, Henan e além, essas instalações trabalharão em conjunto para alocar melhor a capacidade e responder mais rapidamente ao mercado, criando uma base mais eficiente para o crescimento global futuro", afirmou Ren Guowen, cofundador da EngineAI.

Sobre a EngineAI

Fundada em outubro de 2023, a EngineAI é pioneira no campo da inteligência incorporada de uso geral. Sua equipe principal é formada por profissionais do setor provenientes das principais universidades do mundo, combinando sólida formação acadêmica com ampla experiência em engenharia. A empresa alcançou o desenvolvimento interno completo em todas as etapas, abrangendo componentes robóticos essenciais, algoritmos de controle de movimento e tecnologias de IA incorporadas. Seu portfólio de produtos abrange diversos cenários de aplicação, incluindo o SA01, projetado para tornar a robótica avançada mais acessível; o SE01, que demonstrou uma das primeiras capacidades de locomoção semelhante à humana do mundo; o PM01, que realizou a primeira cambalhota para frente de um robô humanóide do mundo; e o T800, projetado para ambientes operacionais altamente dinâmicos e de trabalho pesado.

À medida que a robótica humanóide passa da fase de pesquisa para a implantação no mundo real, a EngineAI está trabalhando com parceiros nos setores de serviços comerciais, educação, pesquisa científica e manufatura industrial para acelerar a adoção em larga escala. A empresa está empenhada em promover a inteligência incorporada por meio da inovação contínua e em oferecer soluções robóticas práticas que ajudem a moldar o futuro do trabalho e da indústria.

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FONTE EngineAI