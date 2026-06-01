EngineAI inaugura la base de fabricación inteligente de Shenzhen mientras que el primer lote de robots humanoides T800 sale de la línea de producción para comenzar su distribución masiva

Con una superficie de alrededor de 12.000 metros cuadrados, la Base de Shenzhen cuenta con un proceso de fabricación integrado de ciclo cerrado que abarca todas las fases, desde la inspección de materiales entrantes y las pruebas de ensamblaje de componentes hasta el ensamblaje final, las pruebas de fin de línea, la distribución masiva y el mantenimiento posventa. Este eficiente diseño permite que cada 15 minutos un nuevo robot humanoide salga de la línea de producción.

"Desde nuestra primera máquina de prueba en 2024, hasta la producción a pequeña escala de cientos de unidades PM01 en 2025, y ahora el salto cualitativo hacia una capacidad de entrega de 10.000 unidades, estamos entrando en una nueva fase de industrialización y comercialización", expresó el Sr. Zhao Tongyang, fundador y director ejecutivo de EngineAI. "Con la construcción de un sistema de fabricación centrado en la calidad, la eficiencia y la producción inteligente, hemos acelerado nuestra transición de la producción piloto a la fabricación en masa, y de cero a gran escala".

Cuatro pilares estratégicos para una calidad sin concesiones

Aprovechando su capacidad independiente integral de I+D , EngineAI ha establecido un riguroso marco de garantía de la calidad basado en cuatro pilares estratégicos:

Control de la calidad de la cadena de suministro: todos los componentes, desde las juntas integradas hasta los ensamblajes completos, cumplen con estándares estrictos para garantizar que solo las piezas certificadas ingresen al flujo de producción.

todos los componentes, desde las juntas integradas hasta los ensamblajes completos, cumplen con estándares estrictos para garantizar que solo las piezas certificadas ingresen al flujo de producción. Procesos de producción avanzados: los equipos automatizados de bloqueo, encolado y soldadura láser han aumentado la eficiencia de la producción en un 40 %, a la vez que mantienen una estricta estandarización de los procesos.

los equipos automatizados de bloqueo, encolado y soldadura láser han aumentado la eficiencia de la producción en un 40 %, a la vez que mantienen una estricta estandarización de los procesos. Actualización de la fabricación inteligente: un sistema de gestión digital integral permite la trazabilidad completa, al proporcionarle a cada componente y robot terminado una identidad de producción única que se puede rastrear en toda la cadena de valor.

un sistema de gestión digital integral permite la trazabilidad completa, al proporcionarle a cada componente y robot terminado una identidad de producción única que se puede rastrear en toda la cadena de valor. Pruebas y validación rigurosas: cada robot debe pasar 79 controles de calidad exhaustivos y 46 pruebas de simulación de condiciones de trabajo antes de su distribución, lo que garantiza un rendimiento y estabilidad elevados y constantes en todas las unidades.

Diseño de la capacidad multirregional para favorecer la expansión mundial

"A medida que nuestra red de fabricación inteligente se expande por Shenzhen, Henan y hacia otras fronteras, estas instalaciones trabajarán de manera conjunta para asignar mejor la capacidad y responder más rápido al mercado, y con ello sentar una base más eficiente para el crecimiento futuro a nivel mundial", dijo el Sr. Ren Guowen, cofundador de EngineAI.

Acerca de EngineAI

Fundada en octubre de 2023, EngineAI es una empresa innovadora en el campo de la inteligencia integrada de uso general. Su equipo central está conformado por profesionales de la industria, procedentes de las principales universidades del mundo, y que combinan un sólido conocimiento académico con una amplia experiencia en ingeniería. La empresa ha logrado un desarrollo interno completo a través de componentes robóticos centrales, algoritmos de control de movimiento y tecnologías de IA integradas. Su cartera de productos abarca múltiples escenarios de aplicación, e incluye el SA01, diseñado para facilitar el acceso a la robótica avanzada; el SE01, que demostró una de las primeras capacidades de locomoción similares a las humanas en el mundo; el PM01, que logró el primer salto mortal hacia delante realizado por un robot humanoide en el mundo; y el T800, diseñado para entornos operativos altamente dinámicos y de trabajo pesado.

A medida que la robótica humanoide pasa de la investigación a su implementación en el mundo real, EngineAI trabaja con socios en los ámbitos de servicios comerciales, educación, investigación científica y fabricación industrial para acelerar su utilización a gran escala. La empresa está comprometida con el avance de la inteligencia integrada a través de la innovación continua y la presentación de soluciones robóticas prácticas que ayudan a definir el futuro del trabajo y la industria.

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FUENTE EngineAI