EngineAI lance le site de production intelligente de Shenzhen et le premier lot de robots humanoïdes T800 sort de la chaîne de production en vue de démarrer une livraison en masse

D'une superficie d'environ 12 000 mètres carrés, le site de Shenzhen dispose d'un processus de fabrication intégré en boucle fermée qui couvre tous les aspects de la production, de l'inspection des matériaux entrants et tests d'assemblage des composants jusqu'à l'assemblage final, les tests de fin de ligne, l'expédition en masse et la maintenance après-vente. Cet agencement efficace permet de sortir un nouveau robot humanoïde de la chaîne de production toutes les 15 minutes.

« Depuis notre première machine d'essai en 2024, jusqu'à la production à petite échelle de centaines d'unités PM01 en 2025, l'actuel saut qualitatif vers une capacité de livraison de 10 000 unités nous fait entrer dans une nouvelle phase d'industrialisation et de commercialisation », a déclaré M. Zhao Tongyang, fondateur et PDG d'EngineAI. « En développant un système de fabrication axé sur la qualité, l'efficacité et la production intelligente, nous avons accéléré notre passage de la production pilote à la production de masse et de zéro production à la production à grande échelle ».

Quatre piliers stratégiques pour une qualité inébranlable

En s'appuyant sur ses capacités de R&D indépendantes, EngineAI a mis en place un cadre d'assurance qualité rigoureux reposant sur quatre piliers stratégiques :

Contrôle qualité de la chaîne d'approvisionnement : Tous les composants, des articulations intégrées aux ensembles complets, répondent à des normes strictes afin de garantir que seules des pièces conformes entrent dans le flux de production.

Tous les composants, des articulations intégrées aux ensembles complets, répondent à des normes strictes afin de garantir que seules des pièces conformes entrent dans le flux de production. Procédés de production avancés : L'automatisation des équipements de verrouillage, de collage et de soudage au laser a permis d'accroître l'efficacité de la production de 40 % tout en maintenant une stricte normalisation des processus.

L'automatisation des équipements de verrouillage, de collage et de soudage au laser a permis d'accroître l'efficacité de la production de 40 % tout en maintenant une stricte normalisation des processus. Mise à niveau de la fabrication intelligente : Un système de gestion numérique complet permet d'assurer une traçabilité intégrale, donnant à chaque composant et à chaque robot fini une identité de production unique pouvant être suivie tout au long de la chaîne de valeur.

Un système de gestion numérique complet permet d'assurer une traçabilité intégrale, donnant à chaque composant et à chaque robot fini une identité de production unique pouvant être suivie tout au long de la chaîne de valeur. Essais et validation rigoureux : Avant d'être livré, chaque robot doit subir 79 contrôles qualité complets et 46 tests de simulation des conditions de travail, ce qui garantit un haut niveau de performance et une stabilité constante sur chaque unité.

Mise en place de capacités réparties sur plusieurs régions pour soutenir l'expansion mondiale

« Au fur et à mesure que notre réseau de fabrication intelligente s'étend à Shenzhen, Henan et au-delà, ces installations travailleront ensemble pour mieux répartir les capacités et répondre plus rapidement aux besoins du secteur, créant ainsi une base plus efficace pour la croissance mondiale future », a déclaré M. Ren Guowen, cofondateur d'EngineAI.

À propos d'EngineAI

Fondée en octobre 2023, EngineAI est une société innovatrice dans le domaine de l'intelligence incarnée généraliste. Son équipe de base est composée de professionnels du secteur issus des plus grandes universités mondiales, combinant une solide expertise académique avec une vaste expérience en matière d'ingénierie. La société a développé en interne l'intégralité des composants robotiques de base, des algorithmes de contrôle des mouvements et des technologies d'IA incarnée. Son portefeuille de produits couvre de multiples scénarios d'application, notamment le SA01, conçu pour rendre la robotique avancée plus accessible, le SE01, qui a été l'un des premiers à démontrer des capacités de marche semblables à celles de l'homme, le PM01, qui a réalisé le premier saut périlleux avant au monde jamais réalisé par un robot humanoïde, et le T800, conçu pour les environnements opérationnels très dynamiques et très sollicités.

À l'heure où la robotique humanoïde passe de la recherche au déploiement dans le monde réel, EngineAI travaille avec des partenaires dans les domaines des services commerciaux, de l'éducation, de la recherche scientifique et de la fabrication industrielle en vue d'accélérer l'adoption à grande échelle. L'entreprise s'est engagée à faire progresser l'intelligence incarnée par le biais d'une innovation continue et à fournir des solutions robotiques pratiques qui contribuent à façonner l'avenir du travail et de l'industrie.

Pour plus d'informations à propos d'EngineAI, veuillez consulter le site https://en.engineai.com.cn/

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