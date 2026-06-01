Společnost EngineAI otevřela základnu inteligentní výroby v Šen-čenu; první série humanoidních robotů T800 sjela z výrobní linky a začíná se sériově dodávat

EngineAI

Jun 01, 2026, 09:06 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 1. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost EngineAI Robotics, inovátor v oblasti humanoidních robotů, oznámila oficiální spuštění inteligentní výrobní základny EngineAI (Chung-chua-ling, Šen-čen) spolu s uvedením první řady svých vlajkových lodí, humanoidních robotů T800 v plné velikosti. Tento milník znamená rozhodující vstup společnosti do nové fáze s kapacitou dodávek 10.000 kusů.

Závod v Šen-čenu o rozloze přibližně 12.000 metrů čtverečních se vyznačuje integrovaným výrobním procesem s uzavřeným okruhem, který pokrývá vše od kontroly příchozích materiálů a testování montáže komponentů až po finální montáž, testování na konci linky, hromadnou expedici a poprodejní údržbu. Díky tomuto efektivnímu uspořádání může z výrobní linky sjíždět nový humanoidní robot každých 15 minut.

„Od našeho prvního zkušebního stroje v roce 2024 přes malosériovou výrobu stovek jednotek PM01 v roce 2025 až po současný kvalitativní skok směrem k dodávkové kapacitě 10.000 kusů vstupujeme do nové fáze industrializace a komercializace," uvedl pan Zhao Tongyang, zakladatel a generální ředitel společnosti EngineAI. „Vybudováním výrobního systému zaměřeného na kvalitu, efektivitu a inteligentní výrobu jsme urychlili naši cestu od pilotní výroby k hromadné výrobě a od nuly k velkému měřítku."

Čtyři strategické pilíře pro nekompromisní kvalitu

S využitím svých komplexních nezávislých kapacit v oblasti výzkumu a vývoje vytvořila společnost EngineAI přísný rámec zajištění kvality založený na čtyřech strategických pilířích:

  • Kontrola kvality dodavatelského řetězce: Všechny komponenty, od integrovaných spojů po kompletní sestavy, splňují přísné normy, aby se zajistilo, že do výrobního toku vstupují pouze kvalifikované díly.
  • Pokročilé výrobní procesy: Automatizovaná zařízení pro upínání, lepení a laserové svařování zvýšila efektivitu výroby o 40 % při zachování přísné standardizace procesů.
  • Modernizace inteligentní výroby: Komplexní digitální systém řízení umožňuje sledovatelnost v celém řetězci, díky čemuž má každá součástka a hotový robot jedinečnou identitu výroby, kterou lze sledovat v celém hodnotovém řetězci.
  • Přísné testování a validace: Každý robot musí před dodáním projít 79 komplexními kontrolami kvality a 46 simulacemi provozních podmínek, což zajišťuje konzistentní vysoký výkon a stabilitu u každého kusu.

Rozložení kapacit na podporu globální expanze mezi regiony

„Vzhledem k tomu, že se naše síť inteligentní výroby rozšiřuje v Šen-čenu, Che-nanu a dalších oblastech, budou tato zařízení spolupracovat, aby lépe rozdělovala kapacity a rychleji reagovala na potřeby trhu, čímž vytvoří efektivnější základ pro budoucí globální růst," uvedl pan Ren Guowen, spoluzakladatel společnosti EngineAI.

O společnosti EngineAI

Společnost EngineAI, založená v říjnu 2023, je inovátorem v oblasti univerzální zabudované inteligence. Její hlavní tým tvoří odborníci z předních světových univerzit, kteří kombinují silné vědecké znalosti s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti inženýrství. Společnost dosáhla plného interního vývoje v oblasti klíčových robotických komponent, algoritmů řízení pohybu a technologií zabudované umělé inteligence. Její produktové portfolio pokrývá řadu aplikačních scénářů, včetně modelu SA01, který byl navržen tak, aby zpřístupnil pokročilou robotiku; modelu SE01, který jako jeden z prvních na světě předvedl schopnost chůze podobné lidské; modelu PM01, který jako první humanoidní robot na světě předvedl salto vpřed; a modelu T800, který je určen pro vysoce dynamická a náročná provozní prostředí.

V době, kdy se humanoidní robotika přesouvá z výzkumu do reálného nasazení, spolupracuje společnost EngineAI s partnery z oblasti komerčních služeb, vzdělávání, vědeckého výzkumu a průmyslové výroby s cílem urychlit její široké zavádění. Společnost se zavázala k rozvoji „ztělesněné inteligence" prostřednictvím neustálých inovací a poskytování praktických robotických řešení, která pomáhají utvářet budoucnost práce a průmyslu.

Další informace o společnosti EngineAI naleznete na stránkách https://en.engineai.com.cn/

EngineAI lance le site de production intelligente de Shenzhen et le premier lot de robots humanoïdes T800 sort de la chaîne de production en vue de démarrer une livraison en masse

EngineAI Robotics, société innovatrice dans le domaine des robots humanoïdes, a annoncé le lancement officiel du site de production intelligente...
EngineAI Launches Shenzhen Intelligent Manufacturing Base as First Batch of T800 Humanoid Robots Roll Off the Production Line to Begin Mass Delivery

EngineAI Robotics, an innovator in humanoid robots, announced the official launch of EngineAI Intelligent Manufacturing (Honghualing, Shenzhen) Base, ...
