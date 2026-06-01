Společnost EngineAI otevřela základnu inteligentní výroby v Šen-čenu; první série humanoidních robotů T800 sjela z výrobní linky a začíná se sériově dodávat

ŠEN-ČEN, Čína, 1. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost EngineAI Robotics, inovátor v oblasti humanoidních robotů, oznámila oficiální spuštění inteligentní výrobní základny EngineAI (Chung-chua-ling, Šen-čen) spolu s uvedením první řady svých vlajkových lodí, humanoidních robotů T800 v plné velikosti. Tento milník znamená rozhodující vstup společnosti do nové fáze s kapacitou dodávek 10.000 kusů.
Závod v Šen-čenu o rozloze přibližně 12.000 metrů čtverečních se vyznačuje integrovaným výrobním procesem s uzavřeným okruhem, který pokrývá vše od kontroly příchozích materiálů a testování montáže komponentů až po finální montáž, testování na konci linky, hromadnou expedici a poprodejní údržbu. Díky tomuto efektivnímu uspořádání může z výrobní linky sjíždět nový humanoidní robot každých 15 minut.
„Od našeho prvního zkušebního stroje v roce 2024 přes malosériovou výrobu stovek jednotek PM01 v roce 2025 až po současný kvalitativní skok směrem k dodávkové kapacitě 10.000 kusů vstupujeme do nové fáze industrializace a komercializace," uvedl pan Zhao Tongyang, zakladatel a generální ředitel společnosti EngineAI. „Vybudováním výrobního systému zaměřeného na kvalitu, efektivitu a inteligentní výrobu jsme urychlili naši cestu od pilotní výroby k hromadné výrobě a od nuly k velkému měřítku."
Čtyři strategické pilíře pro nekompromisní kvalitu
S využitím svých komplexních nezávislých kapacit v oblasti výzkumu a vývoje vytvořila společnost EngineAI přísný rámec zajištění kvality založený na čtyřech strategických pilířích:
Kontrola kvality dodavatelského řetězce: Všechny komponenty, od integrovaných spojů po kompletní sestavy, splňují přísné normy, aby se zajistilo, že do výrobního toku vstupují pouze kvalifikované díly.
Pokročilé výrobní procesy: Automatizovaná zařízení pro upínání, lepení a laserové svařování zvýšila efektivitu výroby o 40 % při zachování přísné standardizace procesů.
Modernizace inteligentní výroby: Komplexní digitální systém řízení umožňuje sledovatelnost v celém řetězci, díky čemuž má každá součástka a hotový robot jedinečnou identitu výroby, kterou lze sledovat v celém hodnotovém řetězci.
Přísné testování a validace: Každý robot musí před dodáním projít 79 komplexními kontrolami kvality a 46 simulacemi provozních podmínek, což zajišťuje konzistentní vysoký výkon a stabilitu u každého kusu.
Rozložení kapacit na podporu globální expanze mezi regiony
„Vzhledem k tomu, že se naše síť inteligentní výroby rozšiřuje v Šen-čenu, Che-nanu a dalších oblastech, budou tato zařízení spolupracovat, aby lépe rozdělovala kapacity a rychleji reagovala na potřeby trhu, čímž vytvoří efektivnější základ pro budoucí globální růst," uvedl pan Ren Guowen, spoluzakladatel společnosti EngineAI.
O společnosti EngineAI
Společnost EngineAI, založená v říjnu 2023, je inovátorem v oblasti univerzální zabudované inteligence. Její hlavní tým tvoří odborníci z předních světových univerzit, kteří kombinují silné vědecké znalosti s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti inženýrství. Společnost dosáhla plného interního vývoje v oblasti klíčových robotických komponent, algoritmů řízení pohybu a technologií zabudované umělé inteligence. Její produktové portfolio pokrývá řadu aplikačních scénářů, včetně modelu SA01, který byl navržen tak, aby zpřístupnil pokročilou robotiku; modelu SE01, který jako jeden z prvních na světě předvedl schopnost chůze podobné lidské; modelu PM01, který jako první humanoidní robot na světě předvedl salto vpřed; a modelu T800, který je určen pro vysoce dynamická a náročná provozní prostředí.
V době, kdy se humanoidní robotika přesouvá z výzkumu do reálného nasazení, spolupracuje společnost EngineAI s partnery z oblasti komerčních služeb, vzdělávání, vědeckého výzkumu a průmyslové výroby s cílem urychlit její široké zavádění. Společnost se zavázala k rozvoji „ztělesněné inteligence" prostřednictvím neustálých inovací a poskytování praktických robotických řešení, která pomáhají utvářet budoucnost práce a průmyslu.
