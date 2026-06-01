EngineAI uruchamia bazę inteligentnej produkcji w Shenzhen, a pierwsza partia humanoidalnych robotów T800 zjeżdża z linii produkcyjnej w ramach rozpoczęcia masowych dostaw

News provided by

EngineAI

Jun 01, 2026, 09:46 ET

SHENZHEN, Chiny, 1 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- EngineAI Robotics, innowator w dziedzinie robotów humanoidalnych, ogłosił oficjalne uruchomienie bazy produkcyjnej EngineAI Intelligent Manufacturing (Honghualing, Shenzhen), wraz z uruchomieniem produkcji pierwszej partii flagowych, pełnowymiarowych robotów humanoidalnych T800. To przełomowe wydarzenie oznacza wejście firmy w nowy etap zdolności produkcyjnych umożliwiających skalowalne dostawy na poziomie 10 000 sztuk.

Obiekt o powierzchni około 12 000 metrów kwadratowych posiada zintegrowany, zamknięty proces produkcyjny, który obejmuje wszystko - od kontroli materiałów wejściowych i testów montażu komponentów, po finalny montaż, testy końcowe, masową wysyłkę oraz obsługę posprzedażową i serwis. Dzięki takiej wydajności co 15 minut z linii produkcyjnej schodzi jeden nowy robot humanoidalny.

„Od naszego pierwszego prototypu w 2024 roku, przez produkcję małoseryjną setek jednostek PM01 w 2025 roku, aż po jakościowy skok w kierunku zdolności dostaw na poziomie 10 000 sztuk - wchodzimy w nową fazę industrializacji i komercjalizacji - powiedział Zhao Tongyang, założyciel i dyrektor generalny EngineAI. - Budując system produkcyjny oparty na jakości, wydajności i inteligentnej produkcji, przyspieszyliśmy przejście od produkcji pilotażowej do masowej oraz od zera do dużej skali".

Cztery strategiczne filary bezkompromisowej jakości

Wykorzystując pełną niezależność w zakresie badań i rozwoju, EngineAI stworzył rygorystyczne ramy zapewnienia jakości oparte na czterech filarach:

  • Kontrola jakości łańcucha dostaw: wszystkie komponenty - od zintegrowanych przegubów po kompletne zespoły - spełniają rygorystyczne standardy, tak aby do produkcji trafiały wyłącznie kwalifikujące się części.
  • Zaawansowane procesy produkcyjne: zautomatyzowane systemy dokręcania, klejenia i spawania laserowego zwiększyły wydajność produkcji o 40%, przy zachowaniu wysokiej standaryzacji procesów.
  • Ulepszenia inteligentnej produkcji: kompleksowy cyfrowy system zarządzania umożliwia pełną identyfikowalność, nadając każdemu komponentowi i każdemu robotowi unikalną tożsamość produkcyjną śledzoną w całym łańcuchu wartości.
  • Rygorystyczne testy i walidacja: każdy robot przechodzi 79 pełnowymiarowych testów jakości oraz 46 testów symulujących warunki pracy, zanim zostanie dostarczony, co zapewnia wysoką i stabilną wydajność każdej jednostki.

Wieloregionalna struktura produkcji dla globalnej ekspansji 

„W miarę jak nasza sieć inteligentnej produkcji rozwija się w Shenzhen, Henan i innych lokalizacjach, zakłady te będą współpracować, aby lepiej przydzielać moce produkcyjne i szybciej reagować na rynek, tworząc bardziej efektywną podstawę przyszłego globalnego wzrostu" - powiedział Ren Guowen, współzałożyciel EngineAI.

EngineAI 

Założona w październiku 2023 roku firma EngineAI jest innowatorem w dziedzinie ucieleśnionej sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania. Jej główny zespół składa się z ekspertów branżowych z wiodących światowych uczelni, łącząc silne zaplecze akademickie z szerokim doświadczeniem inżynieryjnym. Firma osiągnęła pełną wewnętrzną integrację rozwoju kluczowych komponentów robotycznych, algorytmów sterowania ruchem oraz technologii AI ucieleśnionej. Portfolio firmy obejmuje różne zastosowania, w tym SA01 (zaprojektowane, aby umożliwić dostęp do zaawansowanej robotyki szerszemu gronu odbiorców), SE01 (jedne z najwcześniejszych na świecie rozwiązań poruszających się podobnie jak człowiek), PM01 (pierwszy humanoidalny robot wykonujący salto w przód) oraz T800 (robot do zastosowań o wysokiej dynamice i dużym obciążeniu).

Wraz z przejściem robotyki humanoidalnej z fazy badań do realnych wdrożeń, EngineAI współpracuje z partnerami z sektora usług komercyjnych, edukacji, badań naukowych i przemysłu, aby przyspieszyć masową adopcję. Firma dąży do rozwoju inteligencji ucieleśnionej poprzez ciągłe innowacje oraz dostarczanie praktycznych rozwiązań robotycznych, które kształtują przyszłość pracy i przemysłu.

Szczegółowe informacje na temat firmy EngineAI znajdują się na stronie https://en.engineai.com.cn/.

Ins: engineairobot
Facebook: Engine Ai
X: EngineAI
YouTube: Engineai Robot
Linkedin: EngineAI

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg
Klip wideo - https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU

EngineAI spúšťa inteligentnú výrobnú základňu v Shenzhene - prvá várka humanoidných robotov T800 opúšťa výrobnú linku a otvára hromadné dodávky

